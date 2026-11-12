Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Cómo funciona la regla "50+1" en el fútbol alemán (REUTERS/Angelika Warmuth)

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Mientras en Argentina predomina el lema de que “el club es de los socios”, en Alemania se impulsa el mismo principio, pero con una injerencia real de los socios en el futuro de la institución y en la toma de decisiones trascendentales. Con sus diversas diferencias culturales y económicas, la Bundesliga se diferencia de otras ligas europeas al promover una regla jurídica conocida como el “50+1” para que la inversión no supere al voto de la dirigencia que eligió la gente. Aunque en un principio la estructura con el fútbol albiceleste es similar, los aficionados germanos cumplieron un rol clave en los últimos años para tener impacto en el rumbo de la competición y de los clubes.

En una charla con Infobae en el Allianz Arena —estadio del Bayern Múnich—, Tom Julian, responsable de Cooperación Internacional y Relaciones Públicas de Bundesliga International, explicó en detalle cómo funciona el fútbol alemán y reflejó el impacto que tienen los socios en los proyectos de la liga. Su modelo se basa en ciertos aspectos que buscan promover la competición en todo el mundo: un “fútbol emocionante y ofensivo”, creer en “la propiedad de los socios”, hablar con los aficionados para que “tengan voz” y en “precios bajos de las entradas”.

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“La Bundesliga es un tesoro nacional. Es el deporte más popular de Alemania. Estamos trabajando para convertirnos en un fenómeno global”, explicó Julian. Hasta el momento, los rasgos representan cierto paralelismo con lo que buscan promulgar los líderes del fútbol argentino. Sin embargo, el dirigente de la Bundesliga reflejó el impacto de los aficionados en determinaciones que podrían ser un punto de inflexión en la historia de la liga.

Entre 2023 y 2024, se aprobó el ingreso de la inversión privada dentro de la Bundesliga y los clubes que participan en las dos categorías más importantes del país. ¿La respuesta de los hinchas? Multitudinarias protestas fuera y dentro del estadio —arrojaron monedas de chocolate y pelotas de tenis e interrumpieron partidos, entre otras cosas— que obligaron a dar marcha atrás a la postura.

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“Se aprobó por poco a nivel de la junta, pero se aprobó. Pero los aficionados no lo querían. O no lo explicamos suficientemente bien, o ellos decidieron que esa no era la manera en que debía ser el fútbol alemán. Pero protestaron durante seis semanas. Hubo muchas protestas. No querían que el capital privado se convirtiera en parte del ecosistema de la Bundesliga”, explicó Tom Julian.

A esto, agregó: “Al final, tuvimos una reunión de la junta y decidimos cancelar el proyecto porque no era la manera en que queríamos que se retratara a la Bundesliga: que los aficionados estuvieran en contra de la liga. Eso no es absolutamente nunca lo que queremos. Podríamos haber seguido adelante. Teníamos el derecho de hacerlo. Al final, nuestra junta dijo: ‘Esta no es la manera en que se debe jugar al fútbol, en que se debe representar al fútbol’. Es un ejemplo muy real de cómo tanto la liga como los clubes escuchan a sus aficionados”.

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El impacto de los hinchas en las decisiones de la Bundesliga escala a tal punto que varias entidades volvieron atrás de una postura por el descontento general (REUTERS/Thilo)

A diferencia de competiciones como la Premier League, los hinchas lograron doblar el brazo a la postura de la liga para expulsar al capital privado como socio mayoritario en los clubes, que continúan bajo la calificación jurídica de entidades sin fines de lucro. La regla del 50+1 evita esto. Los equipos están obligados a que los miembros elegidos por los hinchas tengan un porcentaje mayoritario dentro de la institución para tener el peso más importante en los votos. En otras palabras, que la dirigencia que eligieron los socios tenga la última palabra, por encima de la influencia de los inversores externos.

Esto los priva de tener un control interno que les permita priorizar proyectos que les den un beneficio propio. Remar a contracorriente de la globalización de las últimas décadas en el deporte. En algunas ocasiones, la realidad dista de lo estipulado, ya que existen clubes como el Red Bull Leipzig que encontraron vacíos legales para mantener una estructura diferente. Pero desde la Bundesliga hacen hincapié en el impacto de los socios dentro de las estructuras.

