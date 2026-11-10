Teleshow

La última vez que Marcos Camino tocó con Los Palmeras hace menos de un mes: “La cumbia santafesina merece un lugar en el mundo”

El histórico fundador de la banda santafesina estuvo junto a sus compañeros durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música, pese a su retiro. Hoy se conoció su muerte

Marcos Camino subió al escenario con Los Palmeras en la entrega de los premios Martín Fierro de la Música (Video: Instagram)

Guardar

La última aparición pública de Marcos Camino fue junto a Los Palmeras en los premios Martín Fierro de la Música, donde la banda recibió una mención especial a la trayectoria menos de un mes antes de su muerte. El acordeonista y fundador del grupo santafesino subió al escenario de Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de octubre para agradecer el reconocimiento y reivindicar a la cumbia santafesina ante la audiencia de la primera entrega de estos galardones, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y transmitida por Canal 9.

La noticia de su fallecimiento sacudió esta semana el mundo de la música popular argentina y resignificó aquel momento. En su discurso frente al micrófono, Camino había pronunciado palabras que hoy cobran una dimensión distinta: “Queremos agradecer profundamente a APTRA por este premio a la trayectoria de Los Palmeras, que recibimos con una emoción tremenda”. Y agregó: “También queremos agradecer el reconocimiento que nos han hecho por tantos años de música, de lucha, de viajes y sobre todas las cosas por reconocer a la cumbia santafesina, que se merece un lugar en el mundo”.

PUBLICIDAD

El acordeonista afirmó en su discurso que la cumbia santafesina merece un lugar en el mundo
El acordeonista afirmó en su discurso que la cumbia santafesina merece un lugar en el mundo

La presencia del músico en la ceremonia tenía, además, un peso personal particular. En febrero de 2026, Camino había anunciado públicamente su retiro de los escenarios tras más de 50 años de trayectoria junto al grupo. La decisión se conoció a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de Los Palmeras, en el que se reunió con sus compañeros para explicar los motivos de su alejamiento. “Yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó en aquella oportunidad. También contó que le había pedido a Dios una señal para saber cuándo era el momento de dar ese paso, y manifestó su intención de disfrutar de una vida más tranquila, pasar tiempo con sus perros y dedicarle más atención a su familia, en particular a su esposa.

Que eligiera acompañar a sus compañeros a Buenos Aires pese a ese retiro dice mucho del vínculo que lo unía a la banda que fundó y del significado que le asignó al reconocimiento. Los Palmeras no solo recibieron la mención especial a la trayectoria esa noche, sino que también formaron parte del espectáculo musical de la ceremonia. El grupo interpretó dos de sus canciones más representativas: “El bombón asesino” y “Soy Sabalero”, que pusieron ritmo santafesino a una velada organizada para distinguir lo mejor de la música argentina.

PUBLICIDAD

Los Palmeras
Los Palmeras interpretaron los temas 'El bombón asesino' y 'Soy Sabalero' durante el espectáculo de la ceremonia

La agrupación compartió el momento en redes sociales con una dedicatoria que ya anticipaba lo que ese encuentro representaba: “¡Una mención más que especial! Una manera maravillosa de empezar a cerrar el año camino a nuestros 54 años de trayectoria”. Tras la ceremonia, el grupo también expresó su emoción con otro mensaje: “Nos llevamos el Martín Fierro de la Música a la Trayectoria y el corazón lleno de orgullo por todo lo que construimos juntos”. Y cerró con una frase dirigida al público que los acompañó durante más de cinco décadas: “La cumbia nos unió, ustedes nos acompañaron y todavía queda mucha historia por escribir todos juntos”.

La muerte de Camino dejó a Los Palmeras sin uno de sus pilares fundacionales y abrió un duelo profundo en Santa Fe y en todo el circuito de la música tropical argentina. Su aparición en los Martín Fierro de la Música quedó, sin que nadie lo supiera entonces, como uno de sus últimos gestos públicos: el de un músico que, incluso retirado de los escenarios, eligió estar presente para celebrar el legado de una banda y de un género al que dedicó su vida.

Temas Relacionados

Los PalmerasPremios Martín FierrocumbiaMarcos CaminoMuerte de Marcos Camino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

La artista sorprendió a su comunidad virtual al mostrarse con un peinado renovado en imágenes que rápidamente generaron reacciones en redes sociales

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

La agrupación difundió un mensaje de duelo y una imagen de su acordeonista luego de que la Policía santafesina informara el fallecimiento del músico

La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

Murió Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras a los 75 años

El músico santafesino habría sido encontrado sin vida en su estudio de grabación. Había comunicado este año su retiro de los escenarios después de 50 años de carrera

Murió Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras a los 75 años

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

La modelo aprovechó los primeros días de calor para disfrutar con sus tres hijos y enterneció a sus seguidores con las fotos

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

En Intrusos, Francisco Oneto protagonizó un tenso ida y vuelta con la panelista y el conductor tuvo que intervenir

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

AMÉRICA

Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia, 85 años después del último hallazgo

Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia, 85 años después del último hallazgo

“Mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, el reclamo de una madre cubana por el asesinato de su hijo

El canciller cubano viaja a China en medio de una profunda crisis y crecientes tensiones por sanciones

Subjefe de Fuerza Pública en Costa Rica fue condenado por utilizar patrullas y policías para asuntos personales

Hijo de Ortega y Murillo visita China para reforzar la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua

MALDITOS NERDS

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

El posteo de Colón tras la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: el recuerdo de su actuación en la final de la Sudamericana

El posteo de Colón tras la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: el recuerdo de su actuación en la final de la Sudamericana

El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”