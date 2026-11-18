Mariano Chihade fue operado "sin complicaciones" según el parte médico

Guardar

El Instituto Fleni confirmó este miércoles, 18 de noviembre, que Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en su sede de Belgrano, con un resultado favorable. “La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, indicó el parte médico firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de esa sede. El productor se encuentra en recuperación con evolución favorable y acompañado por su familia.

El parte médico detalló que la cirugía se realizó sin complicaciones

El comunicado oficial, fechado el 18 de noviembre de 2026 y suscripto por Cohen Arazi, precisó que Chihade “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”. El texto no brindó detalles sobre el tipo de intervención ni consignó un plazo estimado para el alta.

PUBLICIDAD

La internación del productor había sido informada el día previo, cuando Mandarina Contenidos difundió en sus redes sociales un primer parte de Fleni. En ese comunicado, el centro médico indicó que Chihade había ingresado para realizarse estudios programados vinculados con una imagen nodular identificada en una resonancia magnética cerebral. En ese momento, el parte señalaba que el paciente se encontraba “clínicamente estable” y que sería sometido a una intervención quirúrgica para la que aún se completaban estudios y evaluaciones.

Parte Médico de la cirugíaz de Mariano Chihade

Mariana Fabbiani agradeció las muestras de apoyo y pidió “linda energía” para su marido

Pocas horas después de conocerse el primer parte médico, la conductora Mariana Fabbiani utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a quienes expresaron preocupación por la salud de su esposo. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la presentadora de DDM, por América.

PUBLICIDAD

Luego agregó, junto a un emoji de manos rezando y un corazón rojo: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”. Fabbiani también publicó una estampita de la Virgen María Desatanudos, imagen a la que suelen recurrir quienes atraviesan situaciones complejas.

Chihade es uno de los productores más influyentes de la televisión argentina

Chihade fundó Mandarina Contenidos en 2005, luego de trabajar como productor en Promofilm y de ocupar cargos de dirección artística y de contenidos en Endemol Argentina y América TV. La productora desarrolló proyectos de ficción, entretenimiento, magazines, documentales y realities para distintos canales y plataformas. Entre sus producciones figuran El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez, y ciclos como LAM, DDM y SQP.

PUBLICIDAD

En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming Bondi Live. A fines de octubre pasado, Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de la productora y del canal; como parte de la operación, Chihade asumiría como director ejecutivo integral de El Nueve. El productor y Fabbiani se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV, y tienen dos hijos: Matilda, de 16 años, y Máximo, de 12.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani

Chihade y Fabbiani, una sociedad personal y profesional de dos décadas

La relación entre Chihade y Fabbiani trasciende lo familiar: a lo largo de los años, la pareja combinó su vínculo personal con una extensa colaboración profesional. Mandarina Contenidos produjo varios de los ciclos más importantes conducidos por la animadora, entre ellos El diario de Mariana, Mamushka y Desvestida: la moda pasó de moda, además del actual DDM, que se emite por América TV. En distintas oportunidades, Fabbiani destacó públicamente la experiencia de trabajar junto a su marido y subrayó que ambos comparten la misma pasión por la televisión.

PUBLICIDAD

En 2019, durante el cierre de una etapa de El diario de Mariana, Chihade se refirió públicamente a su familia y destacó el rol de Fabbiani como madre. Fue uno de los pocos momentos en que el productor, habitualmente alejado de la exposición pública, habló sobre su vida personal.

El contexto de la internación se superpone con una etapa de profundos cambios en su carrera. La venta de Mandarina y Bondi Live a Grupo Octubre, concretada semanas atrás, implicó para Chihade asumir la conducción ejecutiva de El Nueve, uno de los canales de televisión abierta de Buenos Aires. Los detalles del alta médica y los plazos de recuperación no fueron informados por Fleni en ninguno de los dos partes emitidos hasta el momento.

PUBLICIDAD