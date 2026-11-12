Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Cinco pueblos europeos donde las murallas, los castillos y las calles antiguas mantienen vivo el legado medieval (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La arquitectura medieval sigue definiendo el paisaje urbano de varias localidades europeas, donde calles peatonales, murallas, castillos y casas históricas conviven con museos, restaurantes y alojamientos. Una selección de cinco destinos reúne centros históricos que conservan su patrimonio y ofrecen actividades para el otoño y el invierno, según una guía publicada por The Telegraph.

La nómina reúne localidades de distintos países, desde el sur de Alemania hasta Malta, el Báltico y la península ibérica. Sus ciudades comparten trazados antiguos, edificios de piedra o de entramado de madera y propuestas vinculadas con la historia local. En varios casos, la baja de las temperaturas coincide con mercados navideños y una menor afluencia turística fuera de las fechas festivas.

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Cinco destinos europeos preservan sus centros medievales con actividades culturales y gastronómicas

La selección de The Telegraph incluye recorridos nocturnos, museos, iglesias, fortificaciones y especialidades locales. En Toruń, por ejemplo, la producción de pan de jengibre está documentada desde al menos 1380. En Óbidos, en tanto, la ginjinha, un licor de cereza, forma parte de la oferta gastronómica del casco histórico.

Los destinos combinan paisajes de lagos, zonas montañosas y áreas amuralladas que permanecen integradas a la vida cotidiana de sus habitantes.

El invierno cambia el ritmo de los centros históricos

Durante la temporada invernal, las jornadas más cortas y las temperaturas bajas modifican la dinámica de los diez destinos elegidos. Algunas calles registran menos visitantes, mientras que los alojamientos instalados en edificios antiguos y los restaurantes regionales concentran parte de la actividad.

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La afluencia varía según la ciudad y el momento del año. Por ese motivo, la guía recomienda alojarse dentro o cerca de los centros históricos para recorrerlos fuera de los horarios de mayor circulación. A continuación, cinco de las localidades incluidas en la selección, con sus principales referencias patrimoniales.

1. Rothenburg ob der Tauber (Baviera)

Las murallas, torres y casas de entramado de madera conservan el trazado medieval de Rothenburg ob der Tauber, en Baviera (Wikimedia Commons)

Rothenburg ob der Tauber, en Baviera, se encuentra entre los centros medievales más reconocidos de Europa por sus callejones empedrados, torres de piedra y fachadas de entramado de madera. Uno de sus sitios más fotografiados es el Plönlein, una construcción amarilla ubicada junto a dos puertas de la antigua muralla.

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El artículo recomienda pasar la noche dentro de la ciudad vieja. Después de la partida de los visitantes que llegan por el día, se realizan recorridos nocturnos dedicados a leyendas, delitos y episodios de la historia local. El Hotel Eisenhut, que recibe huéspedes desde hace cerca de 600 años, figura entre los alojamientos mencionados por el diario británico.

2. Toruń (Polonia)

Toruń preserva un centro histórico de ladrillo rojo, murallas y construcciones góticas en el norte de Polonia (Wikimedia Commons)

En el norte de Polonia, Toruń conserva un centro histórico de ladrillo rojo y estilo gótico declarado Patrimonio Mundial. A diferencia de otras ciudades polacas cuyos sectores antiguos fueron reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial, su casco urbano sufrió daños limitados durante el conflicto.

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Allí se encuentran las ruinas de un castillo de la Orden Teutónica, tramos de murallas, casas señoriales y una torre inclinada. La ciudad fue además el lugar de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico y su vivienda funciona actualmente como museo. Otro punto de interés es el Museo del Pan de Jengibre, dedicado a una tradición que supera los seis siglos.

3. Mdina (Malta)

Mdina combina callejones estrechos, palacios de piedra y fortificaciones en el interior de Malta (Wikimedia Commons)

La ciudad fortificada de Mdina, antigua capital de Malta, tiene una ocupación que, según la información recopilada por el medio, se remonta a unos 4.000 años. Su estructura urbana incluye callejones estrechos, patios interiores y palacios de tonos claros, dentro de un área restringida a la circulación de vehículos.

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La puerta principal, Mdina Gate, y la catedral de San Pablo corresponden al siglo XVIII y responden al estilo barroco. En cambio, el Palazzo Falson permite conocer una residencia del siglo XIII convertida en museo.

4. Porvoo (Finlandia)

Las casas de madera pintadas en tonos pastel definen el paisaje urbano del casco antiguo de Porvoo (Wikimedia Commons)

Ubicada a una hora de Helsinki, Porvoo es una de las ciudades más antiguas de Finlandia. Su casco viejo reúne casas de madera pintadas en tonos pastel, una catedral gótica, comercios independientes y cafeterías. La localidad conserva actividad residencial y comercial, una característica que la diferencia de los centros orientados exclusivamente al turismo.

Entre las propuestas gastronómicas aparece el restaurante VÅR, instalado en una antigua fábrica de chocolate y distinguido por Michelin. También son habituales las cafeterías que preparan la torta Runeberg, elaborada con almendra y ron. El postre lleva el nombre de Johan Ludvig Runeberg, poeta nacional finlandés, cuya antigua vivienda fue convertida en museo.

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5. Óbidos (Portugal)

Óbidos conserva calles estrechas, construcciones antiguas y un recorrido de cerca de 1,6 kilómetros sobre sus murallas (Wikimedia Commons)

La localidad de Óbidos, en el centro de Portugal, está asociada a un episodio de la monarquía portuguesa ocurrido en 1282. Tras su boda, el rey Dionisio entregó la villa a la reina Isabel, origen de la denominación popular de “ciudad regalo de bodas”.

El municipio integra la red de Ciudades Creativas de la Literatura de la Unesco y posee librerías instaladas en lugares poco habituales, como una iglesia del siglo XII y una antigua bodega. El recorrido completo por la muralla de piedra alcanza cerca de 1,6 kilómetros.

En la Rua Direita, la calle principal, se concentran tiendas de artesanías, panaderías y locales donde se sirve la ginjinha, el licor regional de cereza.

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