Ciencia

Parkinson: detectan cambios sutiles al caminar hasta 7 años antes de los síntomas más conocidos

Un estudio con más de 73.000 personas encontró patrones motrices en una etapa previa al diagnóstico clínico. Qué implica el avance y cuáles son los límites de la investigación

Una persona con chaqueta deportiva y pantalón gris camina por una acera junto a una pared en tonos grises y ocres.
La investigación analizó los datos de sensores de muñeca de 73.413 voluntarios del Biobanco del Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un cambio sutil al caminar, casi imperceptible en la vida diaria, puede aportar pistas sobre la enfermedad de Parkinson mucho antes de que exista un diagnóstico. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, encontró diferencias en la marcha que aparecían hasta 6,8 años antes del diagnóstico clínico en personas que más tarde desarrollaron la enfermedad.

La investigación siguió a 73.413 participantes del Biobanco del Reino Unido y analizó datos recogidos por sensores de muñeca. Los resultados se publicaron en el Journal of Neural Transmission.

PUBLICIDAD

Quienes recibieron luego el diagnóstico mostraban, como grupo, diferencias en los pasos diarios, la velocidad máxima al caminar, la regularidad de la pisada y el movimiento de los brazos. Los autores remarcan que esos registros no permiten diagnosticar Parkinson en una persona de forma individual.

Cada paso exige una coordinación precisa entre brazos y piernas

Infografía con una figura humana al caminar, diagramas del braceo, huellas de pasos, gráficos de trayectos y dos velocímetros con cifras.
Una infografía expone datos de la Universidad de Nueva Gales del Sur sobre las señales motoras que preceden al diagnóstico de Parkinson en participantes del Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al dar un paso con la pierna derecha, el brazo izquierdo suele avanzar de forma natural, y viceversa. Esa alternancia ayuda a estabilizar el tronco durante la marcha. Un sensor en la muñeca puede captar parte de ese patrón, aunque también registra acciones habituales, como llevar una bolsa o mirar el teléfono.

En el Parkinson, las neuronas que producen dopamina se deterioran de forma progresiva. La disminución de esta sustancia, que interviene en el control del movimiento, se relaciona con lentitud, rigidez, temblor en algunas personas y dificultades de coordinación.

PUBLICIDAD

La enfermedad de Parkinson tiene una larga fase prodrómica caracterizada por síntomas no motores y disfunción motora sutil, incluidos cambios en la marcha”, escribieron los autores. La fase prodrómica es el período anterior a la manifestación clínica completa de la enfermedad.

En ese lapso pueden aparecer señales tempranas, a menudo vagas o poco específicas, que por sí solas no alcanzan para establecer un diagnóstico.

El trabajo tuvo como primeros autores conjuntos a Paulo Pelicioni, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y Sophie Waller, afiliada a la Facultad de Medicina Clínica de la misma institución y al Departamento de Neurología del Hospital Príncipe de Gales, en Sídney. Ambos estudiaron si la marcha registrada fuera del consultorio podía aportar información sobre esa etapa previa.

El Parkinson duplicó su prevalencia mundial en 25 años

La pérdida de dopamina afecta la coordinación motora y reduce el balanceo de los brazos durante la marcha (Freepik)
La pérdida de dopamina afecta la coordinación motora y reduce el balanceo de los brazos durante la marcha (Freepik)

El estudio se inserta en un problema sanitario en expansión. La Organización Mundial de la Salud informó que la prevalencia del Parkinson se duplicó en los últimos 25 años.

En 2019, más de 8,5 millones de personas vivían con la enfermedad y se registraron 329.000 muertes, una cifra superior al doble de la reportada en 2000.

La Parkinson’s Foundation estima que más de 10 millones de personas conviven hoy con el diagnóstico en el mundo. Señala además que cerca del 4 % recibe el diagnóstico antes de los 50 años y que los hombres tienen alrededor de 1,5 veces más probabilidades de desarrollarlo que las mujeres.

Más de 73.000 personas llevaron un sensor durante siete días

Los participantes usaron un acelerómetro de muñeca durante una semana, entre 2013 y 2015. El equipo seleccionó 73.413 registros que cumplían con los criterios de calidad y revisó los historiales electrónicos de salud de estas personas durante un máximo de diez años.

Durante ese seguimiento, 314 participantes recibieron un diagnóstico de Parkinson después de la medición. Otros 119 ya tenían el diagnóstico al ingresar en el análisis y 72.980 no presentaron registros de la enfermedad al final del período.

Para procesar la información, los investigadores emplearon el algoritmo Watch Walk. El programa identifica momentos de caminata y calcula 17 indicadores, como el número de pasos, la velocidad habitual y máxima, la regularidad de la pisada, la duración de los trayectos y la posición de los brazos.

Las diferencias se acentuaron cerca de la fecha de diagnóstico

Cuatro ilustraciones de un hombre mayor caminando de perfil, con flechas curvas y huesos visibles en sus extremidades.
Los participantes diagnosticados dentro de los 40 meses posteriores dieron 4.043 pasos diarios frente a los 6.370 del grupo sin la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes recibieron el diagnóstico entre uno y 40 meses después del registro dieron, en promedio, 4.043 pasos diarios, frente a 6.370 pasos entre quienes no desarrollaron la enfermedad durante el período analizado.

