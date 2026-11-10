Crimen y Justicia

Condenaron a 23 años de prisión al asesino de un kiosquero de Mar del Plata: el crimen había quedado grabado

Cristian Monje fue sentenciado por el homicidio de Cristian Velázquez, ocurrido en febrero de 2025 durante un intento de robo. Su cómplice también recibió una pena de prisión

Video: el momento que le dispararon al kiosquero de Mar del Plata. Imágenes sensibles
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A un año y nueve meses del crimen del kiosquero Cristian Velázquez, asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Mar del Plata, la Justicia condenó a 23 años de prisión a Cristian Néstor Monje, autor del disparo mortal. Su cómplice, Ignacio Sebastián Busto Nieto, recibió una pena de 13 años y seis meses de cárcel.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, luego de que ambos acusados reconocieran su responsabilidad en el hecho mediante un acuerdo de juicio abreviado.

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Según informó el diario local La Capital, el juez Juan Facundo Gómez Urso homologó el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y aceptado por los imputados y sus defensas. Ambos fueron considerados coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con encubrimiento por la motocicleta utilizada durante el asalto.

En el caso de Monje, conocido como “Guachín”, el acuerdo estableció inicialmente una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, el TOC N° 1 debió unificar esa sanción con una condena anterior de ocho años por diez hechos de robo, varios de ellos cometidos con armas. De esa manera, se fijó una pena única de 23 años de cárcel y se lo declaró reincidente.

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Busto Nieto, de 31 años, recibió una condena de 13 años y seis meses. Para determinar su pena, la Justicia tuvo en cuenta que no registraba antecedentes penales y que su participación durante el asalto había sido menos agresiva que la de Monje, de 36 años.

Así llevaban detenido al acusado del crimen del kiosquero en Mar del Plata
Cristian Néstor Monje fue condenado a 23 años de prisión

El crimen que quedó grabado

El asesinato ocurrió el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 15.30. Velázquez, de 50 años, se encontraba atendiendo su comercio cuando dos delincuentes llegaron en una motocicleta Gilera Smash azul de 110 centímetros cúbicos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que ahora encabezan esta nota muestran cómo los asaltantes ingresaron al local. Monje llevaba una camiseta azul del club Alvarado y una gorra, mientras que su cómplice vestía una remera gris y una bermuda amarilla.

El primero se acercó al mostrador armado con un revólver. Velázquez intentó defenderse con un aerosol de gas pimienta que guardaba debajo del mostrador y alcanzó a rociar al atacante. Sin embargo, Monje reaccionó y le disparó en la cabeza.

El proyectil ingresó por la zona del ojo derecho y salió por la parte superior del cráneo. El comerciante murió en el lugar, mientras que los delincuentes escaparon sin concretar el robo.

Condenaron a 23 años de prisión al asesino de un kiosquero de Mar del Plata: el crimen había quedado grabado
El momento en que Monje ejecutó al kiosquero

Toda la secuencia duró aproximadamente un minuto. Las grabaciones del comercio y de otras cámaras de seguridad de la zona fueron fundamentales para identificar a los responsables que huyeron tras el ataque.

La fuga no fue fácil: la motocicleta no arrancaba y tuvieron que empujarla hasta conseguir ponerla en marcha. La maniobra fue observada por testigos y registrada en un video.

Los investigadores de la DDI de Mar del Plata establecieron posteriormente que el vehículo había sido robado en agosto de 2024 y circulaba con una patente que no correspondía a su identificación original.

Busto Nieto, conocido como “Nacho”, fue el primer sospechoso detenido. Días después, la Policía logró capturar a Monje, quien tenía pedido de captura por otros delitos. Cuando fue indagado por el fiscal Alejandro Pellegrinelli, se negó a declarar.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del kiosquero en Mar del Plata
Ignacio Sebastián Busto Nieto recibió una condena de 13 años y seis meses

“No me siento seguro”

Al momento de su detención, Monje acumulaba siete antecedentes penales, entre ellos una causa por homicidio de 2018. Además, tenía una orden de captura vigente por un robo agravado cometido en octubre de 2024.

Por su parte, el kiosquero Velázquez ya había sufrido al menos seis robos en su comercio. En abril de 2024 sobrevivió a un asalto en el que uno de los delincuentes le disparó, pero la bala impactó contra un paquete de chicles y evitó que resultara herido.

En aquella oportunidad, el kiosquero logró repeler a los ladrones con un aerosol de gas pimienta, el mismo que utilizó meses después para intentar defenderse durante el ataque en el que fue asesinado.

Tras aquel episodio, había expresado su preocupación por la inseguridad: “No me siento seguro, no me siento cuidado. Siento que acá puede venir cualquiera a hacer lo que quiere y no tenemos seguridad para nada”.

El asesinato provocó una fuerte conmoción en Mar del Plata y motivó movilizaciones de vecinos para reclamar justicia y mayor seguridad.

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