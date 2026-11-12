La ciudad de Tokio instala contenedores inteligentes para controlar la basura turística

Los equipos comenzaron a funcionar el 8 de noviembre en la avenida Chuo-dori y cerca de la estación del barrio, que recibe alrededor de 11 millones de visitantes extranjeros cada año (@chiyoda_city)

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El barrio de Akihabara, en el corazón de Tokio, sumó una nueva herramienta en su lucha contra la basura: 22 papeleros inteligentes que comenzaron a operar el 8 de noviembre, instalados por la municipalidad de Chiyoda en 10 puntos estratégicos de la avenida Chuo-dori y los alrededores de la estación del barrio. El área, famosa por su oferta de electrónica y cultura anime, recibe alrededor de 11 millones de turistas extranjeros por año.

Según informó el medio japonés ITmedia, los contenedores se dividen en dos categorías: 10 unidades compactadoras para residuos generales y 12 no compactadoras destinadas a materiales reciclables como botellas, latas y envases PET. El proyecto recibió financiamiento a través del programa Tokyo Cleanup Action del gobierno metropolitano.

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Los papeleros comprimen la basura a una quinta parte de su volumen original

Cada unidad compactadora funciona con electricidad generada y almacenada por paneles solares ubicados en su parte superior, lo que elimina la necesidad de conexión a fuentes externas. Cuando el contenido supera un nivel determinado, el sistema comprime los residuos hasta reducir su volumen a un quinto, amplía la capacidad de cada unidad y evita desbordes en los momentos de mayor afluencia.

Cada dispositivo almacena electricidad mediante paneles ubicados en su parte superior y activa la compactación al superar un nivel establecido (@chiyoda_city)

Los contenedores también envían datos sobre su nivel de llenado a la nube en tiempo real. El personal de recolección puede consultar esa información de forma remota y reorganizar los circuitos de retiro según qué papeleros están más cargados. En otras zonas de Tokio donde el mismo sistema ya opera —como Omotesando y Harajuku— la cantidad de recolecciones bajó un 70%.

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La falta de papeleros es la queja más frecuente de los turistas desde 2019

La desaparición de los cestos de basura de las calles de la capital japonesa se remonta al ataque con gas sarín perpetrado en el subte en 1995, que llevó a las autoridades a retirarlos como medida de seguridad. Con el tiempo, los residentes adoptaron el hábito de llevar sus residuos a casa, pero los millones de turistas que llegan cada año no siempre siguen esa costumbre. Según la Agencia de Turismo de Japón, la ausencia de contenedores públicos encabeza las quejas de los visitantes extranjeros desde 2019.

El problema creció junto al turismo. En 2025, Japón recibió un récord de 42,68 millones de turistas extranjeros, unos 10 millones más que en 2019. Solo el barrio de Shinjuku recolectó 164 toneladas de basura en sus zonas de entretenimiento ese año, 26 toneladas por encima del registro prepandemia.

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La transmisión instantánea de niveles de carga permite a los operarios consultar los datos a distancia y modificar los recorridos de retiro (@chiyoda_city)

Tokio avanza en multas y más infraestructura para contener el problema

La iniciativa en Akihabara forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno metropolitano. El municipio de Shibuya ya comenzó a cobrar multas de 2.000 yenes (USD 12,59) por arrojar basura en la vía pública desde junio, con 60 inspectores patrullando las calles en los días de mayor movimiento. Entre junio y septiembre, unas 1.500 personas recibieron esa sanción, un cuarto de ellas turistas extranjeros.

A nivel metropolitano, el gobierno trabaja en una ordenanza que prohibiría el descarte ilegal de residuos en toda la ciudad, con entrada en vigor prevista para 2028. Si se aprueba, Tokio sería la primera prefectura de Japón en aplicar este tipo de sanciones. La normativa también contempla obligaciones para los comercios y la ampliación de contenedores en estaciones y espacios públicos.

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Los papeleros de Akihabara llevan en su exterior la inscripción “Clean Akiba!” para alentar a los visitantes a desechar sus residuos de forma correcta. Las autoridades de Chiyoda esperan que el sistema reduzca tanto la basura en las veredas como los costos operativos de recolección, aunque los resultados concretos dependerán del funcionamiento real en los próximos meses.

Los contenedores corresponden al modelo SmaGO, distribuido en Japón por la empresa POSSTECH, que ya instaló el sistema en unos 80 puntos del país.