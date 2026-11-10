Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

Un símbolo del dólar ubicado en un metro cuadrado delimitado dentro de un departamento ilustra el costo de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló que las cláusulas abusivas son el principal motivo de queja contra las empresas inmobiliarias en Panamá.

Esa categoría concentra 893 reclamaciones y un monto de USD 120 millones, cifra que equivale a más de la mitad de todo lo denunciado en el sector.

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El dato surge del informe estadístico de la entidad, que contabilizó 3.496 quejas contra empresas inmobiliarias entre enero de 2020 y septiembre de 2026. El monto acumulado de esos reclamos asciende a USD 212.3 millones

Después de las cláusulas abusivas, la devolución de dinero ocupa el segundo lugar en cantidad de casos.

La Acodeco registró 831 quejas por este motivo, con un monto de USD 12.1 millones.

Una silueta de papel en forma de casa dividida por la mitad descansa sobre una pila de billetes de USD 100 de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indica que la falta de información sumó 658 reclamaciones por USD 22.4 millones.

Los vicios ocultos en las viviendas generaron 425 denuncias, que representan USD 19.2 millones.

El informe oficial también detalla 316 quejas por incumplimiento de contrato, con un monto de USD 23.2 millones, y 249 casos vinculados al incumplimiento de garantía, por USD 11.4 millones.

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Quien compra una vivienda en Panamá puede reclamar ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia por cláusulas abusivas, falta de información, vicios ocultos, devolución de dinero o incumplimiento de contrato y de garantía.

El cuadro de resultados comprende 2.499 quejas resueltas, por un monto total de USD 146.873.448,48. Esa cifra incluye casos recibidos en años anteriores que se cerraron durante el período analizado.

Una mano sostiene un juego de llaves sobre un contrato de arrendamiento desplegado junto a un bolígrafo y una calculadora sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese total, 1.277 casos terminaron en acuerdos entre las partes, por USD 85.6 millones. Otros 65 casos se resolvieron mediante fallos a favor del consumidor a través de la Defensoría de Oficio, por USD 6.8 millones.

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El informe dado a conocer por la entidad gubernamental contempla, además, otras modalidades de cierre no detalladas en el desglose principal.

La entidad pide a los consumidores leer con detenimiento los contratos de compraventa antes de firmarlos. También recomienda verificar cada una de las condiciones pactadas con la inmobiliaria.

La Acodeco sugiere solicitar por escrito cualquier información relevante sobre la transacción. Recomienda además conservar los contratos, los recibos, los comprobantes de pago y el resto de la documentación vinculada a la compra.

Ante un posible incumplimiento de derechos, la entidad indica que los afectados pueden acudir a sus oficinas para recibir orientación y presentar la reclamación que corresponda. El informe completo con las estadísticas de quejas contra inmobiliarias está disponible en los canales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

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La institución de protección al consumidor anunció el lanzamiento de una nueva aplicación móvil para la gestión de reclamos. (Acodeco)

La entidad de protección al consumidor anunció el lanzamiento de una nueva aplicación móvil para la gestión de reclamos. La herramienta permitirá a los consumidores presentar quejas y denuncias directamente desde sus teléfonos celulares.

La aplicación incluirá la posibilidad de adjuntar fotografías y documentos como respaldo de cada caso. También habilitará un seguimiento del estado de las denuncias presentadas.

Con esta herramienta, la entidad informó que busca agilizar la atención a los ciudadanos. El objetivo declarado, de acuerdo con la información institucional, es facilitar el acceso a los servicios de protección al consumidor en un sector, el inmobiliario, que concentra una parte considerable de los reclamos que recibe la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.Principio del formulario

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Entre enero y octubre de 2026, la institución registró un total de 2,150 denuncias y brindó 20,306 orientaciones, cifras que reflejan la demanda ciudadana de atención y acompañamiento ante distintas situaciones relacionadas con el consumo.

Los principales motivos de denuncia van desde el incumplimiento del beneficio que corresponde a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en restaurantes y franquicias de comida rápida hasta el cobro de precios distintos a los informados.