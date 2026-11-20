Los nuevos precios comenzaron a reflejarse este jueves.

Guardar

La reciente rebaja de los combustibles que ya comenzó a reflejarse en las estaciones de servicio del país, estableció un nuevo escenario para los automovilistas, pues los valores registrados esta semana marcarán el límite máximo que podrán alcanzar las bencinas y el diésel hasta comienzos de abril de 2027.

El ajuste informado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dejó importantes disminuciones en los precios. De acuerdo con su último reporte semanal, las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentaron una caída de $38,7 (USD 0,38) por litro, mientras que el diésel anotó un descenso considerablemente mayor, llegando a $141,9 por litro (USD 1,39).

PUBLICIDAD

Con las rebajas ya aplicadas, los registros de la plataforma Bencina en Línea, actualizados hasta este jueves permiten conocer cuánto están pagando en promedio los conductores en las distintas regiones del país.

La gasolina de 93 octanos presenta un valor promedio nacional de $1.589 por litro (USD 1,56). En tanto, la de 95 alcanza los $1.626 (USD 1,59) y la de 97 se ubica en torno a los $1.675 (USD 1,64). Para el diésel, el precio promedio llegó a $1.506 por litro (USD 1,47).

Cabe señalar que se trata de cifras referenciales, calculadas a partir de los precios informados por las estaciones de servicio disponibles en la plataforma. Por lo mismo, los montos pueden presentar diferencias incluso entre establecimientos de una misma comuna, mientras que en las regiones más alejadas y zonas australes suelen registrarse valores superiores.

PUBLICIDAD

La medida aplicada por el gobierno viene tras el paro de camioneros.

Límite para las alzas hasta abril de 2027

La reducción de los combustibles forma parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los principales gremios de camioneros, en medio de las movilizaciones que provocaron serias complicaciones en el tránsito de distintas zonas del país.

Como resultado de las negociaciones, el Ejecutivo impulsó un proyecto de ley que consiguió una rápida aprobación en el Congreso y permitió establecer un mecanismo para contener los precios durante los próximos meses.

En concreto, los valores registrados tras la última rebaja funcionarán como un techo para eventuales incrementos hasta los primeros días de abril de 2027. Esto significa que, durante ese período, los combustibles no podrán superar los precios de referencia establecidos esta semana.

PUBLICIDAD

La medida no impide que se produzcan nuevas disminuciones. Si el petróleo registra una caída en los mercados internacionales, los valores en Chile también podrían retroceder. Por el contrario, si el crudo vuelve a encarecerse, Enap podrá informar ajustes al alza, aunque sin sobrepasar el límite fijado por el Gobierno.

Los precios estarán congelados hasta el 8 de abril de 2027.

¿Qué ocurrirá después?

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, explicó que el escenario volverá a cambiar el próximo 8 de abril, fecha en que deberá retomarse la aplicación habitual del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En conversación con Radio13c, la autoridad sostuvo que su aplicación “va a depender de cuánto estén los precios internacionales”, aunque aseguró que “lo más probable es que, si hay una diferencia importante con los precios internacionales, nosotros sigamos manteniendo esta política de alzas moderadas, no un bencinazo”.

PUBLICIDAD

De esta manera, el 8 de abril de 2027 marcará el término del actual esquema de contención y el regreso del Mepco bajo sus condiciones habituales. Hasta entonces, los precios vigentes esta semana serán la referencia máxima para eventuales aumentos en las gasolinas y el diésel.