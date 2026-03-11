Avances médicos que cambian la lucha contra el cáncer: linfocitos diseñados, terapias de precisión y el riesgo de la ingeniería genética

La inmunoterapia revoluciona el tratamiento del cáncer al reprogramar el sistema inmune para identificar y eliminar células tumorales de manera precisa (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

La ciencia médica experimenta un avance en la lucha contra el cáncer, impulsada por innovaciones en inmunoterapia y terapia génica. El Dr. Alex Marson, médico e investigador en inmunología y genética, detalló en el podcast de divulgación científica, Huberman Lab, cómo estos enfoques están transformando la prevención y el tratamiento de la enfermedad.

Actualmente, estos métodos permiten reprogramar el sistema inmune para identificar y eliminar células tumorales, mediante estrategias como el uso de linfocitos T modificados y la tecnología CRISPR.

Ambas opciones difieren de la quimioterapia tradicional al intervenir sobre mecanismos específicos y abren alternativas en la cura y prevención del cáncer.

El Dr. Marson explicó durante la conversación con el conductor del podcast, Andrew Huberman, el funcionamiento del sistema inmunológico como “un sistema presente en todo el cuerpo que distingue agentes extraños”.

Las células T forman parte central del sistema inmunológico y tienen la capacidad de reconocer y destruir células anómalas, incluidas las tumorales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicó que cada linfocito T porta un receptor único, generado por combinaciones aleatorias, capaz de reconocer amenazas inéditas: “Cada célula T desarrolla un receptor individual en su superficie, preparado para detectar lo que no corresponde en el cuerpo”.

Marson subrayó la influencia de factores externos como la exposición a mutágenos, el envejecimiento y el entorno sobre el riesgo de desarrollar cáncer. Explicó que “el daño en el ADN es un proceso natural de la división celular, pero una mutación puede dar ventaja a una célula para crecer más rápido y evadir los controles, lo que le permite convertirse en tumoral”.

Inmunoterapia: cómo el sistema inmunológico se convierte en tratamiento contra el cáncer

La introducción de inhibidores de puntos de control marcó un hito en el tratamiento oncológico. “Estas sustancias eliminan los frenos naturales de los linfocitos T, facilitando que ataquen células cancerosas con mayor eficacia”, indicó el especialista.

Ha habido resultados notorios en el tratamiento del melanoma avanzado, y el Dr. Marson señaló: “Hay pacientes en los que tumores inoperables han desaparecido tras recibir este tipo de medicamentos”, recordando el caso del expresidente estadounidense Jimmy Carter.

Por otra parte, las células CAR-T implican una ingeniería avanzada de linfocitos T, equipados con receptores artificiales que les permiten reconocer y destruir células tumorales concretas.

El Dr. Alex Marson explicó en el podcast Huberman Lab cómo el sistema inmunológico reconoce y ataca amenazas inéditas en el organismo (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Marson expuso: “Podemos insertar un gen en un linfocito T para que exprese un receptor dirigido contra el cáncer, programándolo para buscar y eliminar esas células”.

Destacó el caso de Emily Whitehead: “En 2012, la niña Emily Whitehead... logró una recuperación que sorprendió a la comunidad médica internacional: No era ciencia ficción, era real y funcionaba”.

Actualmente, la eficacia de estas terapias está confirmada en cánceres hematológicos y se estudia su uso en tumores sólidos. Según Marson, el reto es identificar blancos precisos en estos tumores para evitar daños a tejidos sanos y crear linfocitos con “sistemas de discriminación más avanzados” que se activen únicamente ante señales específicas del cáncer.

Edición genética: avances con CRISPR para terapias de precisión

El desarrollo de CRISPR constituye un nuevo fundamento tecnológico en el campo. Esta herramienta de edición genética, descrita por el experto como “tijeras moleculares programables”, permite modificar secuencias específicas del ADN.

La edición genética con CRISPR permite introducir modificaciones precisas en el ADN para crear terapias personalizadas contra distintos tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La edición genética con CRISPR está transformando la medicina de una forma que era inimaginable hace una década”, subrayó y agregó que actualmente es posible introducir cambios precisos en células humanas para conferirles nuevas funciones.

Marson precisó que la técnica se basa en secuencias de ARN que guían a la enzima Cas9 para cortar el ADN en puntos deseados. La mejora en la precisión de la herramienta no elimina el riesgo de efectos secundarios, por lo que el investigador remarcó: “La vigilancia y la evaluación constante son imprescindibles en el desarrollo clínico".

El especialista explicó que la introducción de nanopartículas lipídicas posibilita administrar CRISPR y terapias genéticas directamente en el organismo. Esta innovación, usada de forma amplia en vacunas recientes, se emplea para transportar instrucciones genéticas a células inmunes de manera selectiva.

El empleo de nanopartículas lipídicas facilita la administración directa de terapias génicas y CRISPR en células inmunes del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marson argumentó: “Ya no pensamos únicamente en medicamentos tradicionales, sino en proteínas, nanopartículas y células diseñadas con funciones específicas para atacar la raíz de la enfermedad”.

Debate ético y desafíos: límites y perspectivas de la terapia génica

El potencial de modificar el genoma humano suscita desafíos éticos de fondo. El experto fue tajante respecto a la edición genética germinal: “No debemos introducir cambios que puedan transmitirse a las próximas generaciones”.

Analizó el caso de la edición de embriones en China y advirtió sobre el riesgo de crear seres humanos “mejorados”, alterando la diversidad genética y social.

El investigador consideró útil el diagnóstico genético preimplantacional para evitar enfermedades graves, pero expresó dudas sobre la validez de algoritmos capaces de seleccionar embriones por criterios meramente estadísticos o estéticos.

El avance de la terapia génica plantea debates éticos sobre la edición genética germinal y demanda regulaciones para evitar la desigualdad y los riesgos sociales (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

“Existe el peligro de perder la riqueza de la variabilidad humana si se imponen modas sobre qué genes son deseables”, alertó en el Huberman Lab podcast.

Junto al avance de estas terapias surgen inquietudes sobre la equidad en el acceso y las repercusiones sociales de la terapia génica. Sobre el final del podcast enfatizó que “es imprescindible definir un marco regulatorio sensato que garantice el acceso justo y evite prácticas irresponsables”.