Obesidad: por qué el IMC puede fallar en el diagnóstico y cuál es el método superador para detectar riesgos ocultos

Un estudio publicado en la revista Nature demostró que el uso exclusivo del IMC comete errores en el diagnóstico de la obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis internacional de 844.108 adultos concluyó que usar solo el índice de masa corporal (IMC) para diagnosticar obesidad puede dejar fuera a personas con exceso de grasa corporal perjudicial y clasificar erróneamente a otras. El estudio propone combinar esa medición con el perímetro de cintura, la relación entre cintura y estatura y una evaluación de la función de órganos.

Los datos fueron publicados en la revista Nature y validan un marco diagnóstico que una comisión de The Lancet planteó en 2025.

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El objetivo es diferenciar a quienes tienen una enfermedad activa causada por el exceso de grasa corporal de quienes presentan adiposidad sin daño detectable en órganos.

El cardiólogo Eric Topol destacó el hallazgo en su cuenta de X. “El IMC es una forma pobre y engañosa de cuantificar la obesidad”, escribió, al referirse a los resultados que vinculan la nueva clasificación con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en los casos de obesidad clínica y un riesgo menor en la categoría preclínica.

El IMC no distingue la grasa corporal de la masa muscular

El índice de masa corporal tradicional no identifica la proporción de masa muscular ni la localización de la grasa.

El IMC se obtiene al dividir el peso, expresado en kilogramos, por el cuadrado de la altura en metros. Los umbrales convencionales ubican en la categoría de sobrepeso a quienes registran entre 25 y 29,9, mientras que una cifra igual o superior a 30 suele considerarse obesidad.

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La facilidad del cálculo explica su uso extendido, aunque sus límites son conocidos. El indicador no establece qué proporción del peso corresponde a grasa, músculo u otros tejidos, ni identifica dónde se acumula la grasa. Una persona con mucha masa muscular puede tener un IMC elevado sin exceso de adiposidad, mientras otra con un valor inferior puede concentrar grasa abdominal asociada con riesgos metabólicos.

El estudio detectó que el IMC por sí solo sobreestimó la obesidad en entre 1,2% y 3,1% de los participantes, y la subestimó en entre 5,2% y 8,6%, según la cohorte analizada en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España.

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La definición combinada suma cintura y relación cintura-estatura al IMC

El método CAD-obesidad combina el IMC con el perímetro de cintura y la relación entre cintura y estatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método evaluado se denomina definición antropométrica combinada de obesidad, o CAD-obesidad por sus siglas en inglés. En una primera etapa, añade al IMC dos mediciones: la circunferencia de cintura y la relación entre cintura y estatura.

Bajo este esquema, un IMC superior a 40 es suficiente para definir obesidad. Para los valores inferiores, la evaluación incorpora indicios de acumulación de grasa abdominal. Un IMC superior a 30 junto con cintura elevada o una relación cintura-estatura alta puede indicar obesidad. También puede hacerlo un IMC de entre 25 y 29,9 cuando ambas medidas están por encima de los valores de referencia.

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En la mayoría de los países, una cintura elevada supone más de 102 cm en hombres y más de 88 cm en mujeres. El umbral de una relación cintura-estatura elevada se sitúa cerca de 0,57, aunque los criterios pueden adaptarse a las características de cada población.

El nuevo marco aumentó la prevalencia general de obesidad entre 3,3% y 7,4% frente a la clasificación basada únicamente en el IMC. Según informó The Guardian, la diferencia, proyectada sobre el número global de personas afectadas, podría implicar clasificaciones equivocadas para decenas de millones de pacientes.

La nueva definición separa la obesidad clínica de la preclínica

La nueva metodología divide los cuadros entre obesidad clínica con daño orgánico y obesidad preclínica sin disfunción en tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda parte del diagnóstico distingue entre obesidad clínica y obesidad preclínica. La primera describe una situación en la que el exceso de grasa ya deteriora la función de órganos o tejidos. Entre los problemas evaluados figuran la insuficiencia cardíaca y la apnea obstructiva del sueño.

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La obesidad preclínica, en cambio, se refiere a personas con exceso de grasa corporal, pero sin signos de afectación funcional. No se considera una condición exenta de riesgos, aunque la investigación plantea que requiere una evaluación individual sobre prevención, controles y tratamiento.

“Cuando se utiliza la definición de obesidad-CAD, vemos el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas (gráficos superiores) y un menor riesgo para la obesidad preclínica (gráficos inferiores)”, explicó Topol en X.

Esta separación puede dar resultados distintos para personas con el mismo IMC. Tres individuos con un valor de 32, por ejemplo, podrían recibir clasificaciones diferentes: uno podría no tener exceso de grasa; otro podría tener adiposidad sin daño orgánico; y un tercero podría presentar obesidad clínica por la presencia de disfunción relacionada con esa adiposidad.

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La mayor mortalidad se concentró en los casos de obesidad clínica

El nuevo marco diagnóstico elevó la prevalencia general de obesidad entre 3,3% y 7,4% en los países evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron la evolución de las cohortes durante períodos de hasta 15 años. La obesidad clínica se asoció con un riesgo de muerte por todas las causas 69% mayor que el grupo de referencia, con un cociente de riesgos de 1,69. En la obesidad preclínica, el aumento fue más moderado, con un cociente de 1,19.

El trabajo también observó que entre el 77,4% y el 91,3% de las personas que tenían obesidad preclínica al comienzo del seguimiento no evolucionaron a obesidad clínica en los diez años posteriores. Además, quienes eran catalogados con obesidad por IMC, pero no cumplían los criterios de la definición combinada, no mostraron un riesgo adicional de muerte frente a las personas sin sobrepeso ni obesidad.

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Francesco Rubino, profesor de cirugía metabólica y bariátrica del King’s College de Londres y coautor del estudio, sostuvo que la precisión diagnóstica puede cambiar el acceso a la atención. Una clasificación basada únicamente en el IMC puede excluir de tratamientos a pacientes con riesgos elevados o llevar a intervenciones que no se ajustan a la condición real de otras personas.

Medir la cintura y evaluar órganos complica la consulta de rutina

La necesidad de medir la cintura y evaluar órganos complejiza la adopción del nuevo esquema en las consultas de rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método exige más información que una balanza y una medición de estatura. Los profesionales deben tomar el perímetro de cintura, calcular indicadores adicionales y determinar si hay alteraciones orgánicas relacionadas con el exceso de grasa.

Esa complejidad podría dificultar su incorporación en las consultas de rutina. También existen advertencias sobre la incomodidad que puede provocar para algunos pacientes la medición de la cintura o el registro del peso. Sin embargo, los autores plantean que el diagnóstico individual puede ayudar a definir si corresponde aconsejar cambios de hábitos, realizar seguimiento preventivo, indicar medicamentos o considerar cirugía.

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La investigación respalda así el uso del IMC como parte de una evaluación más amplia, en lugar de tratarlo como el único criterio para definir la obesidad y sus riesgos.