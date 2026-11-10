“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

Diego Topa despidió a Titi con una extensa carta publicada en sus redes sociales

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Diego Topa despidió a su perro Titi con un extenso mensaje en redes sociales en el que recordó los 16 años que el animal formó parte de su vida y de su familia. El conductor y actor expresó la tristeza que atraviesa tras la muerte de su mascota, a la que definió como un compañero presente en sus momentos felices y en los más difíciles.

La publicación estuvo acompañada por palabras dirigidas a Titi, a quien llamó “mi viejito amado” y “mi compañero del alma”. En el texto, Diego Topa relató la dificultad de asumir una despedida después de tantos años de convivencia y puso el foco en el vínculo cotidiano que construyeron.

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El conductor recordó los 16 años que compartió con Titi, a quien consideraba parte de su familia

“¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años?”, escribió al inicio de su mensaje. La pregunta marcó el tono de una despedida atravesada por el dolor, el agradecimiento y el recuerdo de una relación que, según señaló, se extendió.

En su publicación, Topa contó que su corazón estaba “lleno de emociones” y describió un escenario de tristeza, lágrimas y vacío ante la partida de Titi. Sin embargo, eligió presentar el amor como el sentimiento que prevalece frente a la pérdida.

“Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme... pero, por sobre todas las cosas, hay amor. Muchísimo amor”, expresó el artista en uno de los fragmentos más personales del texto.

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El actor definió a su mascota como un amor incondicional y agradeció cada recuerdo compartido

El mensaje reconstruye a Titi como una presencia constante en su vida. Topa lo definió como un amor “del más puro”, que no reclamaba nada a cambio y que acompañaba en silencio.

La despedida también incluyó un agradecimiento por los años compartidos. El conductor recordó las miradas, los mimos, las aventuras y los momentos cotidianos que ahora, escribió, se convierten en recuerdos. “Gracias, mi Titi hermoso, por estos 16 años maravillosos”, señaló.

En otro tramo del texto, Topa habló de Titi como integrante de su núcleo afectivo. “Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy”, escribió en referencia a los seres cercanos y mascotas con los que compartieron ese tiempo.

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“Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy”

El artista destacó el lugar que tuvo el perro dentro de su familia y subrayó que la convivencia estuvo hecha de momentos simples, pero concretos. La despedida no se concentró únicamente en la ausencia, sino también en el recorrido que compartieron desde que Titi llegó a su vida.

“Qué suerte la mía haberte encontrado. Qué privilegio haber sido tu familia”, sostuvo. Con esa frase, el conductor resumió el sentido de gratitud que atraviesa toda la publicación y que contrasta con el dolor que manifestó por la muerte de su mascota.

En las palabras dedicadas a Titi aparece también la idea de que el vínculo no termina con la despedida. “El amor no se va cuando alguien parte. El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse”, escribió. El fragmento fue acompañado por emojis de destellos, un arcoíris y huellas, símbolos habituales en publicaciones sobre mascotas que murieron.

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“Te elegiría una y mil veces más”

“Te elegiría a vos una y mil veces más”, expresó Diego Topa en homenaje a Titi

La despedida de Diego Topa avanzó hacia una evocación de los años vividos junto a Titi. El actor afirmó que quiere recordarlo con una sonrisa, gratitud y la certeza de haber tenido una vida compartida.

“Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más”, escribió. La frase condensa el carácter íntimo de la publicación y la valoración que hizo del tiempo que compartieron.

La despedida estuvo acompañada por imágenes y palabras dedicadas al perro que formó parte de su vida durante 16 años

Topa cerró su mensaje con una despedida directa: “Descansá, mi viejito amado. Gracias por tanto. Gracias por todo”. Luego le dedicó unas últimas palabras: “Te amo, Titi. Hasta siempre, mi compañero del alma”.

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