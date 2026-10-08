La colonia de pingüinos más grande del mundo está colapsando: qué indica un estudio

El estudio calculó que la población reproductora de pingüinos barbijo en la isla descendió a 402.000 ejemplares en 2025 (AP)

Guardar

Zavodovski, una remota isla volcánica de las Islas Sandwich del Sur, cerca de la Antártida, dejó de albergar la mayor colonia de pingüinos del mundo tras una marcada caída de su población de pingüinos barbijo. La especie, reconocible por la línea negra bajo el pico, perdió cerca de dos tercios de sus nidos ocupados entre 2011 y 2025.

El descenso fue documentado por investigadores del British Antarctic Survey (BAS) a partir de imágenes satelitales, drones, relevamientos aéreos y trabajo de campo. El estudio, publicado en la revista Current Biology, calcula que la población reproductora pasó de alrededor de 1,09 millones de ejemplares a 402.000 en ese período.

PUBLICIDAD

Los científicos atribuyen el deterioro, principalmente, al cambio climático, que habría alterado la disponibilidad y distribución del krill, su alimento central. El calentamiento del océano desplazó esos crustáceos hacia aguas más frías del sur, a las que los pingüinos barbijo no pueden acceder con facilidad.

El colapso demográfico de los pingüinos cerca de la Antártida

Esta colonia perdió el 63% de sus nidos ocupados entre 2011 y 2025, según la investigación. La isla, ubicada en el archipiélago de las Islas Sandwich del Sur, al norte de la Antártida, había sido identificada como el mayor asentamiento de pingüinos del planeta y ahora perdió ese lugar frente a cabo Adare, en el mar de Ross.

PUBLICIDAD

La isla Zavodovski perdió su lugar como la mayor colonia de pingüinos del planeta frente a cabo Adare (Europa Press)

La investigación combinó imágenes satelitales, relevamientos aéreos, drones y trabajo de campo realizado durante una expedición que tardó 15 días en llegar a la isla. De acuerdo con el BAS, el descenso equivale a la desaparición de más de medio millón de individuos reproductores en menos de 15 años.

Los investigadores atribuyen la caída principalmente al cambio climático y a sus efectos sobre el krill, el crustáceo que constituye la base de la dieta. Según explicó Norman Ratcliffe, ecólogo del British Antarctic Survey y autor principal del trabajo, el calentamiento del océano desplazó al krill hacia el sur, en busca de aguas más frías y con mayor presencia de hielo marino.

PUBLICIDAD

Esa mudanza de la fuente de alimento dejó a los pingüinos ante una limitación física y ecológica. Durante la temporada de reproducción, las aves regresan a Zavodovski para ocupar sus nidos y criar a sus polluelos. No pueden trasladar con facilidad sus colonias hacia el sur, donde el agua resulta demasiado fría para ellos y escasean islas aptas para anidar. La distancia entre las zonas de alimentación y los sitios de cría puede reducir la comida disponible para los adultos y sus crías.

El calentamiento del océano desplazó el krill hacia el sur y alteró la disponibilidad de alimento para los pingüinos barbijo (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El estudio descartó que la erupción del monte Curry en 2016 haya sido la causa central del declive. Según BBC, los datos muestran una disminución constante que había comenzado antes de la actividad volcánica y continuó después. Tampoco hallaron señales de que la competencia por el espacio de nidificación o la pesca local de krill explicaran el desplome.

PUBLICIDAD

Mientras la población disminuye a un ritmo estimado del 7% anual, los pingüinos macaroni aumentaron en Zavodovski. Su población pasó de unos 338.000 ejemplares en 2011 a 433.000 en 2025, de acuerdo con el estudio. Los científicos vinculan esa diferencia con una dieta más amplia, que incluye peces y otros crustáceos, y con una mayor tolerancia a aguas cálidas. El BAS advirtió que la pérdida de una colonia que concentra una proporción relevante de la especie podría llevar a revisar la clasificación del pingüino barbijo en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde hoy figura como especie de preocupación menor.

Cuál es el futuro de los pingüinos

La investigación plantea que el futuro de los pingüinos barbijo en Zavodovski dependerá de la evolución del calentamiento oceánico y de la disponibilidad de su alimento. Si esa presa continúa desplazándose hacia el sur, los científicos prevén que la colonia mantenga su tendencia descendente, ya que las aves no pueden seguirla con facilidad sin alejarse de los sitios donde anidan y crían a sus polluelos.

PUBLICIDAD

El British Antarctic Survey advirtió que la pérdida de la colonia podría forzar una revisión del estatus de la especie en la Lista Roja de la UICN (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Se trata de una especie especializada: su alimentación depende en gran medida del krill antártico y su ciclo reproductivo está ligado a colonias establecidas en islas concretas. Según explicó Norman Ratcliffe, los cambios en el océano están reduciendo las condiciones que favorecían a esta especie en las Islas Sandwich del Sur. La pérdida de hábitat puede afectar tanto la supervivencia de los adultos como la provisión de comida durante la crianza.

Los científicos anticiparon una transformación del ecosistema local marcada por el retroceso de las especies adaptadas al frío antártico (EFE / Won Young Lee)

Para los científicos, la diferencia con los pingüinos macaroni anticipa una posible transformación del ecosistema: las especies vinculadas a condiciones antárticas frías podrían retroceder, mientras que otras, asociadas a ambientes subantárticos, ganarían presencia.

PUBLICIDAD

Peter Fretwell, especialista en teledetección del BAS y coautor del estudio, advirtió que el cambio no implica una sustitución sin consecuencias. La expansión de especies más generalistas no compensa la pérdida de animales con una distribución y una dieta más restringidas. Zavodovski podría conservar grandes concentraciones de pingüinos, pero con una composición distinta y una menor diversidad de especies adaptadas al frío.