El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó hasta 15 centímetros de precipitaciones adicionales en la costa este de Florida. (AFP)

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El este de Florida atraviesa jornada de lluvias intensas mientras varias comunidades todavía enfrentan las consecuencias de las inundaciones registradas durante los últimos días. La persistencia de las precipitaciones mantiene bajo presión los sistemas de drenaje y aumenta el riesgo de nuevos anegamientos en zonas residenciales y vías de circulación.

El Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene el nivel máximo de riesgo por lluvias excesivas para sectores de la costa este-central del estado. La situación también involucra a los organismos de emergencia de Florida, que continúan desplegando personal y equipos para atender a los residentes afectados.

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Riesgo máximo de lluvias e inundaciones en Brevard y Volusia

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA estableció un riesgo alto de lluvias excesivas, nivel 4 de 4, para la mayor parte de los condados de Brevard y Volusia durante el viernes 20 de noviembre. Esta es la categoría más elevada de su escala y señala condiciones favorables para inundaciones repentinas de gran magnitud.

En su evaluación del jueves 19, el organismo federal advirtió que los impactos podían ser considerables y localmente catastróficos, especialmente en las comunidades cercanas a la costa. La preocupación se concentra en sectores donde las precipitaciones anteriores ya habían provocado inundaciones y dejado el terreno saturado.

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El pronóstico comprende principalmente áreas de la denominada Space Coast y sectores costeros de Volusia. El organismo también identificó riesgos de inundaciones en ríos y arroyos debido a la cantidad de agua acumulada en las cuencas.

La oficina de Melbourne del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el riesgo máximo correspondía a las zonas costeras de ambos condados. En su actualización de las 10:30 a. m. del viernes, señaló que la vigilancia por inundaciones continuaba vigente para Volusia y el norte de Brevard, mientras que había sido cancelada en otras áreas del centro-este de Florida.

Las advertencias específicas para cada localidad las emiten las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional. La clasificación no es una orden de evacuación: identifica las regiones con mayor probabilidad de impactos graves por precipitaciones excesivas.

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La NOAA estableció el nivel máximo de riesgo por lluvias excesivas para los condados de Brevard y Volusia. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Hasta 15 centímetros adicionales previstos para el viernes y el sábado

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne pronosticó nuevas precipitaciones durante el viernes y el sábado 21 de noviembre. En su discusión meteorológica de las 10:30 a. m. del viernes, indicó que podían acumularse entre 10 y 15 centímetros adicionales en las zonas costeras de Brevard y Volusia.

Para el conjunto del área de pronóstico, las cantidades previstas eran de aproximadamente 5 a 10 centímetros. El organismo también contempló una probabilidad del 10% de que algunos sectores registraran más de 15 a 20 centímetros adicionales.

Estas estimaciones corresponden a nuevas precipitaciones sobre áreas que ya habían recibido lluvias abundantes. El Centro de Predicción Meteorológica había señalado que varios sectores afectados acumulaban entre 20 y 30 centímetros durante los días anteriores.

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La combinación de ambos factores aumenta la posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas. Cuando el suelo está saturado, una proporción mayor del agua permanece en la superficie y puede acumularse en calles, estacionamientos, pasos bajos y sectores con drenaje insuficiente.

En su pronóstico, el organismo también advirtió que las lluvias más intensas podían concentrarse en el condado de Volusia durante las horas siguientes. La persistencia de las bandas de precipitación y la evolución de un área de baja presión frente a la costa podían modificar la distribución de los acumulados.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que la disminución de las lluvias no implica que el peligro desaparezca de inmediato. Los niveles de los ríos pueden continuar aumentando después de que las precipitaciones pierdan intensidad, debido al tiempo que necesita el agua acumulada para desplazarse por las cuencas.

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El río St. Johns superó su récord histórico de inundación cerca de Cocoa

La crecida del río St. Johns representa uno de los principales problemas hidrológicos de la emergencia en Brevard. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el cauce, cerca de Cocoa, había superado su anterior récord histórico de inundación y permanecía en la categoría de crecida mayor.

En su informe de las 8:15 a. m. del viernes, el organismo registró un nivel de 5,70 metros (18,7 pies). La previsión indicaba que el río podía continuar subiendo hasta alcanzar los 5,73 metros (18,8 pies) durante el sábado y mantenerse cerca de esa altura durante los primeros días de la semana siguiente.

El aviso hidrológico identifica sectores residenciales expuestos a la entrada de agua en las viviendas. Entre ellos figuran el área del lago Poinsett, al oeste de Cocoa, la urbanización Silver Pines, en Rockledge, y el sector de Shakespeare Park, en Cocoa.

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El organismo también advirtió que Providence Road, al oeste de Cocoa, podía quedar intransitable, lo que dificultaría el acceso a algunas viviendas ubicadas en las inmediaciones de Mullet Lane y Bass Road. Los muelles y las instalaciones de Lone Cabbage Fish Camp también figuraban entre los puntos afectados.

