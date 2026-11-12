La ANMAT prohibió una marca de bótox, un aceite de cannabis y un alcohol etílico

La autoridad sanitaria fundamentó el veto a los gangliósidos de origen animal en el riesgo de que provoquen el síndrome de Guillain-Barré. (Canva)

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este jueves la prohibición de productos de cannabis, toxina botulínica, alcohol etílico y medicamentos con gangliósidos, a través de cuatro medidas publicadas en el Boletín Oficial. Las ordenes incluyeron retiros del mercado, cancelaciones de registros y advertencias por riesgos para la salud.

La medida de mayor alcance fue plasmada en la Disposición N° 7250/2026, que vedó en todo el país el uso y la venta de todas las especialidades medicinales que contengan monosialogangliósidos (GM1) como principio activo. También ordenó cancelar sus autorizaciones de comercialización y su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

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Se trata de un gangliósido compuesto por extractos de tejidos nerviosos animales, habitualmente de origen porcino o bovino. De acuerdo con el organismo, se empleaban como neurotróficos y neuroprotectores en neuropatías periféricas, accidentes cerebrovasculares y traumatismos de médula espinal.

Sin embargo, tras revisar la bibliografía disponible, el área técnica concluyó que la relación entre riesgos y beneficios resulta desfavorable. Entre las principales alertas, mencionaron la posibilidad de reacciones inmunológicas graves, incluido el síndrome de Guillain-Barré, asociado a la administración de gangliósidos de origen animal.

Por este motivo, se estableció que los laboratorios alcanzados deberán retirar las unidades del mercado en un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Además, las solicitudes de registro que sigan en trámite serán rechazadas y no se renovarán los certificados existentes. PUBLICIDAD Prohibieron un aceite de cannabis sin autorización sanitaria Mediante la Disposición N° 7206/2026, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización —incluso mediante plataformas electrónicas— y la distribución de los productos identificados como “Canna Oil”, promocionados para uso en medicina humana. La investigación comenzó a partir de una denuncia sobre un folleto publicitario que atribuía al aceite de cannabis presuntos efectos para dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, alzhéimer, párkinson y autismo, entre otras afecciones. Según el organismo, la marca también promocionaba en internet presentaciones en gotero y crema con indicaciones para insomnio, ansiedad, depresión, diabetes, lupus, artritis, psoriasis, glaucoma y neuropatías. Fue así que lautoridad sanitaria precisó que no halló registros del producto ni habilitación de los establecimientos “Canna Oil” y “Pura Sanación”. PUBLICIDAD La ANMAT prohibió la comercialización del aceite de cannabis Canna Oil tras constatar la falta de habilitación de sus establecimientos elaboradores Aunque la ANMAT señaló que estos productos podrían encuadrarse como derivados vegetales de cannabis destinados a la medicina humana, advirtió que se desconocen su composición, sus condiciones de elaboración y sus canales de dispensación. Por este motivo, informaron que se comunicará la medida a las autoridades provinciales, a Defensa del Consumidor y a las áreas responsables de monitorear la publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria. Alertaron por una unidad falsificada de Dysport 500 En otra disposición, la N° 7207/2026, el organismo vetó el uso, la venta y la distribución del producto “Dysport 500 IPSEN, lote P081932, con vencimiento en junio de 2029”. Se trata de un medicamento que se vende bajo receta para tratamiento estéticos y cuadros neuromusculares. PUBLICIDAD La decisión se originó en una denuncia de Galderma Argentina S.A., titular del certificado del producto, que compró una unidad ofrecida de manera irregular y concluyó que era una falsificación. Tras haber inspeccionado el producto, la firma detectó que el estuche estaba rotulado solo en inglés, no tenía su logotipo, carecía de información de trazabilidad y exhibía un número de lote que no correspondía a una fabricación válida para el mercado argentino ni para otros países. Dysport contiene toxina botulínica tipo A y forma parte de los medicamentos alcanzados por obligaciones específicas de trazabilidad. Por esto, la ANMAT advirtió que, al tratarse de un producto falsificado, no pueden garantizarse su calidad, seguridad, eficacia ni formulación. Además, el expediente será remitido al área de asuntos judiciales para evaluar una ampliación de la denuncia penal ya presentada. PUBLICIDAD Ordenaron retirar del mercado alcohol etílico Fresh & Clean Por último, la Disposición N° 7249/2026 prohibió la comercialización y ordenó el retiro del mercado de todos los lotes del producto “Fresh & Clean. Alcohol Etílico. Exclusivo Uso Profesional. Categoría Desinfectante”, elaborado por FANC S.A. El caso surgió de una consulta sobre la legitimidad del producto, que se presentaba como un agente sanitizante con alcohol etílico de graduación 96°. El organismo informó que no cuenta con registro y que, por sus características, corresponde a un producto de uso sanitario, por lo que no podía ser comercializado bajo la categoría de desinfectante domisanitario. A raíz de esto, la empresa fue citada por el organismo. En una primera instancia, su director técnico aseguró desconocer la existencia del producto; luego, los apoderados de la firma lo reconocieron como propio y manifestaron que no habrían consultado su elaboración y venta con ese responsable técnico. PUBLICIDAD Compartir nota: