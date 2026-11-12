Deportes

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

La cadena para la cual trabaja debió salir a pedir disculpas públicas tras la repercusión del comentario

La cadena para la que trabaja tuvo que pedir disculpas
Guardar

Un periodista francés de beIN Sports llamó “horrible” a la tenista Aryna Sabalenka sin saber que su micrófono estaba abierto, durante la transmisión de las WTA Finals en Indian Wells. El comentario, hecho por Matthieu Solier, generó una fuerte repercusión en redes sociales y obligó a la cadena a emitir una disculpa pública.

El episodio ocurrió el lunes, durante una pausa de la transmisión, mientras la señal televisiva emitía un video promocional de la número dos del ranking de la WTA. En las imágenes, la tenista bielorrusa aparecía posando frente a la cámara. En ese momento, sin saber que el micrófono seguía activo, se escuchó la voz de Solier decir: “Miren, miren, miren. Es horrible”.

PUBLICIDAD

La grabación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y desató una ola de críticas contra el periodista. La magnitud de la repercusión forzó a beIN Sports a pronunciarse de manera oficial sobre lo ocurrido. Florent Houzot, ejecutivo de la cadena, condenó las declaraciones y pidió disculpas en nombre de la empresa a través de su cuenta personal.

Un periodista francés criticó la apariencia de Aryna Sabalenka (Instagram: @arynasabalenka)
Un periodista francés criticó la apariencia de Aryna Sabalenka (Instagram: @arynasabalenka)

“Lamento y condeno firmemente los comentarios realizados esta noche en directo durante la retransmisión de las WTA Finals. Estos comentarios no representan los valores de beIN Sports. Reafirmo nuestro compromiso con un trato respetuoso hacia todos los atletas e intervinientes en nuestras emisiones”, escribió Houzot.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Solier no se refirió públicamente al tema ni ofreció disculpas por lo sucedido. Tampoco trascendió si la cadena tomó alguna medida disciplinaria contra el periodista. Por su parte, Sabalenka, quien continúa con su participación en el torneo, no hizo declaraciones sobre el episodio.

En cuanto a lo deportivo, Sabalenka sufrió un desplome que le costó once juegos consecutivos ante Mirra Andreeva y quedó obligada a definir su futuro en las semifinales de las Finales de la WTA en la última jornada del Grupo 2. La bielorrusa, número dos del ranking mundial, perdió este miércoles por 6-4 y 6-0 en apenas 62 minutos, en un partido disputado en Indian Wells, Estados Unidos.

El desarrollo del encuentro mostró dos escenarios opuestos. Sabalenka había puesto el primer set a su favor con un contundente 4-1, con un quiebre de ventaja que parecía encaminar el resultado. A partir de ese punto, sin embargo, Andreeva, número tres del mundo, desplegó una reacción que cambió por completo el curso del partido: encadenó once juegos seguidos y ganó 45 de los 55 puntos disputados desde el 4-1 hasta el cierre del encuentro.

Con este resultado, Sabalenka no quedó eliminada: deberá disputar este viernes la segunda plaza del Grupo 2 ante la ucraniana Elina Svitolina, ya que ambas acumulan una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas del certamen. Svitolina también protagonizó una remontada este miércoles, al vencer a la checa Karolina Muchova por 3-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y dos minutos, resultado que dejó a Muchova fuera de la pugna por las semifinales.

Andreeva, en cambio, se aseguró un lugar entre las cuatro mejores del torneo como ganadora del grupo, en su primera participación en unas Finales de la WTA en la categoría individual.

Temas Relacionados

Aryna SabalenkaMatthieu Soliertenisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

El arquero argentino mostró su habitual recorrida por la parrilla y sorprendió con el plato que le prepararon

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

El director técnico adelantó el posible regalo a sus dirigidos si llegan a pasar a la final del certamen

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

El posible equipo de Argentina para el amistoso ante Uruguay y los detalles de la recuperación récord del Dibu Martínez: “Fue una lesión importante”

Lionel Scaloni debe resolver cuatro dudas en la formación titular antes del clásico frente a la Celeste

El posible equipo de Argentina para el amistoso ante Uruguay y los detalles de la recuperación récord del Dibu Martínez: “Fue una lesión importante”

El desafío de tenis en el que Serena Williams apabulló al streamer Speed: “Estaba aburrida, pero es tan tierno...”

El influencer y la ganadora de 23 Grand Slams en singles se sometieron a una divertida prueba

El desafío de tenis en el que Serena Williams apabulló al streamer Speed: “Estaba aburrida, pero es tan tierno...”

Los dos gigantes europeos que tienen en la mira a Gianluca Prestianni: la impactante cifra que están dispuestos a pagar

El delantero de la selección argentina brilla en el inicio de temporada europea con el Benfica

Los dos gigantes europeos que tienen en la mira a Gianluca Prestianni: la impactante cifra que están dispuestos a pagar

MALDITOS NERDS

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

Más de 500 streamers de ‘Phasmophobia’ ayudan a recaudar 230.000 dólares

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Kaylee Hottle será reemplazada por su hermana en una próxima película tras su muerte

INFOBAE AMÉRICA

El diplomático Luis Manuel Andino pierde sus seis embajadas africanas tras una resolución firmada por Ortega y Murillo

El diplomático Luis Manuel Andino pierde sus seis embajadas africanas tras una resolución firmada por Ortega y Murillo

Daniel Ortega llega a los 81 años con un deterioro que ya nadie disimula, una esposa que concentra el poder y un hijo que emerge como heredero

Cuba prohibió a las embajadas extranjeras importar y usar equipos Starlink

El Salvador: El Plan Trifinio y Santa Ana Norte firman un acuerdo para proyectos ambientales y productivos

Qué ocurrió con los 31 migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera en el Canal de la Mona