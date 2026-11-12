Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

La cadena para la que trabaja tuvo que pedir disculpas

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Un periodista francés de beIN Sports llamó “horrible” a la tenista Aryna Sabalenka sin saber que su micrófono estaba abierto, durante la transmisión de las WTA Finals en Indian Wells. El comentario, hecho por Matthieu Solier, generó una fuerte repercusión en redes sociales y obligó a la cadena a emitir una disculpa pública.

El episodio ocurrió el lunes, durante una pausa de la transmisión, mientras la señal televisiva emitía un video promocional de la número dos del ranking de la WTA. En las imágenes, la tenista bielorrusa aparecía posando frente a la cámara. En ese momento, sin saber que el micrófono seguía activo, se escuchó la voz de Solier decir: “Miren, miren, miren. Es horrible”.

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La grabación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y desató una ola de críticas contra el periodista. La magnitud de la repercusión forzó a beIN Sports a pronunciarse de manera oficial sobre lo ocurrido. Florent Houzot, ejecutivo de la cadena, condenó las declaraciones y pidió disculpas en nombre de la empresa a través de su cuenta personal.

Un periodista francés criticó la apariencia de Aryna Sabalenka (Instagram: @arynasabalenka)

“Lamento y condeno firmemente los comentarios realizados esta noche en directo durante la retransmisión de las WTA Finals. Estos comentarios no representan los valores de beIN Sports. Reafirmo nuestro compromiso con un trato respetuoso hacia todos los atletas e intervinientes en nuestras emisiones”, escribió Houzot.

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Hasta el momento, Solier no se refirió públicamente al tema ni ofreció disculpas por lo sucedido. Tampoco trascendió si la cadena tomó alguna medida disciplinaria contra el periodista. Por su parte, Sabalenka, quien continúa con su participación en el torneo, no hizo declaraciones sobre el episodio.

En cuanto a lo deportivo, Sabalenka sufrió un desplome que le costó once juegos consecutivos ante Mirra Andreeva y quedó obligada a definir su futuro en las semifinales de las Finales de la WTA en la última jornada del Grupo 2. La bielorrusa, número dos del ranking mundial, perdió este miércoles por 6-4 y 6-0 en apenas 62 minutos, en un partido disputado en Indian Wells, Estados Unidos.

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El desarrollo del encuentro mostró dos escenarios opuestos. Sabalenka había puesto el primer set a su favor con un contundente 4-1, con un quiebre de ventaja que parecía encaminar el resultado. A partir de ese punto, sin embargo, Andreeva, número tres del mundo, desplegó una reacción que cambió por completo el curso del partido: encadenó once juegos seguidos y ganó 45 de los 55 puntos disputados desde el 4-1 hasta el cierre del encuentro.

Con este resultado, Sabalenka no quedó eliminada: deberá disputar este viernes la segunda plaza del Grupo 2 ante la ucraniana Elina Svitolina, ya que ambas acumulan una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas del certamen. Svitolina también protagonizó una remontada este miércoles, al vencer a la checa Karolina Muchova por 3-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y dos minutos, resultado que dejó a Muchova fuera de la pugna por las semifinales.

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Andreeva, en cambio, se aseguró un lugar entre las cuatro mejores del torneo como ganadora del grupo, en su primera participación en unas Finales de la WTA en la categoría individual.