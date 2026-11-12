Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Los episodios muy intensos de El Niño se asocian con un aumento de las muertes vinculadas al calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los episodios muy intensos de El Niño se asocian con 107.035 muertes adicionales por calor por año en el mundo, según una investigación publicada por Nature. La estimación compara esos períodos con años de condiciones climáticas neutras y muestra una distribución desigual del riesgo, con mayor impacto en las regiones tropicales y los países con menos recursos.

El estudio también calculó 112.681 muertes menos relacionadas con el frío durante los años de El Niño muy intenso. Sin embargo, los investigadores advirtieron que esa disminución no convierte al fenómeno en un beneficio para la salud. La mortalidad total asociada a temperaturas altas y bajas aumenta en los países más vulnerables, donde existen menos recursos para responder al calor extremo.

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El análisis abarcó el período de 1980 a 2023 e incluyó los grandes episodios de El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. El equipo examinó registros de mortalidad de 1.667 regiones de 125 países y extrapoló los resultados a 3.331 regiones de 189 naciones, con una población cubierta superior a los 8.000 millones de habitantes.

La investigación combinó información climática, registros de mortalidad y modelos estadísticos. El objetivo fue medir cómo cambia la carga de muertes atribuible al calor y al frío según la intensidad de la El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón natural del Pacífico tropical que alterna una fase cálida, El Niño, y otra fría, La Niña.

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América del Sur registró el mayor aumento porcentual de las muertes por calor

Durante El Niño, el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical central y oriental modifica durante meses la circulación atmosférica. Ese proceso puede elevar las temperaturas en distintas zonas del planeta, con efectos más marcados en los trópicos. La respuesta de la mortalidad, de todos modos, varía según la estación, las condiciones locales y la capacidad de protección de cada población.

América del Sur registró el mayor incremento porcentual de la mortalidad anual relacionada con el calor, con un aumento de 76,13 % durante los episodios muy intensos. Le siguieron los pequeños Estados insulares en desarrollo, con 65,93 %; África subsahariana, con 54,02 %; y Asia meridional y sudoriental, con 43,11 %.

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América del Sur registró el mayor aumento porcentual de la mortalidad anual relacionada con el calor durante los episodios muy intensos de El Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, las zonas tropicales pueden experimentar incrementos considerables de muertes por altas temperaturas, incluso frente a variaciones térmicas moderadas. La exposición al calor, las condiciones de vivienda, el trabajo al aire libre y la capacidad de los sistemas de salud pueden incidir en la magnitud de ese impacto.

La desigualdad también surge al comparar los resultados con el Índice de Desarrollo Humano. Los países con desarrollo bajo o medio, donde vive el 42,16 % de la población mundial, concentraron el 67,65 % del incremento estimado de muertes por calor asociado a un El Niño muy intenso. El conjunto de naciones con IDH medio acumuló el mayor aumento absoluto, con 61.863 fallecimientos adicionales por año, equivalentes al 58 % del total calculado.

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Natalia Shartova, investigadora de ISGlobal y primera autora del trabajo, señaló que la aparente compensación entre menos muertes por frío y más fallecimientos por calor no debe interpretarse como una ventaja sanitaria. “El hecho de que estos dos cambios se compensen en gran medida a escala global no significa que El Niño sea beneficioso para la salud”, afirmó. También advirtió que el fenómeno puede estar acompañado por inundaciones y sequías, con consecuencias adicionales para las comunidades y los sistemas de atención.

Los pronósticos de El Niño pueden orientar alertas sanitarias antes de los picos de temperatura

El Niño se encuentra entre los patrones de variabilidad climática con mayor previsibilidad y puede anticiparse con varias estaciones de antelación. Para Joan Ballester Claramunt, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio, esos pronósticos permiten identificar las regiones y los momentos del año que requieren mayor preparación sanitaria.

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Los autores plantearon la necesidad de articular planes de acción entre autoridades, activar alertas adaptadas a cada región y desplegar intervenciones dirigidas a grupos de alto riesgo. Entre las herramientas posibles figuran la comunicación preventiva, la asistencia a personas mayores y los mecanismos de respuesta ante olas de calor, sobre todo en zonas con vulnerabilidades sociales y sanitarias.

El trabajo reconoce limitaciones en la información disponible. Cerca de un tercio de los países analizados, en su mayoría de menores ingresos, no contaba con registros de mortalidad suficientes para ajustar los modelos epidemiológicos. Por ese motivo, parte de las estimaciones para naciones con IDH bajo y amplias áreas de África subsahariana se basó en proyecciones elaboradas con datos de otras regiones y variables climáticas y socioeconómicas locales.

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Los resultados deben interpretarse con cautela y no permiten calcular de forma directa la mortalidad que podría causar el episodio de El Niño 2026-2027 en curso.