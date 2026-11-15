Científicos desarrollan un método para convertir residuos de café en biocombustibles con mayor eficiencia

El trabajo publicado en Biomass and Bioenergy identifica una vía para aprovechar los posos, que contienen lípidos utilizables como biodiésel, sin impedir su uso industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Cataluña, España, identificaron un método eficiente para extraer aceite de los residuos de café y convertirlos en ingredientes para biocombustibles renovables, sin inutilizar el material restante para otros usos industriales. El hallazgo abre una vía concreta para aprovechar uno de los desechos más generados en el mundo.

El estudio, publicado en la revista Biomass and Bioenergy, parte de un dato contundente: cada año se producen cerca de 10 millones de toneladas métricas de granos de café en el mundo, pero solo una fracción de ese material termina en la taza. El resto se descarta como residuo sólido.

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Esos posos -granos de café molidos ya usados- contienen aproximadamente un 15% de lípidos —es decir, grasas— que pueden transformarse en biodiesel, una posibilidad que hasta ahora no se aprovechaba de forma sistemática.

La temperatura y el tiempo exactos que maximizan la extracción de aceite

Una infografía detalla el método de investigadores en España para transformar residuos de café en biodiésel e insumos industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la URV, integrado por los científicos Jorge F. Romero, Alberto Tampieri, Daniel Montané, Magdalena Constantí y Francesc Medina del Departamento de Ingeniería Química, analizó tres variables: temperatura de extracción, duración del proceso y cantidad de solvente utilizado en relación con los posos de café. El disolvente empleado fue el n-hexano, ampliamente usado en la industria para separar grasas de otros materiales.

Tras una serie de experimentos, el grupo determinó que las condiciones óptimas de extracción son 45°C durante 60 minutos, con una proporción de 35 mililitros de hexano por gramo de residuo seco, según explicó Magdalena Constantí a ScienceDaily.

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Bajo esas condiciones, el método recuperó alrededor del 90% del aceite que extrae el Soxhlet, el estándar de laboratorio de referencia en este tipo de análisis.

A diferencia de ese procedimiento, el nuevo enfoque requiere menos tiempo y menor consumo energético, lo que lo hace más viable a escala industrial. Además, produjo un aceite notablemente más puro: solo un 0,3% de impurezas, frente al 3,9% del método tradicional.

Los posos de café pueden generar biodiesel y también otros productos químicos

Un investigador manipula un matraz con aceite extraído de posos de café junto a muestras de biodiésel en un laboratorio químico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extraer el aceite es solo la primera parte del aprovechamiento. Los investigadores de la URV verificaron que el proceso no destruye el material restante de los posos, conocido como matriz lignocelulósica, que contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Estas sustancias pueden procesarse para obtener bioetanol, ácido láctico, polihidroxialcanoatos, compuestos fenólicos e insumos para combustibles de aviación sostenibles.

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La eliminación de las grasas facilita el procesamiento posterior del residuo, ya que los lípidos forman una barrera que dificulta el acceso de solventes y catalizadores a otros componentes útiles de la materia vegetal.

El proceso convencional superó a métodos con ultrasonido y microondas

El equipo evaluó técnicas más avanzadas que usan ultrasonido o microondas para acelerar la recuperación del aceite. Aunque ambas agilizan las etapas iniciales, ninguna ofreció una mejora global suficiente.

Al considerar pureza, eficiencia, consumo energético y viabilidad industrial, el proceso por lotes con n-hexano en condiciones moderadas resultó la opción más equilibrada.

Las pruebas mostraron que las opciones aceleradas no lograron un avance global al considerar la pureza, el gasto energético y el rendimiento

Ese rendimiento y practicidad abre la puerta a integrar el método en biorrefinerías, instalaciones diseñadas para convertir materiales biológicos en combustibles y productos químicos. El enfoque se enmarca en el concepto de economía circular, especialmente relevante en sectores de difícil electrificación como el transporte pesado.

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