También mostraron una velocidad máxima de marcha menor y cambios en la regularidad de los pasos. En los grupos diagnosticados años más tarde, el análisis detectó menos tiempo con el balanceo natural de los brazos y más tiempo con las manos quietas delante del torso o cerca de la cabeza.

Estas diferencias en el comportamiento de la marcha aparecieron, en algunos casos, hasta casi 7 años antes del diagnóstico. “Las diferencias en el comportamiento de la marcha en la vida real fueron observables años antes del diagnóstico de Parkinson en esta gran cohorte poblacional”, señalaron los investigadores.

El resultado no implica que mantener las manos inmóviles mientras se camina sea, por sí solo, un signo de Parkinson. Llevar objetos, usar un teléfono, el dolor, ciertos medicamentos y otras enfermedades pueden modificar la forma de caminar.

Los síntomas no motores pueden preceder al temblor

El temblor es uno de los signos más reconocibles, aunque no aparece en todas las personas con Parkinson. Antes de las manifestaciones motoras más visibles pueden presentarse pérdida o alteración del olfato, estreñimiento, trastornos del sueño (en especial conductas durante el sueño REM), ansiedad, depresión o fatiga, según una revisión de Infobae.

Estos signos tienen múltiples causas y, de manera aislada, no permiten inferir un diagnóstico. Una evaluación médica resulta necesaria cuando los cambios persisten, se combinan o interfieren con la vida cotidiana.

Los sensores todavía no reemplazan la evaluación clínica

Manos de un médico senior sosteniendo una tablet que despliega una imagen de radiografía del cerebro, simbolizando el papel crucial de la tecnología en el ámbito de la medicina moderna para facilitar el examen y la detección de condiciones de salud. Esta herramienta digital permite un análisis detallado y un seguimiento eficiente, evidenciando la evolución de los métodos de diagnóstico. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las alteraciones del olfato, el estreñimiento y los trastornos del sueño REM suelen preceder a los síntomas motores (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación suma datos sobre la marcha a la búsqueda de indicadores tempranos. Su propósito no es que los relojes inteligentes sustituyan la consulta médica, sino conocer si la información que registran puede complementar otros datos y ayudar a seleccionar participantes para futuras investigaciones.

Los resultados comparan promedios entre grupos; no fueron diseñados para anticipar quién desarrollará la enfermedad. Además, cada participante utilizó el sensor una sola vez, de modo que el estudio no pudo precisar cuándo comenzaron los cambios ni cómo evolucionaron en cada caso.

Los diagnósticos procedieron de registros clínicos, que pueden estar incompletos. A la vez, el Biobanco del Reino Unido reúne voluntarios que tienden a ser más sanos y activos que la población general. Los autores plantean que hacen falta validaciones en otros grupos y mediciones repetidas antes de emplear estos indicadores en decisiones clínicas individuales.

El trabajo plantea que los sensores de uso cotidiano podrían servir para caracterizar cambios motores tempranos y seleccionar participantes para ensayos de tratamientos orientados a retrasar la progresión. Tres autores declararon un acuerdo con SpaceTalk Inc. para comercializar los algoritmos de Watch Walk, del que podrían recibir regalías. El programa está disponible sin costo para grupos de investigación.

Temas Relacionados

Enfermedad de ParkinsonMarchaDiagnósticoSalud mentalcerebroTemblorCaminarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

Un ensayo aleatorizado evaluó adultos con sobrepeso u obesidad tratados con tirzepatida halló que el ejercicio con pesas redujo la pérdida de masa magra

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

La epidemia declarada el 15 de mayo ya se extendió a ocho provincias congoleñas y cruzó las fronteras hacia tres regiones de África, con una tasa de letalidad del 48,8 %

El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Científicos de la UCSF desarrollaron células inmunitarias que permanecen inactivas fuera del sistema nervioso y atacan el glioma difuso de la línea media al detectar señales propias de ese tejido

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Por qué los científicos buscan desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer en el espacio y qué ventajas ofrece la microgravedad

Una flota de cápsulas autónomas analiza cómo la ausencia de gravedad puede mejorar la estructura de compuestos farmacéuticos, facilitar su suministro e impulsar una industria orbital aún sometida a pruebas regulatorias

Por qué los científicos buscan desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer en el espacio y qué ventajas ofrece la microgravedad

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Un ensayo realizado en Suiza siguió a adultos que modificaron su rutina diaria durante tres meses. El análisis registró menos ausencias laborales y evaluó también el posible impacto ambiental de esa práctica

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

DEPORTES

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

El nuevo deporte que eligió practicar Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Murió Carlos Babington, emblema de Huracán y símbolo del fútbol argentino

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

TELESHOW

“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La profunda emoción de Sofía Martínez luego de conducir la vigilia de los jovénes ante el Papa: “Me llenó el alma”

“El tiempo demuestra todo”: el íntimo mensaje del percusionista de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Pampita peregrinó de madrugada a Luján para participar de la misa del papa León XIV: las fotos de su travesía

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia y 488 trámites de ciudadanía entre junio de 2025 y mayo de 2026

El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia y 488 trámites de ciudadanía entre junio de 2025 y mayo de 2026

"Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es bienvenido", dice M. John Harrison, ganador del Booker Prize

Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

El Salvador prevé la llegada de más de 220 mil personas a sus centros recreativos durante las fiestas de fin de año

Honduras: empresarios exigen inversión en infraestructura durante discusión del Presupuesto 2027