Teleshow

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

La artista sorprendió a su comunidad virtual al mostrarse con un peinado renovado en imágenes que rápidamente generaron reacciones en redes sociales

Lali Espósito dejó atrás el pelo largo y mostró su nuevo corte
Guardar

Tras su célebre casamiento con Pedro Rosemblat, y su regreso a los escenarios con BB Asul, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al mostrar su rotundo cambio de look. Con un divertido video, la cantante reveló su nueva imagen, provocando todo tipo de reacciones, entre ellas la de colegas como La Joaqui y Ale Sergi.

A través de sus redes sociales, Lali causó furor al mostrarse en la peluquería, sentada en una silla con la típica capa, mientras tomaba mates. Tras unos segundos en los que su peluquera peina su cabello, la joven se acercó a la cámara, tapó la lente y mostró su cambio.

PUBLICIDAD

En el clip, Espósito aparece sentada frente a la cámara con el pelo negro, corto y desmechado, peinado con un flequillo abierto sobre la frente. Llevaba aros grandes plateados, maquillaje con delineado oscuro y labios en tono rosado, además de una musculosa negra con tirantes finos y un cinturón negro con hebilla metálica.

Una de las reacciones más genuinas llegó por parte de La Joaqui, quien escribió: “Queeee”. Por su parte, Ale Sergi mostró su agrado con el nuevo look: “Sii (junto a emojis de fuego)“.

Pelo corto y estilo desmechado, el cambio de imagen de Lali Espósito
Pelo corto y estilo desmechado, el cambio de imagen de Lali Espósito

La presentación de BB Asul en Niceto Club tuvo una invitada inesperada. Lali Espósito subió al escenario para cantar “Miss Universo”, una de las canciones del nuevo álbum de la artista anfitriona, en lo que fue su regreso a un recital después de su casamiento.

PUBLICIDAD

El encuentro ocurrió hacia el tramo final del show. Desde el escenario anticiparon la llegada de la invitada con una referencia a los certámenes de belleza: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada”. Tras unos segundos de expectativa, Espósito apareció ante la reacción del público.

La cantante ingresó con una tiara y una remera blanca que llevaba la inscripción “I Hate BB Asul”. Primero reprodujo el saludo característico de las reinas de belleza desde una carroza y luego se ubicó junto a BB Asul para interpretar el tema que da título al disco.

Lali Espósito celebró su casamiento en una ceremonia íntima junto a sus familiares y amigos
Lali Espósito celebró su casamiento en una ceremonia íntima junto a sus familiares y amigos

El mensaje de la prenda introdujo un tono irónico en una puesta que retomó el universo de los concursos de belleza para transformarlo desde el humor, el vestuario y los objetos de escena. Videos tomados por asistentes circularon en redes sociales al término del recital.

La escenografía incluyó telas negras y blancas, luces violáceas y elementos que remitían a una celebración. En las imágenes del concierto, ambas artistas llevan pequeñas coronas y alternan sus voces en el frente del escenario.

BB Asul llevó un vestido negro, medias de red y una banda cruzada sobre el torso, en sintonía con el concepto visual del álbum. Lali Espósito eligió una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma.

Pedro Rosemblat volvió a su programa y reveló los “hurtos” que ocurrieron durante su casamiento con Lali Espósito
Lali Espósito presentó su cambio de imagen con el cabello corto y oscuro a través de sus redes sociales

En distintos pasajes de la canción, las dos se sentaron en el borde del escenario y cantaron abrazadas, a pocos metros de quienes ocupaban las primeras filas. Fue la primera interpretación en directo de “Miss Universo” con las dos artistas que participan de la grabación.

La colaboración se apoya en un vínculo creativo previo. BB Asul ya había participado en composiciones de proyectos de Espósito y figura entre las colaboradoras de “Fanático”, uno de los lanzamientos de la cantante.

Tres tomas de Lali y BB Asul en el escenario frente a espectadores con teléfonos.
Lali y BB Asul actúan sobre el escenario ante un público que registra la escena con sus teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Espósito acompañó la presentación en vivo de “Miss Universo”, el nuevo álbum de BB Asul. El repertorio reúne referencias del grunge, el nu metal, el rock y el pop, con canciones que plantean una distancia respecto de los modelos más establecidos de la industria.

La artista propone el disco como un mensaje para quienes no encuentran lugar en parámetros ajenos. Esa idea atravesó también el recital en Niceto Club, donde la colaboración con Lali puso en escena uno de los temas centrales del trabajo.

Temas Relacionados

Lali Espósito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

En Intrusos, Francisco Oneto protagonizó un tenso ida y vuelta con la panelista y el conductor tuvo que intervenir

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

A través de sus redes sociales, el cantante de 17 años compartió el armado del escenario en el Monumento de los Españoles, detalles del backstage y su prueba de sonido antes del masivo encuentro juvenil

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

La actriz se sorprendió con el gesto del pequeño con su mascota, que acaba de dar a luz modificando la dinámica hogareña

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Del traslado al sanatorio a la elección de su “acompañante terapéutica”, la modelo compartió la intimidad de su paso por el quirófano y cómo enfrentó su gran fobia

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

En su ciudad natal y frente a la Basílica, el cantante ultimó detalles para la misa multitudinaria que cerrará la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

AMÉRICA

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

República Dominicana arranca la siembra mecanizada de frijoles para el ciclo 2026-2027 en San Juan

En medio de la crisis eléctrica, Venezuela aprobó una reforma para abrir el sector energético a empresas extranjeras

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

2,800 pacientes esperan una cirugía en el principal hospital público de Honduras

MALDITOS NERDS

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

Sismo en la Fórmula 1 porque una figura podría dejar un equipo de punta: el “efecto dominó” que involucraría a Colapinto

Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

El prestigioso ex entrenador que analiza presentarse como candidato a presidente de la FIFA