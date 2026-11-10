Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

Mauricio Dubón obtuvo su tercer Guante de Oro en las Grandes Ligas y se convirtió en el primer utility premiado tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. (Imagen de cortesía)

Guardar

Mauricio Dubón recibió su tercer Guante de Oro tras la temporada 2026 de las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta y se convirtió en el primer jugador distinguido como utility en las dos ligas del béisbol estadounidense. El hondureño sumó un nuevo hito defensivo antes de ingresar a la agencia libre, donde Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia y Blue Jays de Toronto siguen su situación.

El galardón reconoce su desempeño como jugador utilitario de la Liga Nacional. Los dos premios anteriores llegaron en 2023 y 2025, cuando integraba los Astros de Houston en la Liga Americana.

PUBLICIDAD

La categoría utility fue incorporada a los Guantes de Oro en 2022. Desde entonces, Dubón es el único pelotero que consiguió más de una distinción en esa función.

El beisbolista compartió una imagen junto al trofeo, vestido con traje negro, camisa blanca y corbatín. El reconocimiento premia su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del campo.

7 de octubre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El jardinero de los Atlanta Braves, Mauricio Dubón (14), comete un error en un hit del tercera base de los Los Angeles Dodgers, Max Muncy (13), durante la segunda entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional para los Playoffs de la MLB de 2026 en Truist Park. Crédito obligatorio: Brett Davis-Imagn Images

Cinco posiciones y seis outs por encima del promedio

Durante su campaña con Atlanta, Dubón jugó en segunda base, tercera base, campocorto, jardín izquierdo y jardín central. Su rendimiento incluyó seis outs por encima del promedio, una métrica defensiva que contabiliza jugadas realizadas sobre el nivel esperado, según los datos de MLB.

Esa cifra lo ubicó en el percentil 91 de las Grandes Ligas. También cerró el año con un bWAR de 2,7, una medida que estima las victorias aportadas respecto de un jugador de reemplazo, e igualó así su mejor registro personal.

PUBLICIDAD

El presidente de operaciones deportivas de los Bravos, Alex Anthopoulos, destacó que resulta difícil resumir todas las virtudes del hondureño. Además de su actuación en el campocorto, Dubón tiene la posibilidad de ser titular en siete posiciones diferentes.

Sus números ofensivos acompañaron aquella versatilidad. Disputó 153 juegos, bateó para .276, conectó 158 imparables, pegó 12 jonrones su mayor marca personal e impulsó 73 carreras, otro máximo de su trayectoria.

30 de septiembre de 2026; Cumberland, Georgia, EE. UU.; El campocorto de los Atlanta Braves, Ha-Seong Kim (7), celebra con el jardinero Mauricio Dubon (14) tras anotar una carrera contra los Philadelphia Phillies en la séptima entrada durante el segundo partido de la ronda de comodines de los Playoffs de la MLB de 2026 en el Truist Park. Crédito obligatorio: Brett Davis-Imagn Images

También robó 10 bases y solo se ponchó en el 11,8% de sus apariciones al plato, uno de los índices más bajos de las Grandes Ligas. Con corredores en posición de anotar, registró un promedio de .321.

PUBLICIDAD

La agencia libre tras su temporada más productiva

La salida de Dubón de los Bravos activó el interés de cuatro organizaciones que buscan reforzar su defensa y ampliar las alternativas de su banca: Yankees, Dodgers, Phillies y Blue Jays. Su perfil combina experiencia en el infield y los jardines con una producción ofensiva que alcanzó sus mejores registros de jonrones y carreras impulsadas en 2026.

La historia de Mauricio Dubón en el béisbol estadounidense comenzó cuando tenía 15 años. En 2010, durante una visita a Honduras de un grupo misionero que desarrollaba actividades deportivas y entregaba implementos de béisbol a jóvenes, el sampedrano llamó la atención de Andy Ritchey y su hijo Ben, quienes identificaron su potencial y le ofrecieron la oportunidad de trasladarse a Sacramento, California.

PUBLICIDAD