La crecida no depende exclusivamente de las precipitaciones que caen sobre Brevard. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las lluvias extraordinarias registradas en las zonas altas de la cuenca durante las semanas anteriores habían contribuido a elevar el caudal. El agua acumulada continúa desplazándose hacia sectores ubicados aguas abajo, por lo que las inundaciones pueden prolongarse incluso cuando disminuye la intensidad de las precipitaciones locales.

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El río St. Johns superó su récord histórico de crecida al registrar 5,70 metros de altura cerca de Cocoa. (REUTERS/Marco Bello)

Advertencias por inundaciones repentinas en Titusville, Cocoa Beach y otros sectores de Brevard

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por inundaciones repentinas para distintos sectores de Brevard durante la mañana del viernes 20 de noviembre. Los avisos respondieron a la detección de precipitaciones intensas sobre áreas que ya presentaban problemas de anegamiento.

Uno de los comunicados, publicado a las 5:40 a. m., informó que habían caído entre 3,8 y 6,3 centímetros de lluvia en el área bajo advertencia y que podían acumularse otros 2,5 a cinco centímetros. Entre las localidades mencionadas figuraban Titusville, Rockledge, Cocoa, Cocoa Beach, Satellite Beach, Cape Canaveral, Merritt Island, Port Canaveral y Viera.

A las 8:25 a. m., la oficina meteorológica emitió otra advertencia para el norte de Brevard. El organismo alertó sobre inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y pasos viales que podían quedar cubiertos por el agua y resultar intransitables.

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Las precipitaciones intensas también elevaron el peligro para quienes circulaban por las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional recordó que no se debe atravesar una vía inundada ni intentar rodear las barreras colocadas por las autoridades. La profundidad del agua puede ser difícil de calcular desde un vehículo y la corriente puede arrastrarlo.

El organismo reiteró que los conductores deben buscar rutas alternativas y mantenerse alejados de los sectores donde se hayan establecido restricciones de circulación. La recomendación también alcanza a los peatones, que deben evitar caminar cerca de ríos y cauces con niveles elevados.

Más de 200 agentes de la Guardia Nacional y cientos de vehículos desplegados en Florida

El gobernador Ron DeSantis informó el 19 de noviembre que Florida movilizaba a cientos de integrantes de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal para responder a las inundaciones. El operativo también incluía más de 200 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida, 235 efectivos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC), 50 vehículos preparados para circular por zonas anegadas y 60 bombas de extracción.

En su comunicación, el gobernador agregó que 750 trabajadores del Departamento de Transporte de Florida participaban en las tareas de asistencia en las comunidades afectadas. El estado también había preparado más de 1.800 metros de barreras de contención de inundaciones y mantenía refugios en alerta, además de generadores y camiones de extracción de agua para su despliegue cuando fuera necesario.

La agencia detalló que los equipos contaban con 28 vehículos todoterreno y utilitarios preparados para zonas inundadas, 26 embarcaciones de poco calado, 17 aerodeslizadores y ocho vehículos para terrenos pantanosos.

La comisión también informó sobre las tareas de asistencia en el condado de Broward, donde sus agentes intervinieron en un complejo de apartamentos inundado. Más de 90 residentes habían sido evacuados, rescatados o trasladados para recibir atención médica.

Uno de los operativos involucró a un bebé que había dejado de respirar. Cuando el vehículo de los primeros intervinientes quedó atascado en el agua mientras intentaban llegar hasta el menor, un agente de la FWC lo trasladó hacia el personal médico que esperaba en otro punto. La agencia confirmó que el bebé se recuperó.

En otro procedimiento, los agentes auxiliaron a un veterano con discapacidad que no podía evacuar porque el agua había arrastrado su silla de ruedas. El hombre fue trasladado a un refugio seguro y los efectivos también recuperaron el dispositivo.

El gobernador Ron DeSantis amplió la declaración de emergencia a 21 condados mediante la orden ejecutiva 2026-232. (REUTERS/Phil Sears/File Photo)

La declaración de emergencia cubre 21 condados tras la orden ejecutiva del 18 de noviembre

El gobernador Ron DeSantis firmó el 18 de noviembre la orden ejecutiva 2026-232, que amplió la declaración de emergencia establecida previamente mediante las órdenes 2026-227 y 2026-228.

El documento incorporó siete condados adicionales: Broward, Duval, Flagler, Miami-Dade, Monroe, Putnam y St. Johns. Con la ampliación, la declaración pasó a abarcar 21 condados de Florida: Brevard, Broward, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Indian River, Lake, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach, Putnam, Seminole, St. Johns, St. Lucie y Volusia.

La orden ejecutiva señala que las lluvias del 17 de noviembre provocaron acumulaciones superiores a 25,4 centímetros (10 pulgadas) en un período de 12 horas en sectores de Broward. El documento menciona específicamente Fort Lauderdale, Davie y Hollywood entre las ciudades afectadas.

El gobierno estatal justificó la ampliación por la posibilidad de que nuevas precipitaciones impactaran comunidades que ya habían sufrido inundaciones y provocaran daños adicionales en infraestructura y servicios esenciales.