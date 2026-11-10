Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

Lali Espósito dejó atrás el pelo largo y mostró su nuevo corte

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Tras su célebre casamiento con Pedro Rosemblat, y su regreso a los escenarios con BB Asul, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al mostrar su rotundo cambio de look. Con un divertido video, la cantante reveló su nueva imagen, provocando todo tipo de reacciones, entre ellas la de colegas como La Joaqui y Ale Sergi.

A través de sus redes sociales, Lali causó furor al mostrarse en la peluquería, sentada en una silla con la típica capa, mientras tomaba mates. Tras unos segundos en los que su peluquera peina su cabello, la joven se acercó a la cámara, tapó la lente y mostró su cambio.

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En el clip, Espósito aparece sentada frente a la cámara con el pelo negro, corto y desmechado, peinado con un flequillo abierto sobre la frente. Llevaba aros grandes plateados, maquillaje con delineado oscuro y labios en tono rosado, además de una musculosa negra con tirantes finos y un cinturón negro con hebilla metálica.

Una de las reacciones más genuinas llegó por parte de La Joaqui, quien escribió: “Queeee”. Por su parte, Ale Sergi mostró su agrado con el nuevo look: “Sii (junto a emojis de fuego)“.

Pelo corto y estilo desmechado, el cambio de imagen de Lali Espósito

La presentación de BB Asul en Niceto Club tuvo una invitada inesperada. Lali Espósito subió al escenario para cantar “Miss Universo”, una de las canciones del nuevo álbum de la artista anfitriona, en lo que fue su regreso a un recital después de su casamiento.

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El encuentro ocurrió hacia el tramo final del show. Desde el escenario anticiparon la llegada de la invitada con una referencia a los certámenes de belleza: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada”. Tras unos segundos de expectativa, Espósito apareció ante la reacción del público.

La cantante ingresó con una tiara y una remera blanca que llevaba la inscripción “I Hate BB Asul”. Primero reprodujo el saludo característico de las reinas de belleza desde una carroza y luego se ubicó junto a BB Asul para interpretar el tema que da título al disco.

Lali Espósito celebró su casamiento en una ceremonia íntima junto a sus familiares y amigos

El mensaje de la prenda introdujo un tono irónico en una puesta que retomó el universo de los concursos de belleza para transformarlo desde el humor, el vestuario y los objetos de escena. Videos tomados por asistentes circularon en redes sociales al término del recital.

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La escenografía incluyó telas negras y blancas, luces violáceas y elementos que remitían a una celebración. En las imágenes del concierto, ambas artistas llevan pequeñas coronas y alternan sus voces en el frente del escenario.

BB Asul llevó un vestido negro, medias de red y una banda cruzada sobre el torso, en sintonía con el concepto visual del álbum. Lali Espósito eligió una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma.

Lali Espósito presentó su cambio de imagen con el cabello corto y oscuro a través de sus redes sociales

En distintos pasajes de la canción, las dos se sentaron en el borde del escenario y cantaron abrazadas, a pocos metros de quienes ocupaban las primeras filas. Fue la primera interpretación en directo de “Miss Universo” con las dos artistas que participan de la grabación.

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La colaboración se apoya en un vínculo creativo previo. BB Asul ya había participado en composiciones de proyectos de Espósito y figura entre las colaboradoras de “Fanático”, uno de los lanzamientos de la cantante.

Lali y BB Asul actúan sobre el escenario ante un público que registra la escena con sus teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Espósito acompañó la presentación en vivo de “Miss Universo”, el nuevo álbum de BB Asul. El repertorio reúne referencias del grunge, el nu metal, el rock y el pop, con canciones que plantean una distancia respecto de los modelos más establecidos de la industria.

La artista propone el disco como un mensaje para quienes no encuentran lugar en parámetros ajenos. Esa idea atravesó también el recital en Niceto Club, donde la colaboración con Lali puso en escena uno de los temas centrales del trabajo.

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