El Ejército Argentino se prepara para lanzar su primer nanosatélite: para qué servirá y cómo será la misión

El Ejército Argentino prevé lanzar el nanosatélite Evaluador Tecnológico NanoSat a finales de octubre desde California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX

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El Ejército Argentino prevé lanzar el nanosatélite Evaluador Tecnológico NanoSat (ETNS) a finales de octubre desde California, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. El objetivo es validar tecnología destinada a futuros sistemas espaciales propios de enlace, observación y reconocimiento.

El desarrollo comenzó en 2016, se interrumpió durante la pandemia y retomó sus actividades antes de ser presentado el año pasado en el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. Entre agosto y septiembre, el equipo completó ensayos en Argentina y dejó el aparato preparado para su integración final.

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La misión Transporter 18 llevará el equipo como parte de su carga. El objetivo, según precisó Andrei Serbin Pont en Infobae Al Mediodía, no será operar un servicio de observación o comunicaciones, sino comprobar que sus sistemas funcionen de manera coordinada en el entorno orbital.

El objetivo principal de la misión consiste en probar y validar el funcionamiento coordinado de sistemas de navegación, comunicaciones y energía en entorno orbital (captura de video)

Un despliegue a cientos de kilómetros de la Tierra

El nanosatélite deberá soportar las vibraciones del despegue, abandonar su contenedor y encender sus componentes sin asistencia externa. “El satélite tiene que poder aguantar las vibraciones”, sostuvo Serbin Pont.

Tras separarse del cohete, el ETNS será desplegado a una altitud estimada de entre 500 y 600 kilómetros. Saldrá con movimientos de rotación, por lo que deberá estabilizarse y corregir su posición mediante sus sistemas de navegación y control de orientación.

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Esa maniobra permitirá dirigir las antenas hacia la posición necesaria para establecer contacto con la Tierra. El dispositivo también tendrá que sostener el funcionamiento de sus componentes durante su recorrido orbital.

La energía provendrá de una batería y de paneles solares. La prueba medirá tanto la capacidad de alimentar los sistemas como la administración de esa energía en el espacio.

El desarrollo del dispositivo comenzó en 2016 y completó sus ensayos finales en Argentina entre los meses de agosto y septiembre (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Las comunicaciones con estaciones terrestres argentinas solo podrán producirse cuando la órbita del aparato pase sobre el territorio nacional. Durante esas ventanas, el ETNS buscará enviar y recibir información.

Usuarios ubicados en otros puntos del mundo también podrán establecer contacto mediante la red SatNOGS. Entre las capacidades previstas figura el intercambio de mensajes cifrados, una de las tecnologías que el Ejército busca poner a prueba.

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El resultado dependerá de que el aparato complete la secuencia de despliegue, estabilización y comunicación. Si supera esas etapas, los responsables contarán con una base técnica para definir los próximos desarrollos satelitales.

Serbin Pont planteó que una misión exitosa permitiría confirmar que “las condiciones están dadas” para avanzar hacia nuevas capacidades. Entre las aplicaciones mencionó enlaces propios para las Fuerzas Armadas, además de sensores, cámaras, sistemas electroópticos, radios y radares.

El proyecto fue impulsado por CITEDEF, el área de desarrollo tecnológico del Ministerio de Defensa, con aportes de la Universidad de Palermo, el CNA y COPITEC. La Fuerza Aérea ya cuenta con su propio programa de satélites, mientras que el ETNS busca aportar una base técnica para que el Ejército avance con desarrollos propios.

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