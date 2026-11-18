Las hormigas voladoras del AMBA son reproductores de Acromyrmex lundii, salen tras lluvias y buscan pareja para fundar nuevas colonias (Ingeniero agrónomo Eduardo Parra)

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Las paredes exteriores de casas, edificios y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a llenarse de hormigas negras con alas. El fenómeno suele provocar alarma por la cantidad de insectos concentrados en un mismo punto, su tamaño y su semejanza con algunas avispas.

Sin embargo, la “invasión” de hormigas voladoras responde a un episodio reproductivo estacional, no a la llegada de una especie nueva ni a una amenaza directa dentro de las viviendas.

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Qué son las hormigas aladas que aparecen en las paredes

La humedad, la temperatura y la baja presión sincronizan los vuelos nupciales de miles de hormigas entre septiembre y noviembre en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protagonista es Acromyrmex lundii, conocida como hormiga negra común o cortadora. Es una especie nativa de la Argentina y de otros países sudamericanos, con amplia presencia en la provincia de Buenos Aires. Vive en colonias subterráneas y sus obreras resultan conocidas por el recorte de hojas, tallos y brotes en jardines, parques, cultivos y viveros.

“Son las hormigas voladoras. Son la peor plaga de la región. Y se están reproduciendo”, explicó a Infobae Luis Calcaterra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (Ibbea), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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Las que cubren las paredes no forman una especie distinta de las hormigas que circulan a ras del suelo. Pertenecen a la casta sexuada de la colonia: machos y hembras capaces de reproducirse. Los individuos alados superan en tamaño a las obreras más grandes y, vistos de lejos, pueden confundirse con otros insectos. Esa diferencia responde a la división de funciones que caracteriza a los hormigueros.

Las obreras de las cortadoras son polimórficas: dentro de una misma colonia coexisten ejemplares de varios tamaños. Las más pequeñas realizan algunas tareas internas y las de mayor porte trasladan fragmentos vegetales o intervienen en la defensa. Los sexuales alados, en cambio, nacen con la única función de participar de la reproducción. Tras ese episodio, los machos suelen morir y las hembras fecundadas buscan el lugar donde fundarán una colonia.

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Las aves aprovechan la abundancia de hormigas durante el vuelo reproductivo, la multitud sobre las paredes suele durar apenas un día (Calcaterra)

“No son invasoras. Son nativas de Argentina y otros países sudamericanos. Pero son plaga importante en toda la región. Las colonias más grandes pueden tener 8 millones de hormigas obreras. La reina puede vivir 10 años. Y continuamente está poniendo huevos. Es la especie de plaga más importante en los sistemas productivos. Hay unas 50 especies de estas hormigas y hay zonas localizadas con hasta 15 especies. Solo 5 son las problemáticas”, explicó el biólogo.

En un estudio reciente publicado en la revista Frontiers, Calcaterra trabajó junto a Andrés Sánchez Restrepo y Viviana Confalonieri para reconstruir la historia evolutiva de las hormigas cortadoras de hojas y determinar si la preferencia por gramíneas surgió una sola vez o en distintos momentos. El equipo reunió datos sobre el comportamiento de corte de cada especie, las clasificó según su consumo de dicotiledóneas, gramíneas o ambos tipos de plantas, e integró esa información a un marco filogenético con fechas de divergencia.

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Los resultados ubicaron el origen de estas hormigas en el Mioceno temprano y relacionaron su diversificación con cambios climáticos y paisajísticos ocurridos en América del Sur entre el Mioceno tardío y el Plioceno temprano.

Las lluvias activan el calendario reproductivo de las hormigas cortadoras

Las hembras fecundadas pierden sus alas y excavan bajo tierra, allí inicia una colonia que puede permanecer oculta durante meses en los jardines (Alex Wild)

En el AMBA, los vuelos reproductivos de Acromyrmex lundii suelen ocurrir entre septiembre y noviembre, con mayor frecuencia durante los primeros días de noviembre. El clima define el momento preciso. La humedad del suelo, la temperatura, las lluvias y la presión atmosférica actúan como señales que sincronizan la salida de miles de individuos de distintos hormigueros.

“La aparición de las hormigas se retrasó por efecto de las lluvias del Súper Niño, pero ya estamos en el pico”, marcó Calcaterra. La relación entre el agua y el fenómeno explica por qué la aparición puede parecer repentina: varios nidos liberan sus reproductores bajo condiciones ambientales similares, lo que eleva de golpe el número de insectos visibles.

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“Después de una lluvia o cuando baja la presión atmosférica, que son como las condiciones ideales, salen los sexuados para aparearse en el aire”. La concentración en fachadas y entradas no significa que las hormigas construyan su colonia en la pared. Esos lugares ofrecen superficies elevadas, iluminadas o protegidas donde los insectos se agrupan antes de partir, o donde se posan tras el vuelo.

