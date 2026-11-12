Salud

Obesidad: por qué el IMC puede fallar en el diagnóstico y cuál es el método superador para detectar riesgos ocultos

Un trabajo publicado en la revista Nature plantea que la medición basada en peso y altura puede pasar por alto aspectos relevantes o clasificar de forma errónea a algunas personas. Qué parámetros recomiendan tener en cuenta

Una mujer de espaldas viste sudadera y pantalón deportivo mientras camina por un sendero de parque rodeado de árboles.
Un estudio publicado en la revista Nature demostró que el uso exclusivo del IMC comete errores en el diagnóstico de la obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un análisis internacional de 844.108 adultos concluyó que usar solo el índice de masa corporal (IMC) para diagnosticar obesidad puede dejar fuera a personas con exceso de grasa corporal perjudicial y clasificar erróneamente a otras. El estudio propone combinar esa medición con el perímetro de cintura, la relación entre cintura y estatura y una evaluación de la función de órganos.

Los datos fueron publicados en la revista Nature y validan un marco diagnóstico que una comisión de The Lancet planteó en 2025.

PUBLICIDAD

El objetivo es diferenciar a quienes tienen una enfermedad activa causada por el exceso de grasa corporal de quienes presentan adiposidad sin daño detectable en órganos.

El cardiólogo Eric Topol destacó el hallazgo en su cuenta de X. “El IMC es una forma pobre y engañosa de cuantificar la obesidad”, escribió, al referirse a los resultados que vinculan la nueva clasificación con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en los casos de obesidad clínica y un riesgo menor en la categoría preclínica.

El IMC no distingue la grasa corporal de la masa muscular

Una mano sostiene un plicómetro de plástico para medir el pliegue de grasa en el abdomen de una persona
El índice de masa corporal tradicional no identifica la proporción de masa muscular ni la localización de la grasa.

El IMC se obtiene al dividir el peso, expresado en kilogramos, por el cuadrado de la altura en metros. Los umbrales convencionales ubican en la categoría de sobrepeso a quienes registran entre 25 y 29,9, mientras que una cifra igual o superior a 30 suele considerarse obesidad.

PUBLICIDAD

La facilidad del cálculo explica su uso extendido, aunque sus límites son conocidos. El indicador no establece qué proporción del peso corresponde a grasa, músculo u otros tejidos, ni identifica dónde se acumula la grasa. Una persona con mucha masa muscular puede tener un IMC elevado sin exceso de adiposidad, mientras otra con un valor inferior puede concentrar grasa abdominal asociada con riesgos metabólicos.

El estudio detectó que el IMC por sí solo sobreestimó la obesidad en entre 1,2% y 3,1% de los participantes, y la subestimó en entre 5,2% y 8,6%, según la cohorte analizada en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España.

La definición combinada suma cintura y relación cintura-estatura al IMC

Un médico en bata blanca y estetoscopio sostiene un documento. En el escritorio se ven una botella de GLP-1 y una cinta métrica.
El método CAD-obesidad combina el IMC con el perímetro de cintura y la relación entre cintura y estatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método evaluado se denomina definición antropométrica combinada de obesidad, o CAD-obesidad por sus siglas en inglés. En una primera etapa, añade al IMC dos mediciones: la circunferencia de cintura y la relación entre cintura y estatura.

Bajo este esquema, un IMC superior a 40 es suficiente para definir obesidad. Para los valores inferiores, la evaluación incorpora indicios de acumulación de grasa abdominal. Un IMC superior a 30 junto con cintura elevada o una relación cintura-estatura alta puede indicar obesidad. También puede hacerlo un IMC de entre 25 y 29,9 cuando ambas medidas están por encima de los valores de referencia.

En la mayoría de los países, una cintura elevada supone más de 102 cm en hombres y más de 88 cm en mujeres. El umbral de una relación cintura-estatura elevada se sitúa cerca de 0,57, aunque los criterios pueden adaptarse a las características de cada población.

El nuevo marco aumentó la prevalencia general de obesidad entre 3,3% y 7,4% frente a la clasificación basada únicamente en el IMC. Según informó The Guardian, la diferencia, proyectada sobre el número global de personas afectadas, podría implicar clasificaciones equivocadas para decenas de millones de pacientes.

La nueva definición separa la obesidad clínica de la preclínica

Gráficos de curvas de supervivencia y diagramas de cociente de riesgo basados en el Estudio Kailuan, UK Biobank y la base de datos SIDIAP.
La nueva metodología divide los cuadros entre obesidad clínica con daño orgánico y obesidad preclínica sin disfunción en tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda parte del diagnóstico distingue entre obesidad clínica y obesidad preclínica. La primera describe una situación en la que el exceso de grasa ya deteriora la función de órganos o tejidos. Entre los problemas evaluados figuran la insuficiencia cardíaca y la apnea obstructiva del sueño.

La obesidad preclínica, en cambio, se refiere a personas con exceso de grasa corporal, pero sin signos de afectación funcional. No se considera una condición exenta de riesgos, aunque la investigación plantea que requiere una evaluación individual sobre prevención, controles y tratamiento.

“Cuando se utiliza la definición de obesidad-CAD, vemos el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas (gráficos superiores) y un menor riesgo para la obesidad preclínica (gráficos inferiores)”, explicó Topol en X.

