Crimen y Justicia

Un sargento de la Bonaerense murió durante un operativo en Chascomús: investigan a un jefe policial por el disparo fatal

El efectivo tenía 33 años y trabajaba desde hacía un año en el Destacamento de Policía Vial Lezama. Fue baleado en un procedimiento para detener a cuatro sospechosos buscados por un robo en Alejandro Korn

Un hombre joven viste camiseta oscura y sostiene a un bebé con el rostro difuminado sobre una manta en un parque con césped y árboles.
El sargento Federico Colarusso
Guardar

Un sargento de la Policía Bonaerense murió anoche tras recibir un disparo en el pecho durante un operativo policial en Chascomús. Por el hecho, quedó bajo investigación el jefe de la Estación de Policía Comunal local, un subcomisario que habría efectuado el tiro.

La víctima fue identificada como Federico Colarusso. Tenía 33 años. El episodio fatal ocurrió durante un despliegue que reunió a agentes de distintas dependencias de la región para detener a cuatro sospechosos buscados por un robo cometido en Alejandro Korn.

PUBLICIDAD

Todavía no está del todo claro cómo fue la secuencia, que tuvo lugar en el barrio Lomas Altas. Los agentes llegaron hasta allí en busca de los acusados, que estaban armados. Lo que pasó a continuación es lo que ahora trata de establecer la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Chascomús.

El operativo no terminó solo con los sospechosos reducidos y arrestados. Colarusso recibió un disparo en el tórax y el proyectil habría salido del arma del jefe policial que participaba del despliegue. El sargento murió a causa de la herida.

Policía muerto en Chascomús
Colarusso tenía 33 años y era oriundo de Ranchos

Aún no existe una explicación oficial sobre cómo ocurrió el disparo. Según indicaron fuentes oficiales, la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de las actuaciones por tratarse de un hecho que involucra a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La autopsia al cuerpo del sargento se realizará este sábado por la tarde-noche y las pericias buscarán establecer las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

Colarusso prestaba servicio desde hacía un año en el Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lezama. Era oriundo de Ranchos, localidad vecina del partido de General Paz.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Lezama difundieron un comunicado para despedirlo. “Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento del sargento Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial Lezama”, expresaron.

Policía muerto en Chascomús
El mensaje de la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Lezama

El mensaje, firmado por la subsecretaria Pamela Ferreyra, también señaló que acompañan “a sus familiares, amigos y compañeros de servicio” ante la muerte del policía.

Temas Relacionados

ChascomúsLezamaPolicía BonaerenseÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a ocho trapitos con 346 antecedentes contravencionales durante el partido de la selección argentina en La Bombonera

Fue durante un operativo de la Policía de la Ciudad. También demoraron a otros 62, que recuperaron su libertad en el acto

Detuvieron a ocho trapitos con 346 antecedentes contravencionales durante el partido de la selección argentina en La Bombonera

Cayó en Perú uno de los sospechosos buscados por el triple crimen narco de Florencio Varela

Abel Josuel Taya Humpire fue detenido en Lima tras un trabajo coordinado entre la Policía peruana, Interpol y la Policía Federal Argentina. Tenía pedido de captura desde septiembre pasado

Cayó en Perú uno de los sospechosos buscados por el triple crimen narco de Florencio Varela

Exclusivo: habló “Pequeño J” desde la cárcel tras la filtración del video de las torturas del triple crimen

Tony Janzen Valverde, preso en el penal de Ezeiza, negó ser parte de la sádica grabación que hoy investiga la Justicia y pidió que lo sometan a un peritaje. Las amenazas de muerte que sufrió tras las rejas

Exclusivo: habló “Pequeño J” desde la cárcel tras la filtración del video de las torturas del triple crimen

Sobreseyeron y liberaron al joven que se había infiltrado en el operativo del papa León XIV

Se trata de Tomás Natenzon, que había sido detenido el domingo. Tras una pericia psiquiátrica, la jueza María Servini resolvió que no puede afrontar un proceso penal

Sobreseyeron y liberaron al joven que se había infiltrado en el operativo del papa León XIV

Explosión en Lanús: hay cinco heridos graves con quemaduras de hasta el 90% del cuerpo

Quedan 13 personas internadas, de las cuales 12 fueron derivadas por su ART o su cobertura prepaga. El restante está en el Hospital Evita. Aún resta conocer el estado de dos operarios lesionados

Explosión en Lanús: hay cinco heridos graves con quemaduras de hasta el 90% del cuerpo

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea entre amigos

Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones: cuándo comenzará

La madre de Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1, reveló cómo le manejan el dinero al piloto: “Tiene que arreglárselas”

TELESHOW

Juan Otero apareció con la pierna enyesada en una silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: su explicación

Juan Otero apareció con la pierna enyesada en una silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: su explicación

Sigue la guerra: los agresivos mensajes contra la China Suárez que reposteó Wanda Nara

Marilina Bertoldi reveló que el beso con Lali y Tini en River no iba a suceder y ella lo propuso: "Era raro que no pasara"

El hijo de José María Muscari fue con su novia a la fiesta por los 50 años de su padre: “Los más lindos”

Un ex participante de Gran Hermano anunció que vende contenido en OnlyFans: cuánto cobra por sus fotos más íntimas

INFOBAE AMÉRICA

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Solicitan prisión preventiva para un hombre acusado de agresión sexual contra una niña en República Dominicana

La Comunidad Defensora exige al gobierno de Arévalo ejecutar la política de protección ante la falta de presupuesto

Guatemala: El volcán de Fuego registra hasta ocho explosiones por hora y columnas de ceniza de 4.800 metros

Capturan a mujer acusada de participar en el asesinato de su madre y su hijo de cinco años en Honduras