El mayor episodio reciente ocurrió en 2024, después de tres años de sequía y con el regreso de lluvias abundantes en la región (Calcaterra)

El objetivo de esa sincronización es simple: aumentar la posibilidad de encuentro entre machos y hembras de colonias diferentes. La hembra fecundada recibe esperma de uno o más machos y lo guarda en una estructura interna llamada espermateca. Esa reserva puede alcanzar para toda su vida reproductiva. “La hembra que se apareó en el aire, tiene la capacidad de fecundar o no el huevo con el esperma que lleva tras la fecundación”, detalló Calcaterra. El mecanismo forma parte de la haplodiploidía, un sistema común entre los himenópteros, el grupo que incluye también a abejas y avispas.

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Los huevos fecundados dan origen a hembras diploides, entre ellas futuras obreras y nuevas reinas. Los que no reciben fecundación originan machos haploides, con un solo juego de cromosomas heredado de la madre. “La hembra es la que decide si el huevo que va a poner será una obrera o una reina alada. Depende de las condiciones ambientales y el momento del año”, agregó el investigador.

Una vez que aterriza, la futura reina pierde las alas, excava una cámara bajo tierra y queda aislada durante los primeros meses. “Pierden sus alas y se alimentan de los músculos de las alas que ya no tienen”. En esa etapa inicia el cultivo del hongo simbionte que alimentará a la colonia y pone los primeros huevos. El hormiguero tarda tiempo en mostrar actividad exterior.

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“Cuando tienen una cantidad importante de obreras, salen a cortar plantas y a alimentar a la colonia”, explicó Calcaterra. Por eso, una pared cubierta de hormigas aladas puede ser la antesala de nuevos nidos en patios, veredas, baldíos o terrenos cercanos.

Una especie nativa que daña cultivos y altera jardines

Las obreras cortan hojas y tallos para cultivar un hongo simbionte, ese alimento sostiene a larvas, reinas y adultos de la colonia (Alex Wild)

La actividad de las cortadoras tiene dos caras. Bajo tierra, los hormigueros modifican la estructura del suelo, movilizan tierra desde distintas profundidades y contribuyen al reciclado de materia orgánica. Sus galerías y cámaras airean el terreno. También poseen sectores para residuos, conocidos como “basureros”, donde acumulan restos del cultivo fúngico, material vegetal procesado y otros desechos de la colonia.

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Pero esa misma capacidad convierte a la especie en una plaga de relevancia productiva. Las obreras no consumen de manera directa los trozos de hojas que trasladan: usan ese material como base para el crecimiento de un hongo, que constituye el alimento de larvas, reinas y adultos. El recorrido de una fila de hormigas hacia un arbusto revela esa cadena productiva microscópica.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) incluye a las hormigas cortadoras dentro de su sistema de vigilancia de plagas. Los daños alcanzan soja, girasol, maíz, eucaliptos, vid y olivo. En plántulas, pueden atacar toda la parte aérea; en ejemplares adultos, destruyen hojas y flores mediante cortes semicirculares que dejan una marca reconocible.

Los hormigueros pueden tener galerías a dos metros de profundidad, una cámara central de más de 50 centímetros y varias bocas de salida (Calcaterra)

En jardines urbanos, suelen elegir especies ornamentales introducidas. “Prefieren comer las plantas exóticas que han sido introducidas como plantas ornamentales en nuestros jardines, como el jazmín, que es propia de la región de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, más que las nativas”, dice el especialista.

Esa preferencia puede funcionar como una barrera biológica frente a algunas plantas exóticas, aunque no elimina el daño sobre espacios verdes y producciones.

El control presenta dificultades porque eliminar obreras visibles no afecta necesariamente el centro reproductivo del nido. Si la reina sobrevive, la colonia conserva capacidad de recuperación. Los cebos insecticidas constituyen la herramienta habitual, aunque las hormigas pueden detectar sustancias perjudiciales y retirar el material. Esa limitación también genera un conflicto para producciones orgánicas, que enfrentan restricciones en el uso de productos químicos.

Eliminar las obreras visibles no alcanza para erradicar el hormiguero, la reina conserva la capacidad de restablecer la población con rapidez (Alex Wild)

El mayor episodio reciente ocurrió en 2024, tras una sequía de tres años y el regreso de lluvias abundantes. “En el momento en el que volvió a llover, empezaron a salir con todo. Fue un evento muy particular para los que estudiamos insectos. Eran vuelos por todos lados, constantemente”, recordó Calcaterra.

Las hormigas aladas de esta especie no buscan atacar a personas. “Las obreras pueden morder cuando alguien pisa o interrumpe sus caminos de circulación, una conducta vinculada con la defensa de la colonia. Pero los sexuales alados, durante sus vuelos reproductivos, sólo buscan pareja, no morder personas”, concluyó el experto.

La concentración suele durar apenas unas horas o un día: aves, condiciones climáticas y el final del vuelo reducen rápidamente la multitud que cubrió las paredes.