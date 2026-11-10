Cámara a bordo: la brillante vuelta bajo la lluvia de Colapinto para recortar dos segundos con Gasly y pasarlo en una pista resbaladiza

La imagen desde la cámara a bordo de la magnífica acción del argentino

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Restaban menos de diez vueltas cuando la lluvia le puso un manto de misterio a la carrera del Gran Premio de San Pablo. Los 20 pilotos en carrera giraban con gomas rojas, pero la repentina caída de agua obligó a cambiar los planes: fueron llamados todos a boxes para colocar los neumáticos de lluvia. Franco Colapinto, ubicado en el 13° puesto, estaba casi dos segundos detrás de su compañero Pierre Gasly (12°). Las imágenes de la cámara a bordo pusieron luz sobre un giro fenomenal.

Alpine llamó a los pits por la radio a los dos corredores juntos para cambiar neumáticos cuando se iniciaba el giro 63 sobre 71 pautados. El argentino pisó el acelerador en condiciones de pistas adversas y recortó la distancia con el francés, que por entonces padecía las condiciones resbaladizas en Interlagos. Pocos metros antes del ingreso a boxes, Franco metió el auto de manera limpia y pasó a su compañero de equipo.

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Los mecánicos debieron trabajar con velocidad para cambiar primero los neumáticos del argentino (su parada duró 5.7), mientras Gasly esperaba detrás de él. La parada del francés fue casi del doble de tiempo con 11.7 segundos. La cita en Brasil terminó con Colapinto ubicado en el 13° puesto, más de siete segundos por delante de un Gasly que cruzó la meta en el puesto 14°.

Las imágenes de la cámara a bordo mostraron las correcciones constantes de volante que debe hacer Colapinto para evitar perder el control de su coche. Las gomas rojas tienen mayor adherencia cuando están nuevas en condiciones secas, pero como contrapartida terminan convirtiéndose en compuestos muy difíciles de controlar cuando el asfalto está mojado. Un ejemplo fue inmediato en pista: el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, perdió el control de su Ferrari y terminó dando un trompo por la combinación entre las gomas rojas y el piso mojado.

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“Sobrepaso a Gasly, casi toque con Kimi... ¡Colapinto y un ingreso a boxes mo-vi-di-to!“, compartió la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram para destacar la acción de Franco, que en los pits se encontró con una salida insegura de Antonelli, quien casi lo toca.

Franco reconoció que hizo “unas lindas defensas, un sobrepaso” y aclaró que no recibió “ninguna instrucción de equipo en toda la carrera” cuando le preguntaron por la situación con Gasly en pista. “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”, explicó sobre ese hecho.

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“Hicimos lo que pudimos en una carrera dura, con circunstancias complicadas. No teníamos grip con la lluvia. Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias”, analizó el argentino en relación al rendimiento del coche.

Más allá de esta maniobra puntual, que permite entender la capacidad de Colapinto al volante, el A526 volvió a mostrar problemas de fiabilidad en este cierre del campeonato. Bajo la lluvia, el equipo no encontró el set up adecuado. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido un punto débil para nosotros este fin de semana. Fuimos de los más rápidos con neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos para seco, pero esa ventaja desapareció en cuanto volvió la lluvia”, reconoció el jefe de equipo, Flavio Briatore.

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En la gacetilla de prensa oficial del equipo, Gasly también se mostró disconforme por la performance del A526 en lluvia: “Tenemos mucho que revisar, especialmente nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre fue muy pobre tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema. Vimos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor”.

En ese mismo contexto, Colapinto dio detalles de los cambios: “Ha sido una carrera complicada para nosotros, especialmente con las condiciones climáticas que dificultaron mucho la conducción. Empezamos con neumáticos intermedios y luego tuvimos que decidir el punto de transición a los blandos, lo cual no fue fácil debido al bajo agarre. Me concentré en gestionar la carrera y los neumáticos, pero después de tener problemas de rendimiento, tuvimos que volver a boxes para cambiar a blandos. Poco después empezó a llover y volvimos a los intermedios. Nuestro ritmo con ellos no fue bueno y eso nos afectó hoy. Sé que el equipo está investigando por qué tuvimos tantos problemas tanto el sábado como el domingo en condiciones de lluvia. Aun así, fue una carrera intensa, con buenas batallas en pista, que fueron divertidas”.

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La acción para la F1 se reiniciará el próximo 19 de noviembre con la carrera nocturna en Las Vegas de cara al cierre de la temporada 2026. La práctica 1 se iniciará desde las 21.30 del jueves 19 en Argentina y el segundo entrenamiento será ya en la madrugada del viernes 20 (a partir de la 1 de la mañana). El tercer entrenamiento será por la noche de ese viernes (21.30) y la clasificación se abrirá a la 1 de la mañana del sábado 21. La carrera a 50 vueltas será a la 1 de la mañana (de Argentina) del domingo 22 de noviembre.