Teleshow

Marcelo Tinelli despidió a Marcos Camino de Los Palmeras a pura emoción: “Seguirá vivo con su música y su legado”

El conductor interrumpió el cierre de su emisión para recordar al fundador de la banda, y lo definió como uno de los tipos más generosos que conoció

El conductor compartió su dolor por el trágico fallecimiento del acordeonista y cofundador del grupo santafesino (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)
Guardar

Marcelo Tinelli le dedicó el programa y se despidió con la voz quebrada de Marcos Camino, el fundador y acordeonista de Los Palmeras, quien murió el martes 10 de noviembre de 2026 a los 76 años. El cuerpo del músico fue hallado en el estudio de grabación de la banda en Santa Fe, luego de que su cuñada alertara a la policía al advertir que había ingresado al lugar y no había vuelto a salir.

La despedida de Tinelli se produjo sobre el cierre de su programa Dale Match en Infobae en Vivo. El conductor interrumpió el cierre habitual de la emisión para tomar la palabra y dedicarle el espacio a Camino con una emoción que no intentó disimular. “Una persona que estuvo muy cerca, por lo menos mío, en toda mi carrera, a través de su música. Una persona que jamás esperé esto, que habíamos estado hablando hace muy poco tiempo con Marcos”, dijo, con la cadencia propia de quien procesa una pérdida en tiempo real.

PUBLICIDAD

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
El fundador y acordeonista de Los Palmeras Marcos Camino falleció a los 76 años en Santa Fe

Lo que siguió fue un repaso personal, cargado de afecto, por la figura del músico santafesino. Tinelli no habló del artista en abstracto: habló del hombre que conoció, del amigo que lo acompañó a lo largo de décadas de televisión argentina. Destacó que Camino era generoso dentro y fuera de los escenarios, y que esa generosidad tenía una forma concreta y cotidiana. “Su casa era puertas abiertas y un estudio musical para que fueran todos”, recordó el conductor, en alusión al espacio que el músico ponía a disposición de artistas de la región en Santa Fe. No era solo una anécdota: era el retrato de alguien cuya influencia se medía también por lo que hacía lejos de las cámaras.

La mención a Cacho Deicas, el otro líder histórico del grupo, llegó de manera natural en el discurso de Tinelli. “Se fue el líder de Los Palmeras con Cacho, los líderes de esos que nos hicieron cantar todas las canciones de Los Palmeras, de Bombón Asesino, Soy Sabalero”, dijo. La referencia a la final de la Copa Sudamericana 2019 —cuando Soy Sabalero se convirtió en himno colectivo— le dio a la despedida una dimensión que excedía lo personal: Camino era parte de la banda sonora de momentos que ya pertenecen a la historia del fútbol y la cultura popular argentina.

PUBLICIDAD

El conductor cerró con una frase que sintetizó el tono de toda su intervención: “Se nos va un grande que va a seguir viviendo en todos nosotros siempre, en su música, en su legado, en sus ganas, en su energía”. Y anunció que el programa de esa noche quedaba dedicado a su memoria.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
Canciones de Los Palmeras como Bombón Asesino y Soy Sabalero marcaron la cultura popular y la final de la Copa Sudamericana 2019

La pérdida llegó en un momento en que la vida de Camino ya cargaba con un peso emocional considerable. Meses antes de su muerte, en una entrevista con el programa Se Siente Argentina de la Televisión Pública, el músico había admitido con una franqueza inusual el daño que le había provocado la ruptura con Deicas, con quien había construido Los Palmeras durante más de cinco décadas. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, declaró en aquella ocasión, visiblemente afectado.

En febrero de 2026, el músico anunció su retiro de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. Explicó que la decisión estaba vinculada a su estado de salud: había atravesado cuadros de agotamiento físico y debió someterse a la colocación de stents por problemas cardíacos. El 10 de noviembre de 2026, su cuñada alertó a la policía después de advertir que había ingresado al estudio de grabación de la banda en Santa Fe y no había vuelto a salir. Al arribar al lugar, el personal policial constató su fallecimiento. Tenía 76 años.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Su llamado es personal, confidencial y anónimo.

Temas Relacionados

Los PalmerasMarcelo TinelliMarcos CaminoDale Match

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un amigo de Norberto Marcos contó los motivos de su internación: “Se venía haciendo mala sangre”

Gustavo Benzaquen, empresario cercano al productor desde hace cuatro décadas, repasó qué problemas de salud atraviesa el productor y apuntó a Fátima Florez por las idas y vueltas del arreglo al que llegaron luego de años de litigar en la justicia

Un amigo de Norberto Marcos contó los motivos de su internación: “Se venía haciendo mala sangre”

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

El letrado Agustín Rodríguez se refirió a la situación legal de la actriz, luego de la denuncia que presentó Wanda Nara contra su exmarido

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

La reacción de Nenu López tras la filtración de sus audios con Zunino: “Me parece increíble”

La ex Gran Hermano salió a aclarar públicamente que un momento de angustia fue usado para construir una versión que, según ella, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con su expareja

La reacción de Nenu López tras la filtración de sus audios con Zunino: “Me parece increíble”

Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López: “Es como mi mamá y se lo dedico con todo mi corazón”

La participante de MasterChef Celebrity presentó un plato inspirado en su madrina, la mujer de bajo perfil que eligió Ricardo Fort para cuidar a sus hijos

Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López: “Es como mi mamá y se lo dedico con todo mi corazón”

Julieta Nair Calvo apuntó contra el jurado de MasterChef: “Ayudan a los que rinden para el show”

Tras su eliminación, la actriz habló con Yanina Latorre en el stream de Telefe, cuestionó las ayudas dentro del reality, reaccionó al apodo que le habrían puesto sus compañeros, reveló un rumor que corre entre dos concursantes y anticipó quién podría ser el próximo eliminado

Julieta Nair Calvo apuntó contra el jurado de MasterChef: “Ayudan a los que rinden para el show”

AMÉRICA

Panamá busca convertirse en el centro regional de congresos y convenciones

Panamá busca convertirse en el centro regional de congresos y convenciones

En Panamá un hombre quedó detenido por amenazar de muerte a su madre de 66 años y a su abuela de 90 años

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Las autoridades de salud hacen un llamado a los panameños a convertirse en donantes voluntarios para salvar vidas

Dos gobernadores fuera del cargo en menos de 48 horas: lo que el régimen cubano no explicó sobre los relevos

MALDITOS NERDS

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

Más de 500 streamers de ‘Phasmophobia’ ayudan a recaudar 230.000 dólares

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

DEPORTES

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

El posible equipo de Argentina para el amistoso ante Uruguay y los detalles de la recuperación récord del Dibu Martínez: “Fue una lesión importante”

El desafío de tenis en el que Serena Williams apabulló al streamer Speed: “Estaba aburrida, pero es tan tierno...”

Los dos gigantes europeos que tienen en la mira a Gianluca Prestianni: la impactante cifra que están dispuestos a pagar