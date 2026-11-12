Mala Fama sorprendió en MasterChef al revelar su pasado en el mundo gastronómico antes de dedicarse a la música

Mala Fama reveló en MasterChef Celebrity que trabajó durante años como pizzero y administró su propio local antes de alcanzar el éxito musical (Video: Instagram)

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Mala Fama sorprendió a todos en MasterChef Celebrity (Telefe) al revelar que, mucho antes de convertirse en uno de los artistas del cumbia más reconocidos del país, trabajó durante años como pizzero y tuvo su propio local gastronómico. La confesión llegó de manera espontánea, en medio de una animada degustación de las “puerrománticas”, las empanadas que el cantante preparó para el jurado y que desataron risas, opiniones encontradas y una cálida conexión con Wanda Nara.

El momento se dio cuando la conductora, intrigada por la habilidad de Hernán con la masa, le preguntó directamente si había trabajado en una pizzería. “Sí, en muchas. Y tuve una propia también”, respondió Mala Fama sin vueltas.

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La conductora quiso profundizar: “¿Pero eras pizzero antes de famoso?”. La respuesta fue afirmativa y vino acompañada de un detalle que terminó de sellar la complicidad entre ambos: su pizza favorita era la de palmitos con salsa golf y huevo. “¡Pero es mi favorita!”, exclamó Nara entre aplausos, declarándose lista para ir a comer una pizza con él apenas la invite.

El participante presentó las empanadas puerrománticas, preparadas con un relleno de puerro, crema, manteca, salsa y nuez moscada

Las “puerrománticas” —bautizadas así por Mala Fama en honor a Wanda, apodada también “Wandamántica” por él mismo— son empanadas rellenas de puerro, crema, mantequilla, nuez moscada y salsa. El nombre generó la primera carcajada de la tarde. “¿Por qué?”, quiso saber Botana. “Porque son de puerro y románticas como Wandamántica”, explicó el cantante. Nara, fiel a su personaje, no tardó en apropiarse del elogio: “Yo soy muy romántica. Qué rápido me llegaste a conocer”, dijo.

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A la hora de la devolución, el jurado fue generoso con el relleno pero más exigente con la masa. Maru Botana señaló que las empanadas estaban suaves y que era valorable la apuesta por el puerro, aunque les faltaban “detallecitos para sobresalir más”. Damián Betular coincidió: “El relleno espectacular. La verdad que tenía mis dudas”, pero remarcó que la masa necesitaba más horno o directamente una versión más criolla para estar a la altura del interior. Irigoyen, por su parte, comparó la preparación con los pastelitos del norte argentino, particularmente los que se hacen en Jujuy con choclo, morrones y queso de cabra, destacando la similitud en el cierre.

El cantante y la conductora Wanda Nara descubrieron su coincidencia en el gusto por la pizza de palmitos con salsa golf y huevo

Lo que más llamó la atención fue que ninguno de los presentes —jurados ni conductora— había probado jamás empanadas de puerro. “Es el debut general de todas y todos”, celebró Mala Fama con humor, mientras Betular confirmaba que en su vida había comido ese relleno. El cantante tomó la observación con calma y hasta lanzó una promesa para las próximas entregas: “La próxima traigo dos, tres docenas de empanada hecha en mi casuela, con el tiempo que yo quiera, y ahí van a ver cómo bailan los sabores en su boca”, anunció entre golpes de entusiasmo.

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Lo que se vio en pantalla tiene un trasfondo que el propio Mala Fama contó en el podcast Habitación 13: antes de la música, su vida pasó por varios oficios. Fue matricero y luego pasó años ligado al rubro gastronómico. También practicó tenis en su juventud, cuando su hermano era tenista, e incluso contempló la posibilidad de hacerse deportista profesional. Pero fue la música la que terminó inclinando la balanza. “Desde que nací, la música anidó en mí. Mi hermano escuchaba The Police, Duran Duran y U2. Yo me acercaba al tocadiscos, yo era chiquitito, me quedaba maravillado”, recordó el artista. A los 16 o 17 años tomó la decisión: se dedicaría a la música, convencido de que era lo que más feliz lo haría. Y aclaró, con honestidad, que nunca lo hizo buscando fama, dinero ni conquistas: “Menos mujeres o riqueza y esas cosas”, sentenció.