Sanofi logra la primera autorización mundial para un fármaco que ataca los síntomas neurológicos de la enfermedad de Gaucher, una condición que afecta a miles de personas en todo el mundo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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La enfermedad de Gaucher es una patología hereditaria en la que el organismo no puede descomponer correctamente ciertos lípidos. La causa es una enzima deficiente o disfuncional.

Esos lípidos se acumulan en órganos, tejidos y, en la variante neuronopática crónica, también en el cerebro.

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Quienes padecen Gaucher tipo 3 enfrentan un deterioro progresivo del sistema nervioso central que afecta el equilibrio, la coordinación, el habla y la memoria. Durante décadas, no existió ningún tratamiento aprobado específicamente para esas manifestaciones neurológicas.

El miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cerró ese vacío terapéutico, tal como informó Reuters. La agencia autorizó Infilbray, un fármaco del laboratorio francés Sanofi que, a diferencia de las terapias previas para esta enfermedad, puede atravesar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre el cerebro.

Se estima que la prevalencia del compromiso neurológico en la enfermedad de Gaucher podría ser mayor a la registrada (Ludovic Suner y François Delhommeau/The New England Journal of Medicine (NEJM))

Cómo se toma y quiénes pueden recibirlo

Hasta la aprobación de ayer, el manejo de Gaucher tipo 3 se basaba en infusiones intravenosas de terapia de reemplazo enzimático (TRE) administradas cada dos semanas de por vida. Infilbray cambia esa dinámica: se toma por vía oral, una vez al día, con o sin alimentos.

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La dosis recomendada para adultos es de 15 mg diarios. En pacientes pediátricos, varía entre 6 mg y 15 mg según el peso y la edad.

El prospecto aprobado establece que el tratamiento debe iniciarse y supervisarse por un profesional con experiencia en el manejo de la enfermedad.

Las infusiones de enzimas recombinantes lograron estabilizar las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, pero resultaron impotentes frente al daño neurológico progresivo (REUTERS/Isabel Infantes)

La evidencia detrás de la aprobación

La agencia basó su decisión en los datos del estudio LEAP2MONO, un ensayo clínico de fase 3 aleatorizado, doble ciego y multicéntrico.

Participaron 43 pacientes de 12 años o más con Gaucher tipo 3, todos con sintomatología sistémica previamente estabilizada mediante TRE.

Un grupo recibió Infilbray; el otro, TRE intravenosa cada dos semanas. Ambos completaron 52 semanas de tratamiento.

Al cabo de ese período, los pacientes tratados con Infilbray obtuvieron una mejora con superioridad comprobada —valor p de 0,0137— frente a quienes continuaron con la TRE. La medición combinó dos evaluaciones: la escala de ataxia, que mide la pérdida del control muscular y la coordinación, y una batería neuropsicológica que evalúa la función cognitiva.

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Con solo 43 participantes, el estudio pivotal reflejó la dificultad de reclutar pacientes con una enfermedad que afecta a una fracción mínima de la población mundial (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Qué lo diferencia de los tratamientos existentes

El mecanismo de acción de Infilbray es distinto al de las terapias disponibles hasta ahora. El fármaco pertenece a la clase de los inhibidores de la glucosilceramida sintasa.

En lugar de suministrar la enzima faltante —como hace Cerezyme, otro producto de Sanofi—, bloquea directamente la síntesis de los lípidos que se acumulan en el organismo y el cerebro.

Un estudio de 2021 publicado en Orphanet Journal of Rare Diseases, que siguió a 250 pacientes con enfermedad de Gaucher en el Reino Unido, advirtió que el 40% de los casos originalmente clasificados como tipo 1 —sin afectación neurológica— presentaba signos compatibles con la variante neuronopática al ser reevaluados por un neurólogo.

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El hallazgo sugiere que la prevalencia real del compromiso del sistema nervioso central podría ser mayor a la registrada oficialmente, lo que amplía el alcance potencial de un tratamiento con acción sobre el cerebro.

Las imágenes documentan el impacto silencioso de la enfermedad en el esqueleto: desde deformidades en fémures hasta fracturas patológicas y colapso de articulaciones en pacientes con Gaucher (Simona D'Amore et al., Orphanet Journal of Rare Diseases (2021)/Licencia CC BY 4.0.)

Los riesgos que el regulador exige tener en cuenta

La FDA advirtió que los efectos adversos más frecuentes detectados en el estudio fueron síntomas gastrointestinales y alteraciones del estado de ánimo.

Entre los pacientes tratados con Infilbray, se registraron diarrea (14%), náuseas (14%), vómitos (10%), gastroenteritis (10%) y depresión (10%). Ninguno de esos eventos se presentó con esa frecuencia en el grupo que recibió TRE.

Además, la agencia emitió advertencias formales por riesgo de ideación y conducta suicida, de acuerdo con lo publicado por Reuters.

Estudios en animales detectaron una posible opacificación del cristalino en pacientes jóvenes y efectos adversos sobre el desarrollo fetal en caso de uso durante el embarazo.

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El organismo regulador estadounidense emitió advertencias específicas por riesgo de ideación suicida, opacificación del cristalino en pacientes jóvenes y toxicidad fetal, que deberán figurar en el etiquetado del medicamento (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El camino regulatorio por delante

La aprobación fue otorgada formalmente a Genzyme Corporation, filial de Sanofi. El medicamento había recibido previamente las designaciones de terapia innovadora, medicamento huérfano y revisión prioritaria por parte de las autoridades estadounidenses.

Infilbray está bajo evaluación regulatoria en la Unión Europea y Japón, y la compañía presentará solicitudes adicionales en otros mercados a lo largo de 2026 y 2027.

La cartera de Sanofi para la enfermedad de Gaucher ya incluía dos productos: Cerdelga, aprobado para el tipo 1, y Cerezyme, indicado para manifestaciones sistémicas de los tipos 1 y 3. Con Infilbray, la empresa suma por primera vez un tratamiento con acción sobre el sistema nervioso central, según consignó la agencia.

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