“No deberías tomarte nada de forma personal”: las 8 claves de una psicoterapeuta para afrontar el rechazo y las críticas

Un estudio científico de 2003 demostró que el rechazo percibido activa el sistema nervioso simpático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un mensaje sin respuesta, un comentario que cae mal o alguien que se muestra distante pueden hacernos dudar de nosotros mismos. A veces, sin demasiadas pruebas, pensamos que hicimos algo mal, que molestamos o que ya no somos importantes para esa persona.

Pero una reacción ajena no siempre tiene que ver con nosotros. Puede responder a un mal día, una preocupación, cansancio o conflictos que desconocemos. Aprender a no tomar esas actitudes como una medida de nuestro valor puede ayudar a cuidar el bienestar emocional.

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La psicóloga Michelle P. Maidenberg, citada por Psychology Today, propone ocho claves para no cargar con emociones, gestos o decisiones que pertenecen a los demás.

Maidenberg, profesional de la salud mental, trabajadora social y terapeuta grupal certificada, atiende en forma privada en Harrison, Nueva York. También es profesora adjunta del posgrado de Mindfulness Practice de la Universidad de New York. En su planteo, la tarea no consiste en ignorar lo que pasa alrededor, sino en aprender a diferenciar entre lo que es del otro y lo que hacemos nosotros con eso.

Una especialista de recursos humanos evalúa a un candidato profesional durante una entrevista laboral en una oficina corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea se parece al segundo acuerdo de Los Cuatro Acuerdos, el libro de Don Miguel Ruiz publicado en 1997: no tomarse nada de manera personal. “Incluso cuando una situación parece tan personal, incluso si otros te insultan directamente, no tiene nada que ver contigo. Lo que dicen, lo que hacen y las opiniones que dan son de acuerdo con los acuerdos que tienen en sus propias mentes”, escribió Ruiz.

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La necesidad de pertenecer puede hacer que una reacción duela más de la cuenta

Tomarse las cosas de forma personal suele ser automático. Puede estar relacionado con inseguridades, experiencias de apego, creencias aprendidas y con una necesidad básica de ser aceptados. Es decir, cuando alguien parece rechazarnos, no siempre reaccionamos solo a ese momento: también se activan experiencias y temores propios.

La investigación citada por Maidenberg señala que el rechazo percibido puede activar el sistema nervioso simpático. Ese mecanismo ayuda a entender por qué una ofensa o un desplante pueden doler tanto, incluso cuando, visto desde afuera, parecen menores. El estudio de Eisenberger y sus colegas, publicado en 2003, es uno de los trabajos que la autora menciona para explicar esa respuesta.

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El problema aparece cuando convertimos una actitud ajena en una medida de nuestro valor. La lógica suele sonar así: si esa persona cree que valgo, entonces valgo; si no lo cree, entonces no. Esa forma de mirar las relaciones se aprende temprano y puede reforzarse con las expectativas sociales. Sin embargo, la preferencia de otra persona no funciona como una prueba de quiénes somos.

La psicóloga Michelle P. Maidenberg propuso pautas para proteger el bienestar emocional ante las conductas ajenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Es imposible gustarle a todo el mundo

La primera clave parte de algo cotidiano: así como hay personas con las que no conectamos, también habrá quienes no conecten con nosotros. Puede ocurrir sin una razón clara. A veces, la presencia o la forma de ser de alguien despierta rechazo, incomodidad o distancia, aun cuando no haya un motivo concreto.

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Las preferencias tienen que ver con la personalidad, los valores, las expectativas y muchos otros elementos. Por eso, cuando alguien no nos acepta con facilidad o nos rechaza de manera directa, no necesariamente está señalando una falta nuestra. Aun así, es común interpretarlo como si demostrara que no somos suficientes o que valemos menos.

Que una persona no te elija no determina tu valor. La propuesta es revisar el peso que le damos a esa opinión y recordar que nuestros propios criterios también cuentan. Se puede ser una persona valiosa aunque no se sea la persona preferida de alguien.