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“Los socios pueden asistir a la asamblea general anual cada año y decirle al club exactamente lo que piensan. Tienen voz. Pueden expresar su opinión. Esto no siempre facilita la vida, pero es lo que creemos que es justo y correcto en el fútbol alemán. Si forman parte de un grupo oficial de aficionados y es algo decidido por los aficionados, se les permite decir exactamente lo que quieran. Ese no es el caso en todas las ligas. No siempre es elogioso y no siempre es exactamente lo que queremos, pero es importante para el fútbol alemán y para la sociedad alemana que el fútbol y el estadio sean un lugar donde la gente pueda decir lo que piensa”, argumentó Tom Julian.

Ante la propuesta de vender parte de la Bundesliga a inversores privados, los aficionados protestaron en los estadios lanzando objetos, como monedas, al cesped (REUTERS/Leonhard Simon)

Históricamente, el fútbol argentino mantiene la estructura de que los “clubes son de los socios” y las dirigencias se deciden en los escrutinios. Pero ¿qué tan grande es el impacto de los hinchas en las decisiones posteriores? ¿Las asambleas de socios realmente funcionan para marcar el rumbo de la institución? ¿Todos los aficionados están conformes con el formato del torneo?

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Tal vez el malestar generalizado en los estadios y los mensajes masivos en redes sociales no son suficientes para ser tenidos en consideración. A fin de cuentas, las elecciones presidenciales en las entidades albicelestes continuarán en las próximas décadas, con los socios escogiendo las autoridades ejecutivas de manera democrática con un esquema similar.

“La cercanía entre el club y los grupos de aficionados es real. Hace un par de años había un patrocinador que tenía el Bayern de Múnich y que no era muy popular entre los aficionados. La asamblea general anual se volvió bastante agitada, porque los aficionados hicieron oír su voz. Dijeron: ‘No nos gusta esto. No es la manera en que creemos que debe ser el fútbol’. El Bayern rompió vínculos con ese patrocinador. Encontraron otros patrocinadores, claro. Pero el punto es que los clubes aquí escuchan a los aficionados”, detalló el responsable de Cooperación Internacional y Relaciones Públicas de Bundesliga International.

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Las hinchadas se ponen de acuerdo para tener inciativas para protestar. En las últimas fechas, ninguna de las parcialidades cantaba o hacía ruido durante el primer minuto de partido (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Otra de las directrices que busca promover la Bundesliga para validar la importancia de los aficionados radica en el precio de las entradas. “La Bundesliga tiene sistemáticamente las entradas de menor precio del fútbol de élite en Europa y, de hecho, en el mundo. Eso conduce a las mejores asistencias del mundo. Tenemos más de cuarenta y dos mil espectadores de promedio en cada partido, cada semana. Eso es el corazón, el alma y la base del fútbol. Estamos muy orgullosos de este índice de ocupación de casi el 97% en los estadios. Significa que todos los estadios están casi llenos”, argumentó Tom Julian.

Según le explicó a Infobae el dirigente de la Bundesliga, el promedio de las entradas a un partido del fútbol alemán, con impuestos incluidos, es de 30,77 euros (poco más de 55 mil pesos argentinos). El promedio del sector platea con butacas es de €37,14 ($65 mil), mientras que las populares rondan los €12,27 ($20 mil). Hace algunos años, pese a la insistencia de la UEFA, los aficionados lograron que los equipos no pusieran butacas en los sectores populares, con el objetivo de vivir los partidos de pie. Los valores de los tickets son más bajos en la Bundesliga 2, la segunda división del fútbol alemán: el promedio es de €24,34 ($42 mil).

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Las cifras ubican al certamen germano como el más accesible entre las ligas principales de Europa. Tanto la Premier League de Inglaterra como La Liga de España superan los €40 de promedio, con los clubes más importantes (Londres, Manchester, Madrid, Barcelona, etc.) con precios todavía más altos. El panorama en la Serie A es diferente, ya que no existe una normativa que regule el valor de las entradas, aunque las instituciones con mayor demanda tienen un costo elevado.

