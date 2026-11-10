Juan Darthés de compras en un shopping de Río de Janeiro luego de ser condenado por abuso sexual

El actor estuvo en un shopping de la ciudad brasilera (Video: SQP-América TV)

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Juan Darthés fue captado mientras compraba en un local de indumentaria de un reconocido shopping de Río de Janeiro. Estaba acompañado por su esposa, María del Carmen Leone, en lo que representó su primera aparición pública desde que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión por abuso sexual.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los dos recursos que la defensa de Darthés había presentado con el objetivo de revertir la sentencia. Ese fallo declaró al actor culpable del abuso sexual cometido contra la actriz Thelma Fardin durante una gira de la telenovela Patito Feo en Nicaragua. La condena fue ratificada a principios de mayo y puso fin a varios años de litigio judicial que habían comenzado tras la denuncia formal presentada por Fardin.

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La imagen fue difundida a través de la cuenta de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre. En el video se ve al actor caminar a paso rápido dentro de un comercio, con una campera y una gorra, mientras lleva bolsas en la mano. “Darthés de compras en Río. Iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra”, precisó la historia que el ciclo publicó en sus redes sociales.

Días después de que se conociera el fallo, el 29 de mayo, Darthés y su esposa María del Carmen Leone dieron su primera señal pública a través de sus estados de WhatsApp: publicaron una fotografía con un texto en portugués que decía “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. Sin mencionar el juicio ni la sentencia, la publicación fue simultánea entre ambos y en el idioma del país donde el actor reside desde 2018, cuando se radicó en Brasil tras la denuncia pública de Fardin.

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Darthés estuvo de compras en Río de Janiero

Desde el estudio del abogado Fernando Burlando, a cargo de la defensa, sostienen que el caso no está cerrado pese al rechazo de los recursos en mayo pasado. Según indicaron entonces, el rechazo del recurso especial y el extraordinario no agota todas las instancias disponibles dentro del sistema judicial brasileño, y la defensa manifestó su intención de continuar por las vías que resten.

También en mayo, Thelma Fardin habló en el noticiero de Eltrece con Nelson Castro y Dominique Metzger y compartió las sensaciones de un proceso extenso, un recorrido atravesado por obstáculos y la victoria personal que representa el fallo. “Fue un recorrido arduo, pero también las sensaciones de mucho orgullo, las sensaciones de una victoria enorme personal, una victoria de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, resumió la actriz al inicio de la entrevista.

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Fardin relató el tránsito emocional de estos años y recordó el momento en que el caso se trasladó a Brasil, país en el que Darthés buscó refugio legal para no ser juzgado en la Argentina. “El día que se fue a Brasil realmente dije: ¿cómo se hace, cómo se persigue a una persona para conseguir justicia en otro país, con otra lengua, con otro código?”, expresó.

La actriz remarcó que el acceso al derecho fue la herramienta que le permitió sostenerse durante el proceso judicial. “Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho, porque fue una herramienta que me permitió a mí pararme sobre mis propios pies y decir: bueno, ¿cómo se consigue justicia? Y el camino era el camino judicial, porque también para mí era importante poder sentar un precedente y hacer un recorrido serio en la justicia”.

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Fardin describió el proceso como una “carrera de obstáculos y de resistencia”, donde lo determinante no fue la velocidad, sino la capacidad de soportar los desafíos del sistema judicial. “No es quién llega más rápido, es quién resiste, quién aguanta frente a todos los obstáculos que pone el sistema de justicia”, afirmó.