Juicio a “La Toretto” de La Plata: las fotos de la acusada en cumpleaños tumberos que ponen en duda la conclusión de un perito

Felicitas Alvite posa junto a un grupo de internas en la cárcel durante un festejo de cumpleaños

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Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, enfrenta una nueva polémica en el juicio oral en su contra por atropellar y matar al motociclista Walter Armand (35). Se trata de la difusión de fotos de dos festejos de cumpleaños dentro de la cárcel, en los que se la ve acompañada de otras reclusas.

Las imágenes muestran a Alvite en festejos en dos establecimientos penitenciarios bonaerenses: la alcaidía de Melchor Romero y la cárcel de mujeres de Magdalena. Corresponden a distintos momentos de su detención, según dio a conocer el diario 0221.

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El contenido contrasta con el testimonio de María Cecilia Rodríguez y Ernesto Scorians , psiquiatras de la Asesoría Pericial de La Plata, quienes dijeron en la audiencia del miércoles que la joven “se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no era de su condición social”.

La perito también aseguró que la acusada no parecía arrepentida y que la notó “deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida” con personas de otras clases sociales.

Rodríguez hizo una distinción entre el sufrimiento vinculado a las consecuencias personales de la detención y una angustia asociada con los hechos que originaron la causa.

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“Estaba preocupada por ella y por su situación en la cárcel, no por el motivo que la llevó a la cárcel”, sostuvo la psiquiatra en una de las conclusiones que expuso durante su declaración. Según su evaluación, la acusada aparecía centrada en su situación individual y en la posibilidad de perder la libertad.

Las imágenes de los cumpleaños no permiten establecer por sí mismas si Alvite atravesaba un cuadro depresivo ni contradicen necesariamente la evaluación clínica presentada en el juicio.

Sin embargo, podrían abrir interrogantes sobre el contexto de las entrevistas, el alcance de las conclusiones periciales y los elementos que los profesionales tuvieron en cuenta al momento de evaluarla. El interrogante que queda abierto es si esas fotografías serán incorporadas en la etapa de alegatos. Por lo pronto no hacen parte del expediente.

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El otro festejo de la polémica

Los cuestionamientos de la defensa durante la audiencia

La defensa de Alvite, integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, cuestionó durante la audiencia el procedimiento utilizado por los especialistas. Los abogados preguntaron si los peritos habían leído la causa penal completa antes de emitir sus conclusiones.

Los profesionales respondieron inicialmente que no habían leído el expediente y luego aclararon que lo habían hecho de manera parcial. La defensa apuntó a que los expertos no habían considerado de forma integral distintos elementos de la causa, entre ellos la declaración indagatoria de Alvite, en la que manifestó arrepentimiento por lo ocurrido y expresó pedidos de disculpas a la familia de Armand, señaló el medio platense.

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Los abogados también pusieron en discusión la duración de las entrevistas psiquiátricas, que habrían sido de aproximadamente una hora cada una, y el modo en que se evaluó el estado emocional de la acusada en ese lapso. Los peritos, por su parte, sostuvieron sus conclusiones ante los planteos de la defensa.

El debate derivó en un pedido de recusación de los especialistas por parte de la defensa, que fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.

El video

En el marco del juicio contra “La Toretto” de La Plata, el equipo de Fernando Burlando -que representa a la familia de la víctima- reconstruyó con imágenes de las cámaras de seguridad municipales el recorrido completo que hizo la joven el día que chocó y mató a Armand.

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La secuencia de videos fue expuesta por la querella durante el juicio oral y, a su vez, acompañó el relato que hizo un perito técnico durante el debate, quien sostuvo ante los jueces que el auto de la acusada circuló a velocidades medias de hasta 90 kilómetros por hora y atravesó seis semáforos en rojo antes del impacto del 12 de abril de 2024.

El testimonio clave fue del ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial, quien recordó que el Volkswagen Gol conducido por Alvite avanzaba por la avenida 13 en sentido descendente cuando chocó con la motocicleta de Armand, que circulaba por la calle 532. Tras el impacto, la víctima cayó sobre el capó, el parabrisas y el techo del vehículo, antes de caer sobre la mano opuesta de la avenida.

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El recorrido de La Toretto el día del choque fatal en La Plata

Raggio señaló que el análisis del trayecto captado por las cámaras ubicó la mayor velocidad media entre dos referencias cercanas a las calles 13 y 47. En ese tramo, los vehículos analizados se desplazaban “en el orden de los 90 km/h de velocidad media”, precisó durante su declaración.

El especialista aclaró que ese registro no equivale a una medición instantánea. El valor surge de calcular el tiempo empleado entre dos puntos de referencia en cada filmación. Para estimar la velocidad del Gol en el momento de la colisión, el ingeniero aplicó tres métodos. Consideró el arrastre metálico de la moto, la proyección del cuerpo de Armand con el método de Searle y el examen de las imágenes disponibles.

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El cálculo por el desplazamiento de la moto arrojó 82 km/h. A su vez, el método que midió la proyección de la víctima estableció un rango de entre 82 y 92 km/h, mientras que otro procedimiento dio un resultado próximo a 85 km/h. Raggio afirmó que los tres resultados resultaron compatibles.