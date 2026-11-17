La ausencia de una escritura individual en las compras desde el pozo impedía el acceso a hipotecas dentro del sistema bancario. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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El crédito hipotecario empieza a acercarse a una instancia que hasta ahora quedaba fuera del radar bancario: la compra de una vivienda en construcción. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó que fondos de una nueva licitación se destinen a unidades adquiridas mediante boleto de compraventa, mientras el Banco Ciudad presentó una línea para un desarrollo aprobado en el barrio porteño de Núñez.

La novedad apunta a un límite habitual del mercado inmobiliario: el comprador que adquiere una unidad desde el pozo no cuenta todavía con una escritura individual que permita constituir una hipoteca tradicional. Por ese motivo, las preventas suelen sostenerse con ahorros propios, cuotas pactadas con la desarrolladora o financiamiento informal.

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La Comunicación B 13258 del BCRA convocó una licitación por $ 200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Por primera vez, entre los destinos habilitados figuran los préstamos para unidades con boleto de compraventa y compromiso de constituir hipoteca, así como aquellas que cuenten con garantía de hipoteca divisible y todavía no hayan sido subdivididas.

La licitación fija un tope de UVA más 7,5% para los préstamos

Las entidades que participen recibirán depósitos a plazo fijo ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con un plazo exclusivo de cinco años y un margen mínimo de 4,5%. A su vez, los bancos no podrán ofrecer a los compradores una tasa superior a UVA más 7,5% nominal anual.

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Cada entidad podrá obtener hasta el 40% de los $ 200.000 millones licitados, además de los límites vinculados con su patrimonio y su cartera. Tendrán 90 días corridos, desde la acreditación de los recursos, para otorgar los préstamos destinados a compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

El alcance práctico dependerá de los criterios que adopte cada banco. Financiar una unidad antes de la escritura exige revisar al solicitante y también el desarrollo: la titularidad del terreno, los permisos y planos, el presupuesto, el cronograma de obra, el flujo de fondos y los antecedentes de la empresa constructora.

El Banco Ciudad aprobó el primer desarrollo inmobiliario financiado desde el pozo en el barrio porteño de Núñez.

Banco Ciudad aprobó un primer proyecto en Núñez

En paralelo, Banco Ciudad lanzó créditos hipotecarios para la compra de viviendas desde el pozo o en las primeras etapas de construcción, dentro de proyectos de la Ciudad de Buenos Aires que hayan sido analizados y aprobados por la entidad. El primer desarrollo alcanzado es el de MARMA Desarrollos S.A., ubicado en Guayra 2343, en Núñez.

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El edificio ofrecerá departamentos de entre 50 y 75 metros cuadrados, mayormente de dos ambientes, cerca de la avenida Cabildo, el Metrobus y la estación Congreso de Tucumán de la línea D. Según informó el banco, el proyecto utiliza el mecanismo de registro de la subdivisión en propiedad horizontal que permite inscribir el boleto en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), previsto en el DNU 1017/24.

La línea contempla un plazo total de hasta 25 años, incluido el período de obra, y un monto máximo de $ 200 millones. La financiación puede llegar al 75% del valor de venta de la unidad, con una tasa fija de 9,5% nominal anual más UVA. Cuando interviene un garante, el tope de financiación baja al 65% del valor de la propiedad.

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En la primera etapa, una vez que el comprador integró el 25% del precio, el Banco Ciudad puede desembolsar hasta el 30% del valor de la vivienda en tramos asociados al avance de obra. Durante ese período, el cliente paga intereses mensuales. Tras la posesión, con la garantía registrada, o luego de la subdivisión y constitución de la hipoteca, se desembolsa el resto y comienza la amortización del capital.

Los desembolsos y el control de obra pasan a ser centrales

El punto más sensible será la instrumentación. Fuentes del sector bancario señalan que todavía pesa la falta de un sistema de registración de boletos que permita despejar el riesgo de operaciones superpuestas sobre una misma unidad. También deberán definirse controles, certificaciones técnicas y desembolsos sujetos a hitos verificables de la construcción.

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Los préstamos del Banco Ciudad están dirigidos a mayores de 18 años que cobren o migren su sueldo a la entidad, además de monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer. Se admiten hasta dos titulares, la incorporación de un garante y una relación cuota-ingreso de hasta el 22% de los ingresos netos del solicitante o su grupo familiar. Las condiciones y los desarrollos aprobados se publican en el micrositio de la entidad.