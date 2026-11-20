La víctima del choque en la Ruta 14 era oriunda de Misiones y se había radicado recientemente en Corrientes (Gentileza Elonce)

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Una niña de 11 años murió al ser embestida por un camión mientras circulaba en bicicleta sobre la colectora este de la autovía Artigas, en Mocoretá, provincia de Corrientes.

El siniestro ocurrió este jueves 19 de noviembre, alrededor de las 18:15, en la intersección con la calle Virgen de Itatí, sobre la Ruta 14.

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El vehículo involucrado es un camión Mercedes-Benz que manejaba un hombre de 67 años domiciliado en Chajarí, Entre Ríos. Tras el impacto, una ambulancia del hospital local llegó al lugar para asistir a la menor. El personal de salud constató su fallecimiento en el sitio, indicaron medios locales. El camionero entrerriano permanece demorado mientras las autoridades avanzan en la determinación de las circunstancias del hecho.

La investigación tiene la intervención del fiscal de la UFIC Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón, y de la perito Patricia Viviana Mosqueira. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, cuyas tareas apuntaron a reunir los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido en ese tramo de la colectora.

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El chofer del camión Mercedes-Benz reside en Chajarí y permanece demorado a disposición de la Justicia correntina (Gentileza Elonce)

Entre los recursos con los que contarán los investigadores figuran los registros de cámaras de seguridad, cuyo análisis deberá complementarse con las pericias practicadas en la escena.

Según la información difundida a partir de datos de la Comisaría Segunda y publicada por Portal Corrientes Mocoretá, la niña era oriunda de Misiones y residía desde hacía poco tiempo en Mocoretá. La causa continúa abierta; la demora del conductor no implica una determinación sobre su responsabilidad en el siniestro. La mecánica del choque permanece sin establecerse y quedará sujeta al resultado de las pericias en curso.

Murió una nena de ocho años que viajaba en moto junto a su madre

Una niña de ocho años murió tras un choque entre la motocicleta en la que viajaba junto a su madre y una camioneta Ford F-100 en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió el pasado miércoles 21 de octubre al mediodía, alrededor de las 12:30, sobre calle Tropero Sosa, a la altura del ingreso al barrio Las Bodegas.

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La menor viajaba como acompañante en una motocicleta Mondial de 110 cc conducida por su madre, de 33 años. La camioneta era manejada por un hombre de 73 años. Según publicó Los Andes, el conductor de la Ford F-100 declaró ante los efectivos que circulaba de oeste a este por Tropero Sosa y que, al girar hacia el norte para ingresar al barrio, sintió un impacto en uno de los laterales del vehículo. Como resultado de la colisión, la niña cayó sobre el asfalto y sufrió un golpe en la cabeza contra una de las ruedas de la camioneta, lo que la dejó inconsciente.

Una niña de ocho años falleció en Maipú tras la colisión entre la motocicleta de su madre y una camioneta. (Policía de Mendoza)

Tras el impacto, fue trasladada de urgencia al Hospital Diego Paroissien, desde donde dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado realizó el primer traslado, mientras que efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida acompañaron el recorrido al hospital pediátrico para facilitar el trayecto. Sin embargo, por la gravedad de las heridas y al viajar sin casco, la niña no logró sobrevivir. La confirmación del fallecimiento llegó tres horas después del choque.

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En el lugar trabajaron agentes policiales, personal de Tránsito y especialistas en accidentología para establecer la mecánica de la colisión. El control de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo: 0,00 g/l de alcohol en sangre. La Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito ordenó el secuestro de ambos vehículos y abrió las actuaciones bajo la carátula inicial de homicidio culposo, a la espera de las pericias definitivas.