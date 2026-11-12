Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

Un operador de divisas observa un panel electrónico que muestra el índice compuesto de la bolsa de Corea (KOSPI) y el índice KOSDAQ (Korea Securities Dealers Automated Quotations) en la sala de operaciones de un banco en Seúl, Corea del Sur, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

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Las acciones de Nvidia cayeron más de 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de que trascendiera que el directorio de la compañía evalúa la continuidad de su director ejecutivo, Jensen Huang, en medio de acusaciones sobre relaciones extramatrimoniales.

La caída de los títulos de la principal proveedora mundial de procesadores para inteligencia artificial arrastró a los futuros del índice S&P 500, que retrocedieron 0,4%. La reacción también impactó en el inicio de la sesión asiática de este jueves, con movimientos dispares en las principales plazas de la región.

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Una fuente cercana al caso indicó que el directorio de Nvidia tenía previsto reunirse a última hora del miércoles para decidir si aparta a Huang del cargo. La compañía enfrenta las consecuencias de las acusaciones que vinculan al ejecutivo con una mujer, Alice Huang, señalada como presunta espía de China. The New York Times también informó que el CEO de Nvidia mantuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva de la compañía, Kimberly Powell, que estaba bajo su dependencia jerárquica.

“Tiene mala pinta desde cualquier ángulo”, afirmó Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management en diálogo con Reuters. El analista consideró que la junta podría postergar una decisión hasta contar con una figura de peso en la industria tecnológica para reemplazar a Huang. “Creo que la junta no lo destituirá hasta que tengan a una figura destacada, una persona reconocida en el sector tecnológico, para reemplazarlo”, subrayó Dollarhide y agregó: “Al fin y al cabo, no olvidemos que el chip de Nvidia es la pieza central de la historia de la IA”.

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Dentro de este contexto, en Asia, el índice Kospi de Corea del Sur avanzó 0,5%, mientras que las acciones de Taiwán subieron 0,2%. El Nikkei 225 de Japón registró una mejora de 0,5%, aunque el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, sin incluir Japón, cedió 0,1% por las pérdidas de los papeles cotizados en Hong Kong.

El logotipo de NVIDIA y un gráfico bursátil (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cayó 2,63% y puso fin a una racha de tres sesiones consecutivas con ganancias, arrastrado por las bajas generalizadas de empresas tecnológicas vinculadas a la cadena de suministro de la inteligencia artificial. TSMC, el mayor fabricante mundial de chips por contrato, perdió 2,3%, mientras que MediaTek retrocedió 3,51%. Delta Electronics cedió 4,25% y ASE Technology bajó 5,02%. Foxconn registró una caída de 0,83% durante la jornada.

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El mercado de criptomonedas también operó en baja. El bitcoin retrocedió 0,9%, hasta USD 73.617,58, y ether perdió el mismo porcentaje, hasta USD 2.049,44.

Las acciones de Wall Street cerraron el miércoles con ganancias, impulsadas por un renovado interés en el sector de la inteligencia artificial, mientras los operadores elevaron sus apuestas a una suba de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre. El índice S&P 500 avanzó 1,3% y quedó cerca de recuperar las pérdidas registradas desde las elecciones legislativas de mitad de mandato de la semana pasada en Estados Unidos.

Analistas de Westpac atribuyeron el repunte al entusiasmo por las novedades de CoreWeave y Anthropic. “El renovado optimismo en torno a la IA impulsó al alza las acciones estadounidenses durante la noche, y los avances positivos en torno a CoreWeave y Anthropic aumentaron el entusiasmo por el sector y ayudaron al repunte del S&P 500 y el NASDAQ”, señalaron en una nota.

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Las acciones de Wall Street cerraron el miércoles con ganancias (EFE/SARAH YENESEL)

El índice del dólar, que compara al billete estadounidense con una canasta de seis monedas, se mantuvo en 102,87 durante la sesión asiática, su nivel más alto desde el 9 de abril del año pasado, tras los anuncios arancelarios de Donald Trump en el llamado Día de la Liberación.

La moneda estadounidense ganó 0,6% el miércoles, mientras el mercado recalibró sus expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria. Los contratos de futuros sobre fondos federales asignan una probabilidad de 87,3% a un aumento de 25 puntos básicos en la reunión de dos días de la Reserva Federal, prevista para el 9 de diciembre. La probabilidad de un alza de 50 puntos básicos asciende a 12,7%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

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(Con información de Reuters y EFE)