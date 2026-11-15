Cuál es la esperanza de vida en Japón y qué significa que haya más de 100.000 personas centenarias

Japón superó por primera vez las 100.000 personas centenarias al registrar 107.677 habitantes con 100 años o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Japón superó por primera vez las 100.000 personas de 100 años o más, según los datos publicados por su Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar el 15 de septiembre de 2026. El país contabilizó 107.677 centenarios, mientras que las estadísticas correspondientes a 2025 situaron la esperanza de vida al nacer en 87,33 años para las mujeres y 81,35 para los hombres.

Las cifras muestran dos aspectos diferentes del envejecimiento: cuánto tiempo podría vivir, en promedio, una persona desde su nacimiento y cuántos habitantes alcanzaron efectivamente edades avanzadas. Comprender esa distinción permite interpretar los indicadores sin asumir que una mayor longevidad garantiza una mejor calidad de vida.

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¿Qué significa la esperanza de vida y cuántos años viven los japoneses?

La esperanza de vida al nacer es una estimación del número de años que viviría una generación de recién nacidos si las tasas de mortalidad registradas durante un período determinado permanecieran constantes.

No representa una predicción individual ni indica necesariamente a qué edad fallecerán las personas que actualmente viven en el país.

Las mujeres japonesas alcanzaron una esperanza de vida de 87,33 años y mantuvieron el liderazgo mundial por 41.º año consecutivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las tablas oficiales del Ministerio de Salud de Japón, en 2025 las mujeres alcanzaron una esperanza de vida de 87,33 años, un aumento de 0,20 años respecto de 2024. Entre los hombres, el indicador llegó a 81,35 años, con una mejora de 0,25 años.

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La diferencia entre ambos grupos fue de 5,98 años. Japón se ubicó en el primer puesto internacional de esperanza de vida femenina y en el séptimo entre los hombres, de acuerdo con la comparación del ministerio, que advierte sobre las diferencias metodológicas entre países.

¿Cuántas personas mayores de 100 años viven en Japón?

El registro oficial de personas centenarias contabilizó 107.677 habitantes de 100 años o más en septiembre de 2026, lo que representa un incremento de 7.914 respecto del año anterior.

El crecimiento se sostuvo durante 56 años consecutivos. Cuando comenzaron los registros, en 1963, Japón tenía apenas 153 personas que habían alcanzado esa edad. La cifra superó las 10.000 en 1998 y las 50.000 en 2012.

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Las mujeres concentran el 87,6 % del padrón de personas centenarias en el país asiático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres representan una amplia mayoría: 94.298 centenarias, equivalentes al 87,6% del total. Además, el ministerio informó que 54.294 personas cumplen o cumplirán 100 años durante el año fiscal 2026 y reúnen las condiciones para recibir el reconocimiento oficial correspondiente.

Estas estadísticas describen la cantidad de personas que alcanzaron edades avanzadas, pero no permiten determinar cuántos años vivirá un individuo ni cuál será su estado de salud durante esa etapa.

¿Por qué Japón se encuentra entre los países con mayor longevidad?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó distintos factores vinculados con el aumento histórico de la supervivencia en Japón, entre ellos la reducción de muertes por enfermedades infecciosas, las mejoras sanitarias, el acceso a tratamientos y la cobertura universal de salud.

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El país estableció un sistema de seguro sanitario universal en 1961, que amplió el acceso de la población a los servicios médicos.

El ministro de Salud Kenichiro Ueno afirmó que el envejecimiento de la población exige un sistema de seguridad social sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la evolución reciente, el Ministerio de Salud japonés atribuyó el incremento de la esperanza de vida de 2025 a una reducción de las muertes por cáncer, enfermedades cardíacas y COVID-19.

Sin embargo, estos factores no explican por sí solos la longevidad de cada persona. Las condiciones de salud, los hábitos cotidianos, el entorno social y las circunstancias individuales también forman parte del proceso de envejecimiento.

¿Vivir más años significa tener una mejor salud?

La esperanza de vida y la esperanza de vida saludable son indicadores diferentes. La primera estima los años de supervivencia, mientras que la segunda considera el tiempo que una persona podría vivir sin limitaciones importantes asociadas con enfermedades o lesiones.

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Japón creó en el año 2000 un seguro de cuidados de larga duración para financiar la asistencia continuada a los adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS utiliza esta distinción para evaluar no solo cuánto vive una población, sino también las condiciones de salud durante esos años.

Por eso, alcanzar una edad avanzada no significa necesariamente conservar la autonomía física o cognitiva. El aumento de la longevidad puede acompañarse de una mayor necesidad de servicios médicos, asistencia cotidiana y cuidados prolongados.

¿Qué desafíos plantea el envejecimiento de la población japonesa?

El crecimiento de la población de mayor edad exige adaptar los sistemas sanitarios y sociales a necesidades que pueden extenderse durante muchos años.

Japón introdujo en 2000 un seguro de cuidados de larga duración, destinado a financiar servicios y asistencia para personas que requieren apoyo continuado. El sistema forma parte de las políticas con las que el país busca responder a las transformaciones demográficas.

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Las muertes causadas por el Alzheimer y otras demencias aumentaron frente al descenso de los decesos por afecciones cardiovasculares e infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, destacó en septiembre de 2026 la importancia de mantener un sistema de seguridad social sostenible y garantizar servicios adecuados a medida que aumenta la población de edad avanzada.

La experiencia japonesa muestra así dos dimensiones de un mismo proceso: el avance de la supervivencia y la necesidad de ampliar las condiciones que permitan transitar esos años con salud, autonomía y acceso a cuidados.