2. Lo que suponemos sobre los demás no siempre es un hecho

La segunda clave apunta a una trampa frecuente: creer que sabemos qué piensa la otra persona. Si alguien no saluda, no responde un mensaje o parece distraído, podemos concluir enseguida que no le importamos o que hicimos algo mal. Pero entre un hecho y esa conclusión suele haber una interpretación.

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Muchas veces tratamos nuestros pensamientos y sentimientos como si fueran pruebas irrefutables. También podemos ponernos a la defensiva, desplazar la culpa o responsabilizar a otros para no mirar nuestros propios miedos y vulnerabilidades. Maidenberg recuerda que esos disparadores, percepciones, juicios y supuestos nos pertenecen.

En las relaciones, la lectura de mente, la personalización y la catastrofización pueden deformar lo que ocurre. No podemos saber con certeza qué piensa otra persona solo a partir de una conducta. Beck, en 2020, incluyó estas formas de pensamiento entre las distorsiones cognitivas que pueden resultar perjudiciales.

Las distorsiones cognitivas descritas por Beck alteran el análisis de los hechos en las relaciones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de bajar esa intensidad es hacerse dos preguntas sencillas: “¿Qué sé realmente?” y “¿Qué estoy suponiendo?”. También ayuda pensar qué otra explicación puede existir. La mente arma relatos a partir de experiencias anteriores, expectativas y estados emocionales; por eso puede equivocarse. Mirar la situación con curiosidad y apertura permite no reaccionar de inmediato ante una historia que quizás construimos solos.

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3. Una crítica dura puede hablar de la otra persona

Cuando alguien responde con hostilidad, agresión, crítica o una actitud defensiva, puede estar mostrando algo de su propio malestar. Vergüenza, frustración, inseguridad o dolor emocional sin resolver pueden aparecer dirigidos hacia otra persona.

La teoría psicodinámica llama proyección a un mecanismo de defensa por el cual alguien atribuye a otros aspectos de su experiencia interna. Bailey y Pico, en 2023, describieron este proceso como una manera de colocar afuera aquello que cuesta reconocer en uno mismo.

Por ejemplo, una persona que se siente muy insegura puede criticar con dureza a los demás. Esto no significa que toda crítica sea una proyección ni que haya que descartar lo que nos dicen. Pero sí invita a observar cómo se expresa quien critica, cuánta intensidad pone y cuál parece ser su reacción emocional antes de sacar una conclusión sobre nosotros mismos.

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4. La empatía no obliga a cargar con el estado emocional ajeno

Imaginemos una escena conocida. Alguien habla con impaciencia o irritación. En segundos, el pecho se tensa, el corazón se acelera y aparecen pensamientos que van de un lado a otro. Tal vez surge la necesidad de ceder para evitar un conflicto o, por el contrario, de responder a la defensiva. El malestar de la otra persona parece haberse convertido en el nuestro.

La perseveración en pensamientos repetitivos después de una conversación provoca agotamiento mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre el contagio emocional plantea que las personas pueden influir en la experiencia emocional de quienes las rodean, a veces sin darse cuenta. Wang, en 2024, es citado por Maidenberg en relación con este fenómeno. Eso ayuda a entender por qué el humor ajeno puede afectarnos, pero no obliga a hacerlo propio.

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La energía negativa se puede observar sin absorberla. La autoconciencia, la autorregulación y la autocompasión permiten reconocer que alguien está pasando por algo sin llevarse ese estado emocional puesto. Se puede ofrecer empatía y, al mismo tiempo, distinguir qué pertenece al otro, qué nos pasa a nosotros y cómo elegimos responder.

5. Un mal día de alguien no siempre tiene que ver con nosotros

Una persona puede mostrarse distante, responder con un tono áspero o tener un lenguaje corporal tenso. Frente a eso, la primera pregunta suele ser: “¿Qué hice?”. Sin embargo, muchas veces damos por hecho que la conducta de los demás está relacionada con algo que dijimos o hicimos, aun cuando no haya pruebas.