Esta separación puede dar resultados distintos para personas con el mismo IMC. Tres individuos con un valor de 32, por ejemplo, podrían recibir clasificaciones diferentes: uno podría no tener exceso de grasa; otro podría tener adiposidad sin daño orgánico; y un tercero podría presentar obesidad clínica por la presencia de disfunción relacionada con esa adiposidad.

La mayor mortalidad se concentró en los casos de obesidad clínica

Un hombre obeso sentado en una camilla es examinado por una médica usando un estetoscopio. Detrás, un consultorio con persianas y equipo médico visible.
El nuevo marco diagnóstico elevó la prevalencia general de obesidad entre 3,3% y 7,4% en los países evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron la evolución de las cohortes durante períodos de hasta 15 años. La obesidad clínica se asoció con un riesgo de muerte por todas las causas 69% mayor que el grupo de referencia, con un cociente de riesgos de 1,69. En la obesidad preclínica, el aumento fue más moderado, con un cociente de 1,19.

El trabajo también observó que entre el 77,4% y el 91,3% de las personas que tenían obesidad preclínica al comienzo del seguimiento no evolucionaron a obesidad clínica en los diez años posteriores. Además, quienes eran catalogados con obesidad por IMC, pero no cumplían los criterios de la definición combinada, no mostraron un riesgo adicional de muerte frente a las personas sin sobrepeso ni obesidad.

Francesco Rubino, profesor de cirugía metabólica y bariátrica del King’s College de Londres y coautor del estudio, sostuvo que la precisión diagnóstica puede cambiar el acceso a la atención. Una clasificación basada únicamente en el IMC puede excluir de tratamientos a pacientes con riesgos elevados o llevar a intervenciones que no se ajustan a la condición real de otras personas.

Medir la cintura y evaluar órganos complica la consulta de rutina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La necesidad de medir la cintura y evaluar órganos complejiza la adopción del nuevo esquema en las consultas de rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método exige más información que una balanza y una medición de estatura. Los profesionales deben tomar el perímetro de cintura, calcular indicadores adicionales y determinar si hay alteraciones orgánicas relacionadas con el exceso de grasa.

Esa complejidad podría dificultar su incorporación en las consultas de rutina. También existen advertencias sobre la incomodidad que puede provocar para algunos pacientes la medición de la cintura o el registro del peso. Sin embargo, los autores plantean que el diagnóstico individual puede ayudar a definir si corresponde aconsejar cambios de hábitos, realizar seguimiento preventivo, indicar medicamentos o considerar cirugía.

La investigación respalda así el uso del IMC como parte de una evaluación más amplia, en lugar de tratarlo como el único criterio para definir la obesidad y sus riesgos.

Temas Relacionados

ObesidadSobrepesoIMCIndice de Masa CorporalGrasa corporalMasa muscular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

En el podcast The Diary of a CEO, un neurólogo analizó cómo ciertas prácticas cotidianas pueden incidir en el funcionamiento cognitivo e indicó las señales que requieren atención con el transcurso de los años

Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

Cuando el sodio se convierte en un problema: qué cantidad comienza a superar el límite recomendado

Las comidas preparadas, los alimentos envasados y las opciones de restaurantes concentran gran parte de la sal incorporada a la dieta y pueden dificultar el control de la presión arterial

Cuando el sodio se convierte en un problema: qué cantidad comienza a superar el límite recomendado

Proteína en polvo: 5 ingredientes y bebidas que pueden afectar su digestión o interferir con la recuperación muscular

El entrenador y nutricionista Andrew Tracey explicó a Men’s Health cuáles son las mezclas habituales cuya temperatura, acidez, contenido de lactosa o presencia de alcohol exigen atención tras realizar actividad física

Proteína en polvo: 5 ingredientes y bebidas que pueden afectar su digestión o interferir con la recuperación muscular

5 alimentos con carbohidratos que pueden ayudar a evitar subidas rápidas de glucosa

Fibra, proteínas y un menor procesamiento cambian la forma en que el organismo absorbe distintos productos

5 alimentos con carbohidratos que pueden ayudar a evitar subidas rápidas de glucosa

Integral, de masa madre o molde: cuál es el pan más saludable, según una experta

La farmacéutica y dietista María Casas detalló los criterios que distinguen a cada uno y señaló cuál de todas las variedades reúne las mejores condiciones nutricionales para la digestión y la salud intestinal

Integral, de masa madre o molde: cuál es el pan más saludable, según una experta

DEPORTES

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

El Mundial de Rally volverá a Argentina: el detrás de escena del histórico anuncio

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Mauro Icardi llegó a declarar ante la fiscalía por la denuncia de Wanda Nara: las fotos

Murió Paolo el Rockero: sus escenas más desopilantes en televisión y en el cine que quedaron en la memoria

Así era la vida de Paolo El Rockero, quien murió a los 68 años: entre el último posteo en sus redes y un presente en Tandil lejos del foco mediático

El conmovedor mensaje de Natalia Lobo a 7 años de atravesar un cáncer de colon: “Una puerta a la sanación”

INFOBAE AMÉRICA

Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia que reemplazó a Jensen Huang

Fuerzas Armadas de Honduras anunciaría la baja de varios oficiales, algunos con separación deshonrosa