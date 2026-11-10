Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Un avión cisterna KC-135 del 100.º Ala de Reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la base RAF Mildenhall, en Inglaterra, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

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La Fuerza Aérea de Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el este de Inglaterra por una amenaza de Irán, informó este martes The Wall Street Journal. Es la segunda base británica de la que Washington retira aeronaves en menos de dos meses por sospechas de amenazas vinculadas con ese país.

Según el diario, dos aviones de reabastecimiento en vuelo que usaban la base RAF Mildenhall fueron desviados a Alemania el lunes, y varios otros se trasladaron más tarde a ese país y a otros lugares de Europa. Funcionarios estadounidenses decidieron la redistribución después de recibir una alerta sobre una nueva amenaza ese mismo día, dijo el Journal, que cita a personas al tanto de la decisión. La naturaleza exacta de la amenaza sigue en discusión entre funcionarios, según el diario.

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Un avión cisterna KC-135 en la base RAF Mildenhall, en Inglaterra, el 10 de noviembre de 2026. EE.UU. elevó la alerta en la base, según el WSJ. (REUTERS/Hannah McKay)

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo que conoce la información. Agregó que la Fuerza Aérea rota aviones entre bases “por una variedad de razones, incluidos entrenamiento y requerimientos del mundo real”, pero no confirmó movimientos concretos. “Por razones de seguridad operacional, no podemos hablar de medidas específicas de protección de la fuerza”, dijo un vocero, que agregó que “evaluamos constantemente una variedad de factores”. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato.

Alerta elevada

Un integrante de la Fuerza Aérea de EE.UU. camina hacia una valla de seguridad en la base RAF Mildenhall, en Inglaterra, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

Estados Unidos elevó la postura de seguridad en Mildenhall y en otra base británica, RAF Lakenheath, al nivel FPCON Charlie, el segundo más alto de protección, según el Journal, que cita a un funcionario estadounidense. Ese nivel se aplica cuando la inteligencia indica que es probable una forma de acción terrorista.

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Mildenhall es una base británica operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Alberga el 100.º Ala de Reabastecimiento, la única ala permanente de este tipo en Europa, que opera los aviones KC-135 Stratotanker.

Un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE.UU. reabastece en vuelo a un avión de combate. (Foto: USA)

La ministra de Educación británica, Lucy Powell, dijo a la BBC que no podía comentar “asuntos operativos en curso”. “Nos tomamos la seguridad de nuestras bases con enorme seriedad, y siempre actuaremos según la inteligencia de seguridad cuando haga falta”, afirmó.

El antecedente de Fairford

Policías armados custodian un camino fuera de la base RAF Fairford, en Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, tras declarar un incidente mayor. (Foto de archivo: REUTERS/Toby Shepheard)

En septiembre, Estados Unidos retiró sus bombarderos de otra base en el Reino Unido, RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, por razones de seguridad. Esos aviones se habían usado para atacar a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El 27 de septiembre, un agricultor alertó sobre varios hombