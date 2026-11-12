Marcelo Tinelli despidió a Marcos Camino de Los Palmeras a pura emoción: “Seguirá vivo con su música y su legado”

El conductor compartió su dolor por el trágico fallecimiento del acordeonista y cofundador del grupo santafesino (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

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Marcelo Tinelli le dedicó el programa y se despidió con la voz quebrada de Marcos Camino, el fundador y acordeonista de Los Palmeras, quien murió el martes 10 de noviembre de 2026 a los 76 años. El cuerpo del músico fue hallado en el estudio de grabación de la banda en Santa Fe, luego de que su cuñada alertara a la policía al advertir que había ingresado al lugar y no había vuelto a salir.

La despedida de Tinelli se produjo sobre el cierre de su programa Dale Match en Infobae en Vivo. El conductor interrumpió el cierre habitual de la emisión para tomar la palabra y dedicarle el espacio a Camino con una emoción que no intentó disimular. “Una persona que estuvo muy cerca, por lo menos mío, en toda mi carrera, a través de su música. Una persona que jamás esperé esto, que habíamos estado hablando hace muy poco tiempo con Marcos”, dijo, con la cadencia propia de quien procesa una pérdida en tiempo real.

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El fundador y acordeonista de Los Palmeras Marcos Camino falleció a los 76 años en Santa Fe

Lo que siguió fue un repaso personal, cargado de afecto, por la figura del músico santafesino. Tinelli no habló del artista en abstracto: habló del hombre que conoció, del amigo que lo acompañó a lo largo de décadas de televisión argentina. Destacó que Camino era generoso dentro y fuera de los escenarios, y que esa generosidad tenía una forma concreta y cotidiana. “Su casa era puertas abiertas y un estudio musical para que fueran todos”, recordó el conductor, en alusión al espacio que el músico ponía a disposición de artistas de la región en Santa Fe. No era solo una anécdota: era el retrato de alguien cuya influencia se medía también por lo que hacía lejos de las cámaras.

La mención a Cacho Deicas, el otro líder histórico del grupo, llegó de manera natural en el discurso de Tinelli. “Se fue el líder de Los Palmeras con Cacho, los líderes de esos que nos hicieron cantar todas las canciones de Los Palmeras, de Bombón Asesino, Soy Sabalero”, dijo. La referencia a la final de la Copa Sudamericana 2019 —cuando Soy Sabalero se convirtió en himno colectivo— le dio a la despedida una dimensión que excedía lo personal: Camino era parte de la banda sonora de momentos que ya pertenecen a la historia del fútbol y la cultura popular argentina.

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El conductor cerró con una frase que sintetizó el tono de toda su intervención: “Se nos va un grande que va a seguir viviendo en todos nosotros siempre, en su música, en su legado, en sus ganas, en su energía”. Y anunció que el programa de esa noche quedaba dedicado a su memoria.

Canciones de Los Palmeras como Bombón Asesino y Soy Sabalero marcaron la cultura popular y la final de la Copa Sudamericana 2019

La pérdida llegó en un momento en que la vida de Camino ya cargaba con un peso emocional considerable. Meses antes de su muerte, en una entrevista con el programa Se Siente Argentina de la Televisión Pública, el músico había admitido con una franqueza inusual el daño que le había provocado la ruptura con Deicas, con quien había construido Los Palmeras durante más de cinco décadas. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, declaró en aquella ocasión, visiblemente afectado.

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En febrero de 2026, el músico anunció su retiro de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. Explicó que la decisión estaba vinculada a su estado de salud: había atravesado cuadros de agotamiento físico y debió someterse a la colocación de stents por problemas cardíacos. El 10 de noviembre de 2026, su cuñada alertó a la policía después de advertir que había ingresado al estudio de grabación de la banda en Santa Fe y no había vuelto a salir. Al arribar al lugar, el personal policial constató su fallecimiento. Tenía 76 años.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

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