La explosión del 13 de noviembre en Remedios de Escalada provocó la muerte de dos operarios y dejó varios heridos (Fotos: Instagram/Lanusmunicipio)

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La empresa Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS, luego de la explosión ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que provocó la muerte de dos personas y dejó varios heridos. A través de un comunicado, la distribuidora eléctrica precisó que la operación de compraventa por la cual YPF le transferirá su participación accionaria en MetroGAS aún no se concretó.

La compañía difundió la aclaración en relación con el incidente registrado en las instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS, donde una rotura de cañerías durante trabajos de renovación provocó una fuga y una posterior explosión.

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“En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades”, señaló la empresa en el comunicado.

De esta manera, Edenor precisó que la transferencia accionaria todavía está pendiente y que no interviene en las decisiones operativas ni administrativas de la distribuidora de gas. La aclaración se produjo una semana después del accidente, mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias del episodio.

En el mismo comunicado, la empresa expresó su pesar por las consecuencias del siniestro. “Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos”, manifestó.

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Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 10.52, en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada.

Según la reconstrucción inicial, una máquina tuneladora operada por la empresa contratista Exgadet, que realizaba trabajos de renovación de la red de distribución por encargo de MetroGAS, perforó una cañería de media presión. La rotura generó un escape de gas y, posteriormente, se produjo una explosión que desencadenó un incendio de grandes proporciones.

El fuego alcanzó comercios y viviendas cercanas, mientras los equipos de emergencia dispusieron la evacuación de vecinos y trabajadores de la zona. Bomberos, personal de Defensa Civil, ambulancias y efectivos de seguridad participaron del operativo.

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La Justicia investiga las circunstancias de la explosión y la actuación de las empresas involucradas en los trabajos sobre la red de gas (Fotos: Instagram/Lanusmunicipio)

El saldo del episodio fue de dos personas fallecidas, identificadas como Marcelo García y Néstor Julián Da Alessandro, ambos operarios de MetroGAS. Tras la confirmación de las muertes, el Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas.

Durante las primeras horas posteriores al accidente, los equipos de emergencia trabajaron para controlar la pérdida de gas y extinguir las llamas. La distribuidora logró interrumpir completamente la fuga durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, luego de realizar excavaciones y tareas de obturación en distintos puntos de la cañería afectada.

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La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. La investigación busca establecer cómo ocurrió la explosión y determinar las eventuales responsabilidades de las empresas involucradas.

Entre los aspectos bajo análisis se encuentra la aplicación de los protocolos de emergencia después de la rotura de la cañería. La Justicia también dispuso medidas para examinar la maquinaria utilizada en los trabajos y la documentación relacionada con la obra.

En ese marco, la fiscalía avanzó con diligencias sobre la máquina tuneladora, su computadora central y los teléfonos celulares de los empleados que participaron de las tareas. Tanto MetroGAS como la contratista presentaron documentación vinculada con el episodio.

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Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició peritajes técnicos y solicitó a MetroGAS información sobre la red afectada, las tareas realizadas, las medidas de seguridad y los antecedentes de incidentes.

El organismo informó que los resultados de las actuaciones quedarán a disposición de la Justicia y que, a partir de la información reunida, determinará las responsabilidades y las eventuales sanciones correspondientes.