Ciencia

Un químico presente en el plástico de cocina se asocia a bebés más pequeños al nacer

Un estudio de la Universidad de Nueva York detectó rastros del Dinch en el 70% de las embarazadas analizadas y advierte sobre su rol como disruptor hormonal durante la gestación

Alimentos envueltos en plástico transparente junto a un rollo de film y una pipeta de laboratorio sobre una placa de vidrio con una gota de líquido.
Una investigación de la Universidad de Nueva York analizó más de 6.600 embarazos y halló que cada aumento de diez veces en la exposición al Dinch se asoció con una reducción de 27 gramos en el peso de los recién nacidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un compuesto presente en envases de plástico que se comercializa como seguro reduce el peso de los bebés al nacer, según un nuevo estudio del Centro de Salud Langone de la Universidad de Nueva York (NYU). El análisis, basado en datos federales de salud de Estados Unidos, vincula la exposición al Dinch —un plastificante que reemplazó a los ftalatos tóxicos en films de cocina, juguetes y dispositivos médicos— con menor peso y longitud al nacer, además de complicaciones en el crecimiento fetal.

El trabajo, recogido por el periódico británico The Guardian, sugiere que esta sustancia actúa como disruptor hormonal y puede afectar el desarrollo de los recién nacidos. Las consecuencias, advierten los autores, pueden extenderse hasta la adolescencia y la adultez.

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El primer estudio en vincular el plastificante con menor peso al nacer

Infografía con ilustraciones de un rollo de film transparente, un feto, una balanza con un recién nacido, vasos sanguíneos y textos explicativos.
La Universidad de Nueva York vincula el plastificante Dinch presente en envoltorios plásticos con la reducción del peso neonatal en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron datos de más de 6.600 embarazos recopilados en el programa Echo (Environmental influences on Child Health Outcomes) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Los resultados mostraron que hasta el 70% de las mujeres presentaban trazas del plastificante en su orina.

Cada aumento de diez veces en la exposición se tradujo en una reducción de 27 gramos en el peso del recién nacido. El promedio ronda los 3.400 gramos, por lo que la diferencia tiene implicancias clínicas concretas. Niveles más altos incrementaron el riesgo de que el bebé fuera clasificado como “pequeño para la edad gestacional”, es decir, por debajo del décimo percentil para su etapa de embarazo.

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Según el estudio, las mujeres hispanas y aquellas con menor nivel educativo mostraron mayor probabilidad de tener hijos afectados. Investigaciones previas en animales y células humanas ya señalaban que los subproductos del Dinch pueden interferir con las hormonas que guían la gestación y desencadenar inflamaciones que limitan el flujo de nutrientes y oxígeno hacia el bebé.

De 25.000 a 400.000 toneladas de producción global en dos décadas

Una mujer de espaldas coloca vegetales en un frasco de vidrio junto a varios recipientes con comida y un rollo de film plástico sobre la mesada.
Un estudio observacional identificó un posible vínculo entre este plastificante, que reemplazó a los ftalatos tóxicos, y una menor longitud y peso al nacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dinch, cuyo nombre formal es éster diisononílico del ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, se usa para hacer el plástico más flexible y resistente. Está presente en productos comunes de cocina como el film adhesivo y los tapones de corcho plástico para vino, entre otros artículos de uso cotidiano.

Cuando los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a actuar contra ftalatos tóxicos como el DEHP a principios de los 2000, la industria incrementó el uso de este plastificante. El gigante químico alemán BASF figura entre sus principales productores: la fabricación global saltó de 25.000 toneladas en 2002 a 400.000 toneladas en 2024.

Este fenómeno se conoce como “sustitución lamentable”: un compuesto peligroso se reemplaza por otro de estructura similar o con efectos equivalentes sobre la salud, lo que reinicia el proceso regulatorio. Un caso análogo ocurrió con los PFAS, los llamados “químicos eternos”: varias empresas sustituyeron el PFOA (ácido perfluorooctanoico) por compuestos GenX que, tras años de investigación, resultaron ser aún más tóxicos.

Científicos piden que las sustancias sean evaluadas antes de su uso masivo

Recipientes de vidrio, ensaladas y frutas cubiertos con papel film transparente sobre una mesada junto a un dispensador metálico.
La investigación señala que los subproductos de este plastificante pueden interferir con las hormonas que guían la gestación y limitar el flujo de nutrientes al bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leonardo Trasande, investigador principal del trabajo de NYU, fue directo en sus conclusiones. “Los químicos deberían ser debidamente probados antes de convertirse en una exposición generalizada para personas del público general que no son conscientes de ello”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian.

En paralelo reclamó mayor supervisión regulatoria. “Es necesario un control más estricto de las sustancias usadas en empaques de alimentos y otros productos del hogar, exigiendo que sean evaluadas antes de ser introducidas al mercado, en lugar de hacerlo después de que se las vincula a problemas de salud”, señaló. El investigador indicó que el tratado internacional de plásticos en negociación en las Naciones Unidas es una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección.

Por su parte, el Foro de Envases de Alimentos de Suiza también expresó preocupación por la escasez de información sanitaria sobre el Dinch y confirmó que lleva adelante investigaciones propias. Existen pruebas de que el plastificante migra desde los empaques hacia los alimentos, y sus niveles en la población europea aumentaron en las últimas décadas. Ante la evidencia disponible, los autores recomiendan optar, en la medida de lo posible, por envases de vidrio y utensilios de madera o vidrio en la cocina.

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