La catedral donde fue obispo León XIV se prepara para recibirlo tras una restauración contra los efectos de la humedad y el paso del tiempo

La Catedral de Santa María de Chiclayo, en Perú, fue escenario de gran parte de la actividad pastoral de León XIV antes de su elección como pontífice.

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Tras su paso por la Argentina, donde protagonizó una intensa agenda de encuentros y celebraciones religiosas, el papa León XIV continúa su viaje apostólico por América Latina. Su próxima etapa lo llevará a Perú, donde una ciudad se prepara para recibirlo con especial emoción: Chiclayo, en el norte del país, donde Robert Francis Prevost desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral antes de convertirse en el primer pontífice estadounidense de la historia.

Allí se encuentra la Basílica Catedral de Santa María, el templo donde fue ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014 y que durante años fue el centro de su actividad religiosa. El próximo sábado 14 de noviembre regresará para presidir el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en una ceremonia de profundo significado para la comunidad local.

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Pero el edificio que encontrará a su regreso no es exactamente el mismo que dejó cuando partió hacia Roma.

Durante 2026, la histórica catedral fue objeto de un importante proceso de restauración destinado a preservar su arquitectura y afrontar distintos problemas de deterioro. Entre las intervenciones realizadas se incorporó tecnología suiza para detener el ascenso de la humedad en sus muros, uno de los fenómenos que contribuyen al deterioro de este patrimonio arquitectónico.

El desafío de conservar un edificio histórico

Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986, la Catedral de Chiclayo constituye uno de los edificios religiosos más representativos del norte peruano. Comenzó a construirse en febrero de 1869 y fue terminada en 1939. De estilo neoclásico, el imponente templo fue proyectado con la participación de los ingenieros Mario Alleón, Guillermo Townsend y Felipe Arancibia. Su diseño también ha sido atribuido históricamente al célebre Gustave Eiffel, creador de la emblemática torre parisina, aunque esa vinculación continúa siendo objeto de debate entre los investigadores.

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Como ocurre con numerosos inmuebles históricos, el paso del tiempo y la presencia persistente de humedad representan desafíos importantes para su conservación.

El agua que asciende desde el suelo provoca desprendimientos de revestimientos, deterioro de pinturas, acumulación de sales e incluso daños estructurales a largo plazo. Además, la humedad persistente favorece la proliferación de moho, afectando la calidad del aire interior y la salud de quienes utilizan estos espacios. En edificios patrimoniales, este problema representa un desafío especialmente complejo: detener el deterioro sin comprometer los materiales originales ni alterar la integridad arquitectónica, minimizando al máximo las intervenciones sobre la construcción.

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La restauración de la catedral, impulsada por el Gobierno Regional de Lambayeque, contempló trabajos de reparación, recuperación de superficies y mantenimiento, además de la incorporación de una innovadora tecnología suiza basada en el principio de reflectancia geométrica de ondas, diseñada para neutralizar el ascenso de la humedad sin intervenir de manera invasiva sobre los muros históricos.

Instalación de uno de los cuatro dispositivos biodry incorporados en febrero de 2026 para el tratamiento de la humedad ascendente en la Catedral de Chiclayo.

El sistema funciona de manera pasiva, sin emitir ondas artificiales, consumir electricidad ni requerir cableado o mantenimiento. Su diseño está concebido para una vida útil ilimitada. A diferencia de los métodos que intervienen directamente sobre los muros, biodry no fuerza el secado: al neutralizar el ascenso del agua, permite que la humedad acumulada se elimine progresivamente mediante un proceso natural de evaporación, hasta alcanzar nuevamente el equilibrio de los materiales. Esta característica resulta especialmente relevante en edificios patrimoniales, donde preservar los materiales originales y la integridad arquitectónica constituye una prioridad.

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Los primeros resultados: menos humedad en los muros

La intervención tecnológica se realizó el 24 de febrero de 2026 y contempló la instalación de cuatro dispositivos biodry, distribuidos estratégicamente para cubrir los sectores afectados del edificio.

Seis meses después, el primer control técnico permitió observar una evolución muy favorable en los niveles de humedad, mediante mediciones realizadas con el método gravimétrico, conforme a la norma UNI 11085:2003 adaptado a obra. Este procedimiento permite determinar el contenido real de agua en los materiales a partir del análisis de muestras, comparando su peso antes y después del secado en laboratorio. A diferencia de las mediciones superficiales, proporciona datos cuantitativos sobre la humedad presente en el interior de los muros.

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Según los registros técnicos del proyecto, el porcentaje de humedad descendió del 8,50 % al 7,10 %, lo que representa una reducción relativa del 16,5 % en apenas seis meses.

En paralelo, la altura registrada de humedad descendió de 348 a 320 centímetros, una disminución de 28 centímetros respecto de la medición inicial.

Los primeros controles realizados seis meses después de la instalación registraron una reducción del 16,5 % en el contenido de humedad y un descenso de 28 centímetros en la altura registrada.

Estos primeros resultados evidencian una evolución favorable del proceso de secado natural. El seguimiento continuará durante 36 meses, mediante controles técnicos periódicos que permiten verificar la evolución de la humedad y el cumplimiento de la garantía contractual de secado. Este mismo protocolo de medición y seguimiento se aplica en todas las instalaciones de biodry.

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A diferencia de los tratamientos que se limitan a reparar las manifestaciones visibles del deterioro, biodry está diseñado para actuar sobre el fenómeno de ascenso capilar. Una vez neutralizado, la humedad acumulada puede eliminarse gradualmente mediante evaporación natural, sin forzar el secado ni alterar los materiales originales de la construcción.

Tecnología y patrimonio: una combinación cada vez más relevante

La experiencia de Chiclayo pone de manifiesto uno de los grandes desafíos de la conservación arquitectónica: cómo incorporar nuevas tecnologías sin alterar el carácter original de los edificios históricos.

En templos, monumentos y construcciones centenarias, las intervenciones invasivas pueden resultar difíciles de ejecutar e incluso incompatibles con determinados criterios de preservación.

Por eso, una tecnología que finalmente permite tratar de manera definitiva las causas de estas patologías constructivas, sin perforaciones, productos químicos, mantenimiento ni obras de gran envergadura, representan una alternativa especialmente valiosa para la conservación del patrimonio arquitectónico.

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El dispositivo biodry instalado en uno de los muros interiores de la catedral. Su incorporación no requiere perforaciones ni intervenciones invasivas sobre los materiales históricos.

El caso de la Catedral de Chiclayo muestra cómo la restauración tradicional puede complementarse con herramientas tecnológicas y seguimiento técnico para evaluar la evolución de las condiciones del edificio.

Un regreso con un significado especial

La visita de León XIV a Chiclayo tendrá una carga simbólica que trasciende el protocolo.

Fue allí donde el entonces Robert Prevost consolidó una parte fundamental de su trayectoria eclesiástica y construyó un vínculo profundo con la comunidad peruana.

Su regreso como pontífice representa un acontecimiento histórico para la ciudad y para la diócesis que condujo durante años.

En ese contexto, la recuperación de la Catedral de Santa María adquiere un significado especial: no se trata solamente de renovar un edificio, sino de preservar un espacio que forma parte de la memoria religiosa, cultural y colectiva de miles de personas.

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