La situación en Argentina es similar a la de Italia. Independientemente de que la AFA otorga un precio referencial para las entradas, cada equipo tiene la posibilidad de estipular su propio valor. De acuerdo con las directrices de la Casa Madre, el valor referente de las populares es de $50 mil, mientras que las plateas pueden superar con facilidad los $100 mil. En encuentros con público visitante o estadio neutral, como fue el pasado Racing-Boca por Copa Argentina, las generales fueron de $70 mil y las plateas de $120 mil. En el caso de la selección argentina, los importes varían entre $95 mil y $240 mil.

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La Bundesliga tiene los precios de entradas más bajos de las ligas más importantes de Europa, con un promedio de 30,77 euros (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La coyuntura de la Bundesliga de mantener precios bajos —que representan menos ingresos— y evitar una participación mayoritaria de los inversores privados —cuando otras ligas compiten con una economía diferentes, como la Premier League— cuenta con el visto bueno de todas las instituciones. Tom Julian explicó en detalle cómo es el trabajo para que la estructura funcione y que las instituciones no tengan grandes pérdidas.

“Por la forma en que se desarrolla el fútbol ahora mismo, hay un problema real cuando lo han alejado tanto de lo que los aficionados quieren que sea, y la voz de los aficionados se ha erosionado hasta el punto de que ya no hay voz. La Bundesliga no es la liga de más rápido crecimiento en términos de ingresos, aunque tenemos una situación muy saludable. Ese es el punto. Si miran los informes económicos de los clubes, son todos públicos. Pueden ver que creo que 24 de nuestros 36 clubes registraron ganancias en nuestro último informe económico. Y eso ha aumentado año tras año desde el COVID. Algunos todavía se están recuperando, pero todos nuestros clubes están muy saludables”, argumentó.

En esta misma línea, destacó: “Eso se debe a que los aficionados están realmente en la raíz de este club. Así que nunca les quitaremos eso. Pero todos los clubes están bastante unidos al decir: ‘Queremos mantener este modelo porque mantiene al aficionado en el centro. Mantiene bajos los precios de las entradas. Mantiene la cerveza y la bratwurst (salchicha alemana) a un precio razonable’. Eso es importante. No siempre es lo más fácil de ofrecer, porque hay algunas contradicciones reales ahí”.

Las protestas en los estadios tienen efecto en las decisiones de los dirigentes. ¿Tendría el mismo impacto en el fútbol argentino? (REUTERS/Heiko Becker)

Ante la consulta de Infobae sobre “¿cómo mantienen los precios de las entradas bajos y que los clubes no tengan pérdidas?“, Tom Julian describió el esquema de reparto de ingresos en Alemania. ”Es una pregunta que llevaría bastante tiempo. Pero la Bundesliga actúa prácticamente como una entidad sin fines de lucro. Todo el dinero que recibimos de nuestros derechos internacionales, nuestros derechos de transmisión, se canaliza de vuelta a los clubes. Tenemos marketing grupal con grandes socios, y todo ese dinero vuelve a los clubes, salvo lo que necesitamos para los costos operativos. Obviamente, las entradas, las transferencias, todo ese tipo de cosas, son dinero de los clubes de todas maneras", comenzó.

Para completar, aclaró: “Los clubes trabajan con un sistema muy estricto de ganancias y pérdidas. Lo gestionan como una empresa. Uno mira el fútbol en todo el mundo y es una locura cómo la gente gestiona el fútbol. Aquí tienen que publicar su informe económico. Nosotros lo publicamos como liga, pero incluye todas las cifras de los clubes. Pero cada uno de los clubes tiene una responsabilidad ante sus accionistas y los aficionados de publicar su dinero. Y si las cosas entran en números rojos, entonces se les exige rendir cuentas y se dice: ‘Oye, ¿por qué está ocurriendo esto así?’. Así que no hay margen para tomar decisiones disparatadas”.

Hay que destacar que, en los últimos años del fútbol argentino, varios clubes señalaron las pérdidas que obtienen los días de partido de local. El balance del costo neto de las instituciones termina con un déficit, ya que los ingresos son superados por los egresos: operativo policial, seguridad, personal del club, logística e infraestructura, porcentaje de AFA y servicios como UTEDYC.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, aclaró que el club perdió 90 millones de pesos en un encuentro en Liniers. Otras instituciones como Ferro, Colegiales y Sportivo Italiano expusieron un balance negativo en redes sociales en el que se reflejaron los números en rojo. Diferentes economías, claro está, pero con un problema genuino: la dificultad para mantener un capital estable.