La última vez que Marcos Camino tocó con Los Palmeras hace menos de un mes: “La cumbia santafesina merece un lugar en el mundo”

Marcos Camino subió al escenario con Los Palmeras en la entrega de los premios Martín Fierro de la Música (Video: Instagram)

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La última aparición pública de Marcos Camino fue junto a Los Palmeras en los premios Martín Fierro de la Música, donde la banda recibió una mención especial a la trayectoria menos de un mes antes de su muerte. El acordeonista y fundador del grupo santafesino subió al escenario de Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de octubre para agradecer el reconocimiento y reivindicar a la cumbia santafesina ante la audiencia de la primera entrega de estos galardones, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y transmitida por Canal 9.

La noticia de su fallecimiento sacudió esta semana el mundo de la música popular argentina y resignificó aquel momento. En su discurso frente al micrófono, Camino había pronunciado palabras que hoy cobran una dimensión distinta: “Queremos agradecer profundamente a APTRA por este premio a la trayectoria de Los Palmeras, que recibimos con una emoción tremenda”. Y agregó: “También queremos agradecer el reconocimiento que nos han hecho por tantos años de música, de lucha, de viajes y sobre todas las cosas por reconocer a la cumbia santafesina, que se merece un lugar en el mundo”.

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El acordeonista afirmó en su discurso que la cumbia santafesina merece un lugar en el mundo

La presencia del músico en la ceremonia tenía, además, un peso personal particular. En febrero de 2026, Camino había anunciado públicamente su retiro de los escenarios tras más de 50 años de trayectoria junto al grupo. La decisión se conoció a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de Los Palmeras, en el que se reunió con sus compañeros para explicar los motivos de su alejamiento. “Yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó en aquella oportunidad. También contó que le había pedido a Dios una señal para saber cuándo era el momento de dar ese paso, y manifestó su intención de disfrutar de una vida más tranquila, pasar tiempo con sus perros y dedicarle más atención a su familia, en particular a su esposa.

Que eligiera acompañar a sus compañeros a Buenos Aires pese a ese retiro dice mucho del vínculo que lo unía a la banda que fundó y del significado que le asignó al reconocimiento. Los Palmeras no solo recibieron la mención especial a la trayectoria esa noche, sino que también formaron parte del espectáculo musical de la ceremonia. El grupo interpretó dos de sus canciones más representativas: “El bombón asesino” y “Soy Sabalero”, que pusieron ritmo santafesino a una velada organizada para distinguir lo mejor de la música argentina.

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Los Palmeras interpretaron los temas 'El bombón asesino' y 'Soy Sabalero' durante el espectáculo de la ceremonia

La agrupación compartió el momento en redes sociales con una dedicatoria que ya anticipaba lo que ese encuentro representaba: “¡Una mención más que especial! Una manera maravillosa de empezar a cerrar el año camino a nuestros 54 años de trayectoria”. Tras la ceremonia, el grupo también expresó su emoción con otro mensaje: “Nos llevamos el Martín Fierro de la Música a la Trayectoria y el corazón lleno de orgullo por todo lo que construimos juntos”. Y cerró con una frase dirigida al público que los acompañó durante más de cinco décadas: “La cumbia nos unió, ustedes nos acompañaron y todavía queda mucha historia por escribir todos juntos”.

La muerte de Camino dejó a Los Palmeras sin uno de sus pilares fundacionales y abrió un duelo profundo en Santa Fe y en todo el circuito de la música tropical argentina. Su aparición en los Martín Fierro de la Música quedó, sin que nadie lo supiera entonces, como uno de sus últimos gestos públicos: el de un músico que, incluso retirado de los escenarios, eligió estar presente para celebrar el legado de una banda y de un género al que dedicó su vida.

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