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La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, afirmó que recibió reportes de su equipo durante dos días de contactos entre delegaciones de Moscú, Washington y Kiev en la capital de Emiratos Árabes Unidos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte el jueves 1 de octubre de 2026 (AP/Martin Meissner)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte el jueves 1 de octubre de 2026 (AP/Martin Meissner)
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El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, afirmó el miércoles que Estados Unidos, Europa y Ucrania mantienen una posición común tras las negociaciones de paz celebradas en Abu Dabi, y señaló que la continuidad del proceso dependerá de la disposición de Rusia.

“He estado en contacto con el equipo de la OTAN que ha estado en Abu Dabi los últimos dos días y lo que me cuentan es que Estados Unidos, Europa y Ucrania están en la misma línea y están juntos”, declaró Rutte en Oslo, según la agencia noruega NTB.

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El titular de la Alianza Atlántica agregó que queda por determinar “si Rusia está dispuesta a participar en el juego”. Sus declaraciones siguieron a su participación en el Atlantic Future Forum, celebrado a bordo del portaaviones británico Príncipe de Gales. En el encuentro participaron también el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y el titular de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Rusia y Ucrania retomaron el martes las conversaciones de paz, con la mediación de Estados Unidos, tras casi nueve meses sin contactos de este tipo. Las delegaciones acordaron un canje de prisioneros de guerra, aunque el número definitivo de militares incluidos en el intercambio se conocerá más adelante. Fuentes vinculadas a las negociaciones especularon con que el canje podría involucrar a más de 1.000 soldados por cada bando.

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La delegación ucraniana junto a los enviados de EEUU, en Abu Dhabi (REUTERS/Rula Rouhana)
La delegación ucraniana junto a los enviados de EEUU, en Abu Dhabi (REUTERS/Rula Rouhana)

El emisario de la Casa Blanca Jared Kushner reconoció que el diálogo requerirá tiempo. “Estos acuerdos requieren tiempo. Son difíciles. Cuando hicimos los Acuerdos de Abraham, nos llevó tres años y medio”, afirmó durante una rueda de prensa.

Los mediadores estadounidenses llegaron primero a Moscú este jueves para mantener consultas con el presidente ruso, Vladimir Putin. Después se reunirán en Dublín con el líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

Washington se esfuerza en mostrar sintonía con sus socios del G7 sobre Ucrania

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el martes que la Casa Blanca y sus socios europeos comparten los mismos objetivos para poner fin a la guerra en Ucrania, durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 celebrada en París.

El jefe de la diplomacia estadounidense buscó despejar las inquietudes europeas sobre una eventual negociación entre EEUU y Rusia que los deje al margen. El funcionario de la Administración Trump sostuvo que el objetivo común es terminar la invasión y evitar una nueva guerra, para lo cual Ucrania debe contar con garantías de seguridad que impidan futuras amenazas.

Europa está en la mesa de negociaciones, está con nosotros, a nuestro lado”, afirmó Rubio ante la prensa y respaldó además que el actual diálogo trilateral entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos como mediador, integre “en última instancia” a los europeos, a quienes definió como parte de una solución duradera

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla ante la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall, en el Hotel Talleyrand de París, Francia, el 10 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla ante la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall, en el Hotel Talleyrand de París, Francia, el 10 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anfitrión de la cita del G7, señaló que la presencia europea en Abu Dabi era esperable porque “lo que está en juego es su futuro y su seguridad”.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, destacó el papel de las sanciones europeas para llevar a Moscú a la mesa de negociaciones. También pidió que los países europeos hablen “con una sola voz”, al considerar que Rusia busca una Europa dividida.

Estamos por la paz pero, naturalmente, la paz no puede significar la capitulación de Ucrania”, afirmó Tajani.

(Con información de EFE)

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