Onicofagia: qué ocurre cuando el impulso de morderse las uñas es difícil de frenar y afecta la vida cotidiana

La frecuencia de la conducta y los intentos fallidos por frenarla diferencian una costumbre ocasional de un cuadro persistente de onicofagia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Morderse las uñas suele pasar inadvertido cuando ocurre de manera ocasional, en momentos de espera, tensión o concentración. La situación cambia cuando la acción se repite, resulta difícil de frenar y causa daños en las uñas o en la piel que las rodea.

La onicofagia, el nombre que recibe el hábito de morderse las uñas, puede formar parte de un patrón repetitivo que requiere atención cuando genera malestar o lesiones. No todas las personas que se muerden las uñas atraviesan la misma situación.

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La Asociación Americana de Psiquiatría explica en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo pueden incluir acciones como morderse las uñas.

La Asociación Americana de Psiquiatría clasifica los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo dentro de la categoría de trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manual los ubica dentro de la categoría de otro trastorno obsesivo compulsivo y relacionado especificado cuando existen intentos reiterados de reducirlos o detenerlos y producen malestar significativo o dificultades en el funcionamiento cotidiano.

La dificultad para detener el hábito es un dato relevante

El Manual MSD, una publicación médica dirigida a profesionales, señala que los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo pueden incluir la mordida de uñas, de labios o de la parte interna de las mejillas.

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También indica que algunas personas realizan estas acciones casi de forma automática, mientras que otras son conscientes de ellas. Según el mismo manual, este tipo de conducta puede estar precedida por tensión o ansiedad y, en algunos casos, aliviar momentáneamente esa sensación.

El Manual MSD señala que la mordida de uñas, labios o mejillas puede responder a estados de tensión y brindar un alivio momentáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa relación no permite afirmar que toda persona que se muerde las uñas tenga un trastorno ni que la ansiedad explique todos los casos. La clasificación clínica depende de la presencia de un patrón repetido, de los intentos por detenerlo y de sus consecuencias.

El manual precisa que la mordida intensa de uñas o la manipulación repetida de estas puede provocar deformaciones y sangrado debajo de la uña. Estos efectos físicos permiten entender por qué el problema puede superar una cuestión estética.

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La valoración profesional cobra relevancia cuando hay daño, angustia o interferencias en las actividades habituales.

La conciencia del impulso puede variar

La diferencia entre actuar sin plena conciencia y advertir el impulso puede ser importante para reconocer cuándo se necesita una evaluación más detallada. El entorno y las circunstancias en que aparece el hábito también pueden aportar información.

Los profesionales de la salud evalúan el daño físico, la angustia y la interferencia en las actividades cotidianas para determinar un diagnóstico clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar si ocurre durante una espera, ante una preocupación, mientras se estudia o en otros momentos específicos permite registrar cómo se presenta. Reconocer las situaciones asociadas con la onicofagia ayuda a describir el problema con mayor precisión.

Los profesionales pueden orientar la observación de los momentos en que aparece el impulso, los intentos realizados para interrumpirlo y los efectos que causa. El Manual MSD indica que las personas con este tipo de comportamiento suelen intentar reducirlo sin lograrlo.

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La presencia de lesiones, angustia o dificultades cotidianas es lo que convierte al hábito en un motivo de consulta. La onicofagia, por lo tanto, no debe definirse solo por la acción de morderse las uñas.

La frecuencia, el control sobre el impulso, el daño físico y el malestar asociado son los aspectos que permiten comprender cuándo deja de ser una costumbre aislada y puede requerir atención profesional.