Fede Bal mostró el divertido ida y vuelta que tuvo con Carmen Barbieri luego de recibir el alta: “Ya se siente bien”

El divertido video de Fede Bal junto a Carmen Barbieri luego de que le dieran el alta

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Después de días de preocupación por una infección urinaria y tras ser diagnosticada con COVID-19, Carmen Barbieri recibió el alta médica. En ese marco, su hijo Fede Bal mostró el divertido ida y vuelta que protagonizó con su madre al llegar a su hogar.

A través de un video en redes sociales, el conductor mostró el ánimo de su mamá y una conversación que llamó la atención de sus seguidores. “Me está queriendo regalar pelotu…de Temu, quiere decir que ya se siente bien. Gracias por sus mensajes”, comenzó escribiendo Bal para introducir el momento.

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En el clip se escucha que Carmen estaba parada frente a un escritorio y unas repisas, observando adornos de su casa. “Y esto, mirá, para poner para el rollo de papel. Si llegás a hacer algo para Navidad”. Lejos de mostrar su entusiasmo por la celebración, Federico argumentó: “No llega Navidad. Esto es todo de Shein, ¿o no?“.

Sin embargo, Barbieri reaccionó con firmeza y risas: “No, no es Shein. No, yo no soy Shein, yo soy Temu, perdón”. Aún así, el conductor resaltó que se trataba del mismo tipo de servicio, pero la actriz remarcó: “No me ofendas, no es lo mismo”.

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Fede Bal compartió en redes sociales el reencuentro con su madre en su hogar tras la salida de la clínica

Fue entonces cuando la discusión escaló un poco y Bal destacó: “Es la misma mie…, más o menos”. Nuevamente, Carmen resaltó su preferencia por una de las dos empresas: “Mejor Temu”. Sin embargo, cuando el influencer volvió a mencionar, despectivamente, que se trataba de los mismo, Barbieri dijo: “Bueno, pero bien que te va a servir. Mirame lo que va acá, ¿escuchaste? No me lo pierdas, hijo de todo lo que dejo”.

El fin de semana, Barbieri tuvo que permanecer internada por una infección urinaria que le provocó inflamación renal y fuertes dolores en la zona lumbar. Durante su internación también dio positivo de COVID-19, aunque, según su entorno, el virus no comprometió sus pulmones.

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El abogado y representante de Barbieri, Juan Curubeto, confirmó a Teleshow que antes de salir de la clínica le practicarán nuevos estudios, incluida una ecografía. La previsión es que deje el centro médico después de las 16, siempre que los controles finales confirmen una evolución favorable.

Carmen Barbieri recibió el alta médica tras superar una infección urinaria y un diagnóstico de COVID-19

Curubeto explicó que la infección urinaria fue el principal motivo de la internación y que el cuadro derivó en inflamación de los riñones y dolor intenso. Por esa razón, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa durante los días que permaneció bajo observación.

El equipo médico evaluó un cambio en el tratamiento tras un episodio de fiebre que tuvo durante la noche. Sin embargo, la respuesta posterior permitió sostener el mismo esquema. “El tratamiento por vía venosa fue el adecuado”, afirmó Curubeto en declaraciones recogidas por Teleshow.

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Una vez en su casa, la conductora continuará con medicación oral. La decisión de mantenerla internada hasta la tarde apunta a completar los chequeos clínicos y confirmar que la inflamación haya disminuido.

El entorno de Barbieri resolvió que no retome sus compromisos laborales hasta el lunes próximo. La medida busca que complete la recuperación en su domicilio y evitar una recaída después de varios días de tratamiento médico.

La conductora permaneció internada en la clínica Zabala a causa de una inflamación renal provocada por una infección

La artista fue internada durante el fin de semana en la clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. El sábado, su hijo, Federico Bal, había informado a Teleshow que su madre se encontraba bajo control por una infección urinaria y que los médicos estimaban un alta en los días siguientes.

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La internación ocurrió después de semanas marcadas por distintos problemas de salud. Barbieri había atravesado un contagio de coronavirus el fin de semana anterior y, más tarde, un nuevo análisis volvió a arrojar resultado positivo de COVID-19, según confirmó Bal.

Curubeto indicó que, de acuerdo con la información que recibió del equipo médico, la infección no afectó el sistema pulmonar. También señaló que la persistencia de algunos rastros en los estudios podría estar vinculada al cuadro gripal que la conductora había tenido antes de esta internación.

Antes de ingresar a la clínica, Barbieri se había ausentado de sus actividades televisivas por fiebre y síntomas respiratorios. A fines de octubre, además, contó que había padecido meningitis, broncoespasmo y gripe, con registros de hasta 40 °C (104 °F) de fiebre.

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En aquel momento, los profesionales habían contemplado la posibilidad de internarla, aunque optaron inicialmente por el reposo domiciliario y los controles con su médico de cabecera para reducir su exposición a otros virus en un centro de salud.