Ese estado de ánimo puede tener otras explicaciones: decepción, cansancio, cambios hormonales, estrés o preocupaciones que no tienen relación con nosotros. Antes de sacar conclusiones, la autora propone acercarse desde la curiosidad. Una pregunta como “Me pregunto si te pasa algo, ¿está todo bien?” puede abrir una conversación sin acusar ni asumir responsabilidades que no corresponden.

Estar atentos a las emociones de alguien y responder con compasión no equivale a sentirse responsables de ellas. El mal humor de otra persona no es automáticamente un mensaje sobre ti.

6. El rechazo duele, pero no dice cuánto valemos

El temor al rechazo se vincula con la necesidad básica de pertenencia social y aceptación. (Imagen ilustrativa Infobae)

El rechazo puede ser difícil porque la pertenencia es una necesidad psicológica básica. Vivir experiencias de rechazo puede afectar la confianza, favorecer la ansiedad social y dificultar la construcción de amistades sanas, de confianza y de vínculos íntimos.

Con frecuencia, una experiencia concreta se transforma en una conclusión general. “No me eligieron” pasa a convertirse en “No soy lo suficientemente bueno”. Aunque sepamos que un rechazo puede tener que ver con necesidades distintas, incompatibilidades, el momento o circunstancias que no controlamos, es fácil tomarlo como algo personal y extenderlo a toda nuestra identidad.

No es posible evitar todos los rechazos. Lo que sí se puede trabajar es la respuesta frente a ellos. Recordar que el valor personal no depende de que alguien nos vea, nos entienda, nos aprecie o nos elija puede fortalecer la autoestima y la autocompasión.

7. Las reacciones de los demás también pueden dar información

No tomarse nada de manera personal no significa dejar de prestar atención. Las reacciones ajenas pueden aportar información sobre las expectativas, la mirada, los juicios o el estado emocional de otra persona. El punto es recibir ese dato sin convertirlo de inmediato en una condena sobre uno mismo.

La madurez emocional incluye poder notar cuál fue la contribución de cada persona en una situación. También implica asumir responsabilidad cuando corresponde, mostrarse vulnerable y reparar un daño si hace falta. Esa revisión puede ayudar a sanar una relación, pero requiere no cargar con una culpa que no es propia.

La investigación sobre contagio emocional señala que las personas transmiten sus estados anímicos al entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A veces hay una diferencia de opinión. Otras, una forma distinta de entender una situación o de comportarse, basada en valores que no coinciden. El objetivo, según Maidenberg, es evaluar lo que ocurre, validar lo que se pueda validar y buscar un entendimiento mutuo que permita interacciones más sanas en el futuro.

8. Cuidar la energía emocional empieza por cortar la vuelta mental

Hay momentos en que una interacción termina, pero sigue durante horas en la cabeza. Repasamos una conversación, dudamos de nosotros mismos, anticipamos otro rechazo, tratamos de cambiar la opinión que alguien tiene sobre nosotros o buscamos una respuesta definitiva a lo que pasó.

Esa perseveración puede convertirse en una espiral: pensamientos sobre pensamientos, sentimientos sobre sentimientos, pensamientos sobre sentimientos y sentimientos sobre pensamientos. El costo puede ser agotamiento y exasperación, y el malestar suele extenderse más allá de la situación original.

Notar esos pensamientos, reconocerlos e interrumpirlos permite llevar la atención hacia lo que sí está bajo nuestro alcance. Podemos actuar sobre nuestras interpretaciones, límites, respuestas y elecciones, aunque no podamos controlar lo que otra persona siente, piensa o hace.

La libertad emocional, plantea la autora, aparece cuando no necesitamos que los demás cambien su conducta para sentirnos seguros. Eso no quiere decir que las actitudes ajenas no nos afecten. Quiere decir que una conducta puede impactarnos sin definirnos ni decidir automáticamente cómo vamos a actuar.

Mirar los propios disparadores puede resultar incómodo. La activación puede aparecer como agresión, distancia u otras respuestas. Pero, en la formulación de Maidenberg, hay una idea central: “Nadie te detona; tú te detonas”. Reconocer esa parte propia puede modificar la experiencia frente a los demás y también la manera en que cada persona se trata a sí misma.