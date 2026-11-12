Ciencia

Buenos Aires reúne a referentes mundiales de la simulación en salud con foco en inteligencia artificial y seguridad del paciente

El encuentro, organizado por la Fundación Garrahan, aborda cinco ejes que atraviesan la formación sanitaria, desde las herramientas digitales y las mejores prácticas hasta el entrenamiento aplicado, la equidad y la sostenibilidad de los programas

Una médica y un enfermero señalan un monitor frente a un maniquí acostado en una cama de hospital con sensores y cables.
La Fundación Garrahan organiza el encuentro enfocado en la preparación de equipos médicos ante escenarios clínicos complejos sin pacientes reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Buenos Aires recibe este fin de semana a líderes mundiales de la simulación en salud para debatir sobre inteligencia artificial, tecnología y seguridad del paciente. El Simposio Internacional de Simulación en Salud (SIM26) se realizará entre el 13 y el 15 de noviembre, en simultáneo con el Global Network for Simulation in Healthcare (GNSH) Summit, una cita anual que reunirá a referentes de la disciplina.

El encuentro, organizado por la Fundación Garrahan, pondrá en el centro una práctica que suele transcurrir lejos de la mirada del público: la preparación de equipos sanitarios ante escenarios clínicos complejos, sin que haya pacientes reales expuestos. La propuesta contempla conferencias, mesas redondas, talleres y sesiones de trabajo para profesionales, educadores, técnicos, investigadores y estudiantes.

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Tres jornadas de capacitación

Personal médico con uniformes y mascarillas alrededor de una camilla con un maniquí de entrenamiento y un monitor de signos vitales.
Victoria Brazil ofrecerá una conferencia sobre simulación traslacional para vincular el entrenamiento con la práctica cotidiana de los sistemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades comenzarán el viernes a las 8.30 en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero. Durante tres días, el programa reunirá más de 25 sesiones educativas y permitirá que los asistentes armen su propio recorrido entre las distintas actividades.

La llegada del GNSH Summit le da al evento una dimensión particular: será la primera vez que ese encuentro de referentes globales se realice en América Latina. La agenda incluirá la participación de organizaciones como la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL), SimGHOSTS, la Association of Standardized Patient Educators (ASPE) y la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (FLASIC).

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Entre las expositoras previstas figura Victoria Brazil, de Bond University, Australia, quien brindará el sábado una conferencia sobre simulación traslacional. Ese enfoque busca conectar los ejercicios de entrenamiento con los problemas concretos que atraviesan los sistemas de salud y la atención cotidiana.

En diálogo con Infobae, los directores del SIM26, la Dra. Eliana Escudero Zúñiga y el Lic. Nadir E. Ayrad, señalaron que la simulación permite entrenar tanto procedimientos —como una sutura, una vía o una compresión torácica— como habilidades de comunicación, entre ellas la transmisión de malas noticias o el intercambio de información entre colegas. “La tecnología puede ser muy sofisticada, pero el aprendizaje ocurre en esa reflexión”, afirmaron sobre el análisis posterior a cada práctica.

La agenda combinará conferencias, talleres y debates

Dos mujeres con bata en una sala clínica; una porta un visor y mandos frente a una pantalla que exhibe una simulación anatómica de órganos internos.
Especialistas internacionales expondrán sobre el impacto ético, los riesgos y el uso responsable de la inteligencia artificial en la formación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 13, el GNSH Summit abrirá a las 9 con una presentación de Lennox Huang. Media hora después, Pamela R. Jeffries ofrecerá la conferencia de apertura, centrada en la salud cerebral y la economía del cerebro. En paralelo, el SIM26 desplegará talleres sobre resolución de problemas tecnológicos, simulación de catástrofes y diseño de escenarios para el juicio clínico.

La apertura oficial conjunta está prevista para el sábado 14. Además de la conferencia de Brazil, la jornada reservará un bloque para la inteligencia artificial: Isabela Ribeiro abordará su dimensión humana, Amar Patel presentará un laboratorio sobre esa tecnología y Kellie Bryant expondrá sobre sus oportunidades, riesgos y uso responsable en simulación. El día también incluirá sesiones sobre ética clínica, formación de formadores y sistemas complejos.

Sobre las nuevas herramientas, Escudero Zúñiga y Ayrad plantearon que la realidad virtual, aumentada y expandida ya permite replicar escenarios y ampliar el acceso a las prácticas. En el caso de la IA, advirtieron que todavía debe evaluarse el efecto de sustituir el vínculo humano por respuestas sintéticas. “Nuestro criterio es que la tecnología acompañe a la pedagogía y no al revés”, sostuvieron.

El domingo 15, la programación continuará con talleres sobre los pilares de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL), escape rooms como recurso para la seguridad del paciente y procedimientos operativos para simulación.

Los directores subrayaron que estos ejercicios permiten prepararse para situaciones críticas o poco frecuentes sin exponer a personas reales. “La simulación permite practicar situaciones críticas o poco frecuentes en un entorno donde el error forma parte del aprendizaje y no pone en riesgo a nadie”, explicaron.

La inteligencia artificial atraviesa la agenda

Una médica y un enfermero miran una tableta junto a un maniquí acostado en una cama de hospital con monitores médicos.
El programa del domingo incluirá talleres sobre escape rooms para la seguridad del paciente y los pilares formativos de INACSL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa se organizará en cinco ejes: inteligencia artificial, tecnología y el futuro del aprendizaje en simulación; estándares de mejores prácticas y sus perspectivas globales; simulación traslacional, práctica clínica y seguridad del paciente; construcción de programas con criterios de calidad, equidad y sostenibilidad; y operaciones en simulación en salud.

La simulación permite reproducir situaciones asistenciales para que quienes integran el sistema sanitario practiquen procedimientos, decisiones y dinámicas de trabajo en equipo. Puede involucrar desde estudiantes hasta especialistas, además de personal técnico, de gestión y administrativo. En ese marco, las herramientas de realidad virtual y los sistemas basados en IA abren nuevos interrogantes sobre la formación profesional y la prevención de errores.

Un estudio longitudinal y aleatorizado del National Council of State Boards of Nursing, realizado en Estados Unidos con estudiantes de enfermería, no encontró diferencias estadísticamente significativas en conocimientos, competencia clínica ni preparación para la práctica cuando hasta el 50% de las horas clínicas tradicionales fue reemplazado por simulación de calidad. El resultado estuvo sujeto a condiciones como formación específica de docentes, recursos adecuados y instancias de análisis posteriores a los ejercicios.

Para ampliar el acceso a estas prácticas, Escudero Zúñiga y Ayrad plantearon la necesidad de que las normativas educativas reconozcan la simulación dentro de los planes de estudio. “Sin docentes preparados, la tecnología más avanzada no se traduce en aprendizaje”, señalaron. También mencionaron la importancia de estándares compartidos, escenarios replicables y una articulación con la industria que responda a necesidades pedagógicas.

La convocatoria está orientada a clínicos, educadores, pacientes simulados, técnicos, investigadores, estudiantes y representantes de la industria. El comité académico está integrado por Marlova Brauer, Marcia Corvetto, Dolores Latugaye y Carla Prudencio; la codirección del simposio estará a cargo de Eliana Escudero Zúñiga. Por el GNSH participarán como copresidentes Lennox Huang y Pam Jeffries.

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