Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

APTRA anunció las ternas de los premios a la televisión por cable: Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Marina Calabró y Ariel Tarico figuran entre los nominados

Guardar

Los Martín Fierro de Cable 2026 ya tienen a sus nominados, con A24 y TN al frente de las postulaciones. Los dos canales de noticias sumaron 21 candidaturas cada uno en una edición que repartirá, este jueves, 35 estatuillas y que tendrá entre sus figuras a Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Marina Calabró, Ariel Tarico, Carolina Amoroso y Nelson Castro.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, difundió las ternas de los premios que reconocerán a los ciclos, equipos y figuras de la televisión por cable. La ceremonia se realizará este jueves 12 de noviembre en Buenos Aires, con transmisión en vivo de A24 y conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

PUBLICIDAD

Marina Calabró será una de las conductoras de la transmisión

La disputa entre las señales informativas atraviesa buena parte de las categorías principales. A24 competirá en periodístico con Wifi, el ciclo de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, mientras que TN lo hará con ¿La ves?, conducido por Jonatan Viale.

En ese rubro también fueron seleccionados Argenzuela, de Jorge Rial, por C5N, y Minuto Uno, encabezado por Gustavo “Gato” Sylvestre en la misma señal. La nómina reúne algunos de los programas de actualidad con mayor presencia en la grilla de cable.

En noticiero diurno, A24 estará representado por Otra mañana, con Antonio Laje; TN por Tempraneros, con Mario Massaccesi y Paula Bernini; y Crónica TV por Siempre Noticias, conducido por Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.

PUBLICIDAD

La terna de noticiero central incluye a Diario de las 20, de Argentina 12; La noche, de Canal 26; Más verdad, de LN+; y Tierra de nadie, de Crónica TV. Además, A24, C5N, Crónica TV y TN competirán en servicio informativo.

Novaresio, Feinmann y Calabró aparecen entre las figuras destacadas

Luis Novaresio tendrá una doble presencia en la ceremonia. Su programa Luis Novaresio Entrevista, de A24, fue nominado en la categoría de entrevistas junto con Cuerpo técnico, de DeporTV, y Right Now, de C5N. A su vez, el conductor competirá por labor en conducción masculina.

En esa categoría también están Eduardo Feinmann, por Noticiero A24; Diego Sehinkman, por Solo una vuelta más de TN; y Esteban Godoy, de Último momento en Crónica TV.

PUBLICIDAD

Por su parte, Marina Calabró fue ternada por su trabajo en Arranca la tarde, el magazine de A24 que conduce junto a Facundo Pastor. El programa se medirá con Duro de domar, de Pablo Duggan en C5N; Empezar el día, con Amalia “Yuyito” González por Ciudad Magazine; y Mañanas picantes, de Argentina 12.

Entre las conductoras nominadas figuran Carolina Amoroso, por TN Internacional; Paula Bernini, por Tempraneros; y Calabró. En labor periodística femenina fueron elegidas Rosario Ayerdi, de C5N; Cecilia Boufflet, de A24; y Débora Plager, de LN+.

Sergio Lapegüe también estará a cargo de la conducción de la gala(Candela Teicheira)

Ariel Tarico buscará la estatuilla a la labor humorística por sus participaciones en Solo una vuelta más y Tarico Fake News, ambos ciclos de TN. En las categorías de análisis y actualidad también aparecen Nelson Castro, por El corresponsal; Pablo Rossi, por H17 de A24; Alejandro Bercovich, por sus trabajos en C5N; y Ernesto Hadida, de Crónica TV.

PUBLICIDAD

La lista de columnistas políticos reúne a Adrián Ventura, de TN; Daniel Bilotta, de LN+; y Mariel Fitz Patrick, de A24. En economía competirán Florencia Barragán, Andrés Lerner, Willy Laborda y Lara López Calvo.

La terna de columnista policial y judicial quedó integrada por Gabriel Iezzi, de A24; Lucas Occhipinti, de Crónica TV; Nicolás Pizzi, de LN+; y Rodrigo Alegre, de TN. En tanto, los nominados a panelista son Rubén Rabanal, Rodolfo Cingolani y Román Iucht.

La entrega abarcará además categorías dedicadas a contenidos económicos, culturales, deportivos, infantiles, musicales, gastronómicos, documentales, servicios, producción integral y avisos publicitarios. La definición de los ganadores se conocerá durante la gala del 12 de noviembre.

PUBLICIDAD

Todos los nominados

Interés general

Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)

Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)

Redespiertos – Guido Martínez (TN)

Baby Etchecopar

Magazine

Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)

Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)

Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)

Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)

Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

Argenzuela – Jorge Rial (C5N)

¿La ves? – Jonatan Viale (TN)

Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)

WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)

Jonatan Viale

Cultural / Educativo

El baúl de Charlie – Charlie López (TN)

Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)

Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)

Entrevistas

Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)

Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)

Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

Otra mañana – Antonio Laje (A24)

Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)

Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)

Luis Novaresio (Jaime Olivos)

Noticiero central

Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)

La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)

Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)

Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)

Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN)

TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka)

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)

Cantando y bailando con Plim Plim

Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)

Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

Culinario

Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)

Guillermo Capuya

Programa rural

Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)

Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)

Servicios

El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)

Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)

Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)

Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)

Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)

Ariel Tarico (Infobae en Vivo)

Producción integral

América 24 (A24)

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N

Labor humorística

Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN)

Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)

Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)

Paula Bernini – Tempraneros (TN)

Diego Sehinkman (Gastón Taylor)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)

Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)

Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)

Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

Alejandro Wall (Fox Sports)

Diego Latorre (ESPN)

Leonardo Paradizo (A24)

Marcelo Benedetto (DSports)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)

Cecilia Boufflet (A24)

Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (C5N)

Ernesto Hadida (Crónica TV)

Nelson Castro (TN)

Pablo Rossi (A24)

Cecilia Boufflet

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Panelista

Rubén Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (TyC Sports)

Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN)

Cecilia Martí (TN)

Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

Adrián Ventura (TN)

Daniel Bilotta (La Nación+)

Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

Florencia Barragán (TN)

Andrés Lerner (C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Willy Laborda

Columnista policial / Judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+)

Rodrigo Alegre (TN)

Aviso publicitario

Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)

Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)

Easy a todo – Easy (Don by Havas)

Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)