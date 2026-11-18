La aspirante Mayteé Iraheta afirmó que su candidatura busca canalizar el descontento ciudadano con las decisiones del Gobierno./ (Cortesía ARENA)

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La derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) formalizó este miércoles ante el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) la inscripción de su fórmula presidencial, encabezada por la exdiputada Mayteé Iraheta, y de sus planillas de candidatos a diputados y concejos municipales para los comicios del 28 de febrero de 2027.

Iraheta, quien integra una fórmula junto a Verónica Henríquez, afirmó que su candidatura busca representar a los ciudadanos que cuestionan decisiones del Gobierno y que desean contar con una alternativa en las urnas.

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“Me siento realmente feliz porque esta mañana estamos portando los colores de mi partido, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, los colores que nos han representado durante 45 años”, declaró la aspirante presidencial ante los medios.

La candidata sostuvo que el partido pretende presentarse como una opción para los salvadoreños en la próxima elección. “Los salvadoreños necesitan tener una opción al momento de llegar a las urnas y mostrar a través del voto ese descontento”, dijo. “Esa opción somos y seremos Alianza Republicana Nacionalista, ARENA”, agregó.

La inscripción de Iraheta y Henríquez marca un antecedente para el instituto político fundado en 1981. Según señaló el presidente de ARENA, Carlos García Saade, es la primera vez que el partido presenta una fórmula presidencial integrada por dos mujeres.

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Alianza Republicana Nacionalista busca regresar a la presidencia salvadoreña tras haber gobernado durante cuatro mandatos entre 1989 y 2009./ (Redes de ARENA)

“Nunca hemos visto a dos mujeres como una fórmula presidencial y nunca un partido serio ha llevado una mujer como su candidata a la presidencia”, afirmó García Saade durante el acto frente al TSE.

El dirigente partidario sostuvo que la agrupación buscará recuperar presencia en la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales y la Presidencia de la República. En ese sentido, planteó que ARENA intentará ofrecer un contrapeso político tras el ciclo de concentración de poder que, según su visión, ha caracterizado a los últimos años.

“En 2027 las cosas van a ser distintas. El Salvador va a recuperar ese balance de poder que tanto anhela”, manifestó García Saade. También afirmó que los futuros diputados de ARENA deberán representar a votantes de distintas posiciones políticas y no limitarse a las decisiones de una estructura partidaria.

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ARENA busca volver al Ejecutivo después de 18 años fuera del poder

La elección de 2027 supondrá un nuevo intento de ARENA por regresar a la Presidencia, un cargo que no ocupa desde 2009. El partido gobernó El Salvador durante cuatro períodos consecutivos, entre 1989 y 2009, con Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.

El presidente de ARENA, Carlos García Saade, sostuvo que el partido buscará restablecer el balance de poder en las instituciones públicas./ (Cortesía ARENA)

Desde la derrota de Rodrigo Ávila ante Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ARENA no ha logrado recuperar el Ejecutivo. En 2014, su candidato Norman Quijano perdió la segunda vuelta ante Salvador Sánchez Cerén. Cinco años después, Carlos Calleja fue derrotado por Nayib Bukele, quien obtuvo la Presidencia en primera vuelta.

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La caída electoral se profundizó en los últimos años. En los comicios presidenciales de 2024, ARENA obtuvo cerca del 5.5% de los votos y quedó en el tercer lugar. El partido conservó dos escaños en la Asamblea Legislativa, una reducción frente a su histórica influencia parlamentaria.

El instituto político también atravesó denuncias y procesos judiciales que involucraron a antiguos dirigentes y expresidentes. Francisco Flores murió en 2016 mientras enfrentaba un proceso por el presunto desvío de donaciones de Taiwán destinadas a atender a víctimas de los terremotos de 2001. Antonio Saca fue condenado en 2018 por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos públicos.

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A esas crisis se sumaron disputas internas, renuncias de dirigentes y la pérdida gradual de apoyo electoral. La postulación de Iraheta y Henríquez busca reposicionar a ARENA en una elección que reunirá en una sola jornada la votación presidencial, legislativa y municipal.