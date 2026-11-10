Hijo de Ortega y Murillo visita China para reforzar la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua

Daniel Edmundo Ortega Murillo posa en un tramo de la Gran Muralla China durante su estadía en Beijing luego de participar en la Séptima Cumbre Mundial de Medios. (Daniel Edmundo Ortega Murillo (@danielom)

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Daniel Edmundo Ortega Murillo recorrió la Gran Muralla China luego de participar en la Séptima Cumbre Mundial de Medios, una actividad que formó parte de su visita a Beijing y que tuvo como uno de sus ejes el fortalecimiento de los acuerdos comunicacionales entre el régimen de Nicaragua y las instituciones estatales del país asiático.

El hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo viajó a China el 6 de noviembre de 2025 como coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Según informó el diario nicaragüense La Prensa, asistió a la cumbre celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, y luego difundió imágenes de su paso por uno de los principales sitios turísticos del país.

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Ortega Murillo publicó 13 fotografías en Facebook e Instagram, donde se lo ve durante el recorrido. “La Gran Muralla China, República Popular China”, escribió en el mensaje que acompañó las imágenes.

La presencia del operador de propaganda oficialista en Beijing se produjo en un momento de mayor coordinación entre el régimen nicaragüense y el chino en el terreno de los medios estatales, indica la publicación del medio local. Managua restableció sus relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, después de romper sus vínculos con Taiwán.

Desde entonces, ambos regímenes firmaron convenios en áreas como infraestructura, energía, transporte, conectividad, digitalización, salud, cultura y defensa. En materia comunicacional, los acuerdos incluyen intercambios de noticias y contenidos audiovisuales, programas de capacitación para periodistas, transferencia tecnológica y coordinación entre medios oficiales.

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Daniel Edmundo Ortega Murillo posa en un tramo de la Gran Muralla China durante su estadía en Beijing luego de participar en la Séptima Cumbre Mundial de Medios. (Daniel Edmundo Ortega Murillo (@danielom))

Los convenios incluyen capacitación y circulación de contenidos oficiales

La estrategia de cooperación mediática ocupa un lugar central en la relación bilateral. Ortega Murillo ha sido uno de los encargados de esos convenios y ha viajado en varias oportunidades a China junto con trabajadores de los medios controlados por el régimen nicaragüense.

Los programas contemplan la formación de comunicadores nicaragüenses en instituciones chinas y la recepción de delegaciones de periodistas de ese país en Nicaragua. La dinámica se extiende a la difusión de contenidos producidos por medios estatales chinos y a la cooperación técnica en plataformas de comunicación.

Por parte de Beijing, los acuerdos involucran a la Agencia de Noticias Xinhua, China Media Group (CMG), la Televisión Central de China (CCTV) y la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, señala La Prensa.

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La expansión de esos vínculos coincide con el endurecimiento de la estructura oficial de comunicación en Nicaragua, donde el régimen concentra los medios públicos y mantiene una presión sostenida sobre la prensa independiente. Más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018, de acuerdo con organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, entre ellas la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Una representación conceptual de la censura en Nicaragua, mostrando una bandera desgarrada, manos atadas con alambre de púas, y medios de comunicación silenciados, incluyendo radio, prensa y plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de la cooperación propagandística según una investigación de 2025

Una investigación de ProBox, La Prensa y Expediente Público, divulgada en octubre de 2025, documentó la forma en que China trasladó a Nicaragua herramientas de control mediático. El informe describió programas de capacitación técnica, contenidos con alineamiento ideológico y campañas digitales orientadas a reproducir el discurso oficialista, dice la publicación del medio.

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El estudio sostuvo que la cooperación no se limitó a intercambios institucionales, sino que alcanzó mecanismos de adoctrinamiento y formación para operadores de comunicación vinculados al régimen de Ortega-Murillo. En septiembre, además, la autocracia de Xi Jinping pidió a Nicaragua que respetara la soberanía de China luego de que la dictadura avanzara con reformas constitucionales.

Esas reformas eliminaron la competencia electoral y consolidaron el control político del régimen sobre las instituciones del Estado. Ortega y Murillo profundizaron en los últimos años un modelo de concentración de poder que incluyó la persecución de opositores, el cierre de organizaciones civiles, el encarcelamiento de críticos y la expulsión de periodistas.

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China no es el único aliado extrarregional que amplía su influencia comunicacional en Nicaragua. Rusia también incrementó su presencia a través de medios oficialistas y cuentas de TikTok afines al régimen, que replican narrativas favorables a Moscú y sus socios internacionales, señala el medio local.

La cooperación con China y Rusia constituye uno de los puntos de observación de Estados Unidos, cuya administración, encabezada por el republicano Donald Trump, busca limitar la presencia de esas potencias en América Latina. El régimen nicaragüense también mantiene relaciones estrechas con Irán, otro de sus aliados internacionales.

Ortega Murillo no informó públicamente detalles de los acuerdos alcanzados durante su paso por Beijing. Su publicación desde la Gran Muralla se limitó a las imágenes del recorrido y a una breve referencia al lugar, tras una visita que reforzó la relación mediática entre Managua y Beijing.

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