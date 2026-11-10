Teleshow

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

Con recuerdos y profunda gratitud, el artista despidió a su mascota con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “El amor no se va cuando alguien parte; se transforma”

Topa se despidió de su perrito Titi
Diego Topa despidió a Titi con una extensa carta publicada en sus redes sociales
Guardar

Diego Topa despidió a su perro Titi con un extenso mensaje en redes sociales en el que recordó los 16 años que el animal formó parte de su vida y de su familia. El conductor y actor expresó la tristeza que atraviesa tras la muerte de su mascota, a la que definió como un compañero presente en sus momentos felices y en los más difíciles.

La publicación estuvo acompañada por palabras dirigidas a Titi, a quien llamó “mi viejito amado” y “mi compañero del alma”. En el texto, Diego Topa relató la dificultad de asumir una despedida después de tantos años de convivencia y puso el foco en el vínculo cotidiano que construyeron.

PUBLICIDAD

Topa se despidió de su perrito Titi
El conductor recordó los 16 años que compartió con Titi, a quien consideraba parte de su familia

“¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años?”, escribió al inicio de su mensaje. La pregunta marcó el tono de una despedida atravesada por el dolor, el agradecimiento y el recuerdo de una relación que, según señaló, se extendió.

En su publicación, Topa contó que su corazón estaba “lleno de emociones” y describió un escenario de tristeza, lágrimas y vacío ante la partida de Titi. Sin embargo, eligió presentar el amor como el sentimiento que prevalece frente a la pérdida.

“Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme... pero, por sobre todas las cosas, hay amor. Muchísimo amor”, expresó el artista en uno de los fragmentos más personales del texto.

PUBLICIDAD

Topa se despidió de su perrito Titi
El actor definió a su mascota como un amor incondicional y agradeció cada recuerdo compartido

El mensaje reconstruye a Titi como una presencia constante en su vida. Topa lo definió como un amor “del más puro”, que no reclamaba nada a cambio y que acompañaba en silencio.

La despedida también incluyó un agradecimiento por los años compartidos. El conductor recordó las miradas, los mimos, las aventuras y los momentos cotidianos que ahora, escribió, se convierten en recuerdos. “Gracias, mi Titi hermoso, por estos 16 años maravillosos”, señaló.

En otro tramo del texto, Topa habló de Titi como integrante de su núcleo afectivo. “Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy”, escribió en referencia a los seres cercanos y mascotas con los que compartieron ese tiempo.

Topa se despidió de su perrito Titi
“Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy”

El artista destacó el lugar que tuvo el perro dentro de su familia y subrayó que la convivencia estuvo hecha de momentos simples, pero concretos. La despedida no se concentró únicamente en la ausencia, sino también en el recorrido que compartieron desde que Titi llegó a su vida.

“Qué suerte la mía haberte encontrado. Qué privilegio haber sido tu familia”, sostuvo. Con esa frase, el conductor resumió el sentido de gratitud que atraviesa toda la publicación y que contrasta con el dolor que manifestó por la muerte de su mascota.

En las palabras dedicadas a Titi aparece también la idea de que el vínculo no termina con la despedida. “El amor no se va cuando alguien parte. El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse”, escribió. El fragmento fue acompañado por emojis de destellos, un arcoíris y huellas, símbolos habituales en publicaciones sobre mascotas que murieron.

“Te elegiría una y mil veces más”

Topa se despidió de su perrito Titi
“Te elegiría a vos una y mil veces más”, expresó Diego Topa en homenaje a Titi

La despedida de Diego Topa avanzó hacia una evocación de los años vividos junto a Titi. El actor afirmó que quiere recordarlo con una sonrisa, gratitud y la certeza de haber tenido una vida compartida.

“Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más”, escribió. La frase condensa el carácter íntimo de la publicación y la valoración que hizo del tiempo que compartieron.

Topa se despidió de su perrito Titi
La despedida estuvo acompañada por imágenes y palabras dedicadas al perro que formó parte de su vida durante 16 años

Topa cerró su mensaje con una despedida directa: “Descansá, mi viejito amado. Gracias por tanto. Gracias por todo”. Luego le dedicó unas últimas palabras: “Te amo, Titi. Hasta siempre, mi compañero del alma”.

Temas Relacionados

Diego Topa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

La influencer lo confesó durante el React de MasterChef y dejó en evidencia una dinámica que, según ella misma, se sale de control en cada oportunidad

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

La esposa del músico lo acompañó en el Cottolengo Don Orione desde temprano y compartió imágenes del emotivo momento

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

El artista contó qué hábitos lo ayudaron durante una etapa difícil de su vida y remarcó la importancia de recurrir a terapia, apoyo cercano y acompañamiento profesional

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

La cantante compartió un emotivo texto en sus redes por los 26 años del DJ mendocino Samir Jaliff, con quien convive hace meses, y repasó el origen de un amor en contra de los prejuicios sobre la diferencia de edad

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

El influencer publicó una comparación de imágenes que evidencia su transformación corporal. Las fotos

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

AMÉRICA

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Tragedia en República Dominicana: una menor murió intoxicada por gas, mientras su madre y hermano quedaron afectados

Capturan en Honduras a presunto pandillero que se habría ocultado bajo la fachada de pastor evangélico

La organización Amnistía Internacional pide a Bukele y Fils-Aimé garantías de derechos humanos en las operaciones en Haití

Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia

MALDITOS NERDS

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Duck Side of the Moon llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre con la actualización gratuita Homegrown

Barbie llega a PowerWash Simulator 2 con cinco niveles ambientados en Malibú

Top Hat Studios anuncia la demo de Delivery Must Complete para enero de 2027

DEPORTES

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú

Cámara a bordo: la brillante vuelta bajo la lluvia de Colapinto para recortar dos segundos con Gasly y pasarlo en una pista resbaladiza

El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”