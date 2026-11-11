Parkinson: detectan cambios sutiles al caminar hasta 7 años antes de los síntomas más conocidos

La investigación analizó los datos de sensores de muñeca de 73.413 voluntarios del Biobanco del Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cambio sutil al caminar, casi imperceptible en la vida diaria, puede aportar pistas sobre la enfermedad de Parkinson mucho antes de que exista un diagnóstico. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, encontró diferencias en la marcha que aparecían hasta 6,8 años antes del diagnóstico clínico en personas que más tarde desarrollaron la enfermedad.

La investigación siguió a 73.413 participantes del Biobanco del Reino Unido y analizó datos recogidos por sensores de muñeca. Los resultados se publicaron en el Journal of Neural Transmission.

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Quienes recibieron luego el diagnóstico mostraban, como grupo, diferencias en los pasos diarios, la velocidad máxima al caminar, la regularidad de la pisada y el movimiento de los brazos. Los autores remarcan que esos registros no permiten diagnosticar Parkinson en una persona de forma individual.

Cada paso exige una coordinación precisa entre brazos y piernas

Una infografía expone datos de la Universidad de Nueva Gales del Sur sobre las señales motoras que preceden al diagnóstico de Parkinson en participantes del Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al dar un paso con la pierna derecha, el brazo izquierdo suele avanzar de forma natural, y viceversa. Esa alternancia ayuda a estabilizar el tronco durante la marcha. Un sensor en la muñeca puede captar parte de ese patrón, aunque también registra acciones habituales, como llevar una bolsa o mirar el teléfono.

En el Parkinson, las neuronas que producen dopamina se deterioran de forma progresiva. La disminución de esta sustancia, que interviene en el control del movimiento, se relaciona con lentitud, rigidez, temblor en algunas personas y dificultades de coordinación.

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“La enfermedad de Parkinson tiene una larga fase prodrómica caracterizada por síntomas no motores y disfunción motora sutil, incluidos cambios en la marcha”, escribieron los autores. La fase prodrómica es el período anterior a la manifestación clínica completa de la enfermedad.

En ese lapso pueden aparecer señales tempranas, a menudo vagas o poco específicas, que por sí solas no alcanzan para establecer un diagnóstico.

El trabajo tuvo como primeros autores conjuntos a Paulo Pelicioni, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y Sophie Waller, afiliada a la Facultad de Medicina Clínica de la misma institución y al Departamento de Neurología del Hospital Príncipe de Gales, en Sídney. Ambos estudiaron si la marcha registrada fuera del consultorio podía aportar información sobre esa etapa previa.

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El Parkinson duplicó su prevalencia mundial en 25 años

La pérdida de dopamina afecta la coordinación motora y reduce el balanceo de los brazos durante la marcha (Freepik)

El estudio se inserta en un problema sanitario en expansión. La Organización Mundial de la Salud informó que la prevalencia del Parkinson se duplicó en los últimos 25 años.

En 2019, más de 8,5 millones de personas vivían con la enfermedad y se registraron 329.000 muertes, una cifra superior al doble de la reportada en 2000.

La Parkinson’s Foundation estima que más de 10 millones de personas conviven hoy con el diagnóstico en el mundo. Señala además que cerca del 4 % recibe el diagnóstico antes de los 50 años y que los hombres tienen alrededor de 1,5 veces más probabilidades de desarrollarlo que las mujeres.

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Más de 73.000 personas llevaron un sensor durante siete días

Los participantes usaron un acelerómetro de muñeca durante una semana, entre 2013 y 2015. El equipo seleccionó 73.413 registros que cumplían con los criterios de calidad y revisó los historiales electrónicos de salud de estas personas durante un máximo de diez años.

Durante ese seguimiento, 314 participantes recibieron un diagnóstico de Parkinson después de la medición. Otros 119 ya tenían el diagnóstico al ingresar en el análisis y 72.980 no presentaron registros de la enfermedad al final del período.

Para procesar la información, los investigadores emplearon el algoritmo Watch Walk. El programa identifica momentos de caminata y calcula 17 indicadores, como el número de pasos, la velocidad habitual y máxima, la regularidad de la pisada, la duración de los trayectos y la posición de los brazos.

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Las diferencias se acentuaron cerca de la fecha de diagnóstico

Los participantes diagnosticados dentro de los 40 meses posteriores dieron 4.043 pasos diarios frente a los 6.370 del grupo sin la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes recibieron el diagnóstico entre uno y 40 meses después del registro dieron, en promedio, 4.043 pasos diarios, frente a 6.370 pasos entre quienes no desarrollaron la enfermedad durante el período analizado.

También mostraron una velocidad máxima de marcha menor y cambios en la regularidad de los pasos. En los grupos diagnosticados años más tarde, el análisis detectó menos tiempo con el balanceo natural de los brazos y más tiempo con las manos quietas delante del torso o cerca de la cabeza.

Estas diferencias en el comportamiento de la marcha aparecieron, en algunos casos, hasta casi 7 años antes del diagnóstico. “Las diferencias en el comportamiento de la marcha en la vida real fueron observables años antes del diagnóstico de Parkinson en esta gran cohorte poblacional”, señalaron los investigadores.

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El resultado no implica que mantener las manos inmóviles mientras se camina sea, por sí solo, un signo de Parkinson. Llevar objetos, usar un teléfono, el dolor, ciertos medicamentos y otras enfermedades pueden modificar la forma de caminar.

Los síntomas no motores pueden preceder al temblor

El temblor es uno de los signos más reconocibles, aunque no aparece en todas las personas con Parkinson. Antes de las manifestaciones motoras más visibles pueden presentarse pérdida o alteración del olfato, estreñimiento, trastornos del sueño (en especial conductas durante el sueño REM), ansiedad, depresión o fatiga, según una revisión de Infobae.

Estos signos tienen múltiples causas y, de manera aislada, no permiten inferir un diagnóstico. Una evaluación médica resulta necesaria cuando los cambios persisten, se combinan o interfieren con la vida cotidiana.

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Los sensores todavía no reemplazan la evaluación clínica

Las alteraciones del olfato, el estreñimiento y los trastornos del sueño REM suelen preceder a los síntomas motores (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación suma datos sobre la marcha a la búsqueda de indicadores tempranos. Su propósito no es que los relojes inteligentes sustituyan la consulta médica, sino conocer si la información que registran puede complementar otros datos y ayudar a seleccionar participantes para futuras investigaciones.

Los resultados comparan promedios entre grupos; no fueron diseñados para anticipar quién desarrollará la enfermedad. Además, cada participante utilizó el sensor una sola vez, de modo que el estudio no pudo precisar cuándo comenzaron los cambios ni cómo evolucionaron en cada caso.

Los diagnósticos procedieron de registros clínicos, que pueden estar incompletos. A la vez, el Biobanco del Reino Unido reúne voluntarios que tienden a ser más sanos y activos que la población general. Los autores plantean que hacen falta validaciones en otros grupos y mediciones repetidas antes de emplear estos indicadores en decisiones clínicas individuales.

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El trabajo plantea que los sensores de uso cotidiano podrían servir para caracterizar cambios motores tempranos y seleccionar participantes para ensayos de tratamientos orientados a retrasar la progresión. Tres autores declararon un acuerdo con SpaceTalk Inc. para comercializar los algoritmos de Watch Walk, del que podrían recibir regalías. El programa está disponible sin costo para grupos de investigación.