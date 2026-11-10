Tragedia en República Dominicana: una menor murió intoxicada por gas, mientras su madre y hermano quedaron afectados

La madre de la víctima logró llamar por teléfono para pedir auxilio durante la emergencia en la comunidad Los Cocos. SPGL - GLP - balon de gas - cocina

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Una noche de descanso terminó en una emergencia familiar en la comunidad Los Cocos, en el municipio de Puñal, provincia de Santiago, República Dominicana. Una adolescente de 14 años murió luego de que ella, su madre y su hermano menor quedaran expuestos a una presunta fuga de gas licuado de petróleo (GLP) dentro de la vivienda donde dormían.

La víctima fue identificada como Kenderly Martínez Grullón, estudiante de tercero de bachillerato. El caso es investigado para establecer cómo se produjo la fuga y confirmar la causa de la muerte.

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La madre de la adolescente y un niño de cinco años, hermano de la víctima, también sufrieron los efectos de la inhalación del gas. Ambos fueron internados de emergencia en centros de salud después de que se conoció el incidente en la casa familiar. Un familiar de las víctimas declaró a los medios locales que la madre de los menores habría logrado llamar por teléfono para pedir auxilio.

Una adolescente de 14 años murió tras inhalar gas licuado de petróleo en una vivienda del municipio de Puñal. (Foto cortesía redes sociales)

La principal hipótesis apunta a una hornilla que quedó abierta

Las primeras versiones recogidas durante la investigación señalan que una de las hornillas de la estufa pudo haber quedado parcialmente abierta. Esa situación habría permitido que el gas se acumulara dentro de la residencia durante la madrugada, mientras sus ocupantes permanecían dormidos.

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La hipótesis todavía requiere confirmación oficial. Un familiar indicó que no estuvo presente cuando ocurrió el hecho y que conoció esa posibilidad a partir de la información recibida tras la emergencia. Las autoridades continúan las indagatorias para determinar si la fuga se originó en la estufa o si existió otra falla en la instalación doméstica.

El GLP es un combustible de uso frecuente en hogares para cocinar. En espacios cerrados, una fuga puede desplazar el oxígeno disponible y afectar a quienes se encuentran dentro, sobre todo si la acumulación se produce durante varias horas y no es detectada a tiempo.

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La madre evoluciona y el niño sigue bajo observación médica

Familiares de Kenderly Martínez Grullón acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para acompañar los procedimientos posteriores al fallecimiento de la adolescente y conocer el avance del caso.

Según los datos conocidos hasta el momento, la madre presentó una evolución favorable y ya se dirigía a su vivienda. El niño continuaba ingresado en cuidados intensivos, aunque estable. Un familiar sostuvo que el menor mostraba mejoría y precisó que no sufrió quemaduras, ya que la afectación estuvo vinculada con la inhalación del gas.

La investigación deberá establecer el tiempo que el combustible permaneció dentro de la vivienda, las condiciones de ventilación del lugar y el funcionamiento de la estufa. Esos elementos permitirán precisar la secuencia de la tragedia que afectó a la familia en Los Cocos.

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La hipótesis principal de las autoridades apunta a una hornilla de la estufa que quedó parcialmente abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estudiante de tercero de bachillerato

Kenderly cursaba tercero de bachillerato. Sus familiares la describieron como una adolescente dedicada a sus estudios, cercana a su entorno y dispuesta a colaborar con las tareas del hogar.

El fallecimiento de la joven generó consternación entre sus allegados, quienes permanecían a la espera de los resultados de las actuaciones forenses y de las conclusiones de las autoridades sobre la fuga de gas propano.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas en las que la adolescente murió y su madre y hermano resultaron intoxicados dentro de la vivienda.