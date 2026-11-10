Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Frenkie De Jong persigue a Lionel Messi durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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Frenkie De Jong disfrutó de tener a Lionel Messi como compañero en el Barcelona y también lo sufrió como rival con la selección de Países Bajos, especialmente en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona. El experimentado mediocampista neerlandés, que regresa a la Naranja tras una lesión en la rodilla, portará la cinta de capitán en los próximos compromisos y habló acerca del aprendizaje que le dejó el rosarino durante el paso por el conjunto culé.

El jugador de 29 años tendrá el rol de líder dentro del campo ante la ausencia de Virgil Van Dijk por lesión y, luego de la convocatoria de Xavi Hernández, podría tener el brazalete en caso de estar entre los titulares frente a Grecia (viernes 13/11) y Alemania (martes 16) por la Liga de las Naciones de la UEFA. “Depende del entrenador anunciarlo, pero sin duda es posible. No soy muy hablador. Siempre se oye a Virgil por encima de los demás, él es nuestro verdadero líder, también verbalmente. Cuando llevo el brazalete de capitán, puedo servir de ejemplo a los demás por mi comportamiento y profesionalidad”, indicó De Jong en declaraciones que recogió el medio Sport.

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Luego, el futbolista que compartió cancha con Messi entre 2019 y 2021 describió cómo fue tener al rosarino como referente dentro del plantel: “También viví la experiencia de tener a Messi como capitán. Nunca levantaba la voz y era el jefe indiscutible. Digamos que, con la cinta, me situaría en algún punto entre Messi y Van Dijk. Sería un gran honor si llegara a suceder esta semana”. Y agregó: “Yo también digo cosas, pero creo que cada uno debe ser como es en ese aspecto. Por supuesto que se necesita comunicación. Es más fácil hacerlo desde atrás porque tenés toda la cancha por delante, y Virgil es muy bueno en eso”.

Lionel Messi y Frenkie De Jong durante su etapa en Barcelona (EFE/ Enric Fontcuberta)

Por otra parte, De Jong se refirió a la llegada de Xavi Hernández como entrenador de la selección de Países Bajos, que anteriormente estaba comandada por Ronald Koeman. El jugador conoce al español de su etapa en el Barcelona y resaltó sus virtudes a la hora de transmitir sus ideas. “Es muy claro en su planteamiento y en lo que quiere ver. Durante la primera fecha FIFA ya observé algunos patrones en la construcción del juego que son característicos de él. El hecho de que también fuera mediocampista me resulta especialmente agradable”, deslizó.

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Xavi Hernández firmó un contrato de cuatro años con la federación de Países Bajos, hasta el Mundial 2030, y se convirtió en el primer técnico extranjero al mando de la Naranja Mecánica desde el austríaco Ernst Happel en 1978. Su debut se produjo el 24 de septiembre ante Alemania en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, por la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que también marcó el estreno de Jürgen Klopp al mando del equipo alemán. El encuentro terminó 1-1. Tras el debut, la selección de Xavi ganó 2-1 como visitante a Serbia, igualó 2-2 ante Grecia (tras ir 2-0 abajo al descanso) y volvió a vencer a los balcánicos por 2-1 en Eindhoven.

Xavi Hernández en uno de sus primeros retos como técnico de la selección de Países Bajos (REUTERS/Marko Djurica)

Con ese recorrido, Países Bajos llega a la quinta fecha como líder del Grupo A2 con 8 puntos, aunque comparte la cima con el seleccionado griego, también invicto y con la misma cantidad de unidades. Ambos equipos ya tienen asegurado su avance a los cuartos de final. Alemania, en tanto, se ubica tercera con 5 unidades, en zona de disputar el repechaje para evitar el descenso. Serbia es último, sin triunfos y con chances de perder la categoría.

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