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Celine Dion vuelve a los escenarios tras años de luchar contra una enfermedad neurológica

La cantante canadiense inauguró en París una residencia de 16 conciertos, casi cuatro años después de revelar que padece el síndrome de la persona rígida

La cantante canadiense inauguró en París una residencia de 16 conciertos, casi cuatro años después de revelar que padece el síndrome de la persona rígida. (Facebook)

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Celine Dion regresó el sábado 12 de septiembre a los escenarios con un concierto en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, casi cuatro años después de revelar que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

La cantante canadiense, de 58 años y originaria de Quebec, inauguró así una serie de 16 presentaciones en Francia, todas con las entradas agotadas. El espectáculo tuvo una duración de dos horas y 15 minutos e incluyó 25 canciones.

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Dion abrió el concierto con “On Ne Change Pas”, canción francesa cuyo título significa “Nosotros no cambiamos”. Al terminar la interpretación, la artista se emocionó hasta las lágrimas y explicó al público que se había prometido no llorar.

“Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, dijo, según declaraciones recogidas por Variety.

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El regreso ocurre después de un periodo marcado por su enfermedad. En diciembre de 2022, la artista informó públicamente que padecía el síndrome de la persona rígida, una afección neurológica que puede causar rigidez muscular y espasmos severos.

Celine Dion se presentó en vivo luego de anunciar hace cuatro años que sufría de una enfermedad degenerativa. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Celine Dion se presentó en vivo luego de anunciar hace cuatro años que sufría de una enfermedad degenerativa. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La enfermedad también puede afectar los músculos de la garganta y dificultar el habla y el canto. Tras el diagnóstico, canceló las fechas restantes de su gira mundial y redujo sus apariciones públicas.

Su último concierto completo antes de la pausa había sido el 8 de marzo de 2020. En julio de 2024, Celine Dion realizó una presentación de una canción durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada en la Torre Eiffel.

Durante la presentación interpretó algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, entre ellos “Because You Loved Me”, “The Power of Love” y “My Heart Will Go On”, canción principal de la banda sonora de la película Titanic.

También incorporó “Ebben? Ne andrò lontana”, un aria de la ópera La Wally, de Alfredo Catalani, y otras canciones de su repertorio.

El momento central llegó durante el bis, cuando Celine Dion interpretó “All By Myself”. La cantante alcanzó una nota aguda y la sostuvo antes de girarse hacia su director musical. El episodio fue seguido por la reacción del público, que llenó el recinto con aplausos y gritos.

Celine Dion logró alcanzar una nota complicada durante su interpretación. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Celine Dion logró alcanzar una nota complicada durante su interpretación. REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Je vais bien”, dijo Dion en otro momento de la noche, una expresión que significa “Estoy bien”.

La relación de la famosa con el público francés se remonta a las primeras etapas de su carrera. Quebec, su provincia natal, es francófona y la cantante ha desarrollado una parte importante de su repertorio en francés. Su regreso a París reunió a seguidores procedentes de distintas ciudades de Francia y de Canadá.

La nueva residencia contempla 16 funciones en cinco semanas. Además, hay otras 10 presentaciones previstas para mayo de 2027, con lo que el calendario anunciado suma 26 conciertos.

Celine Dion tiene contemplados 26 conciertos en Paris. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Celine Dion tiene contemplados 26 conciertos en Paris. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La cantante cerró la noche con dos canciones de Jean-Jacques Goldman y una despedida dirigida al público: “Los quiero, mis amores. Cuídense mucho”.

El concierto del sábado marcó el inicio de una nueva etapa de actuaciones para Dion, que continuará con las presentaciones programadas en París durante las próximas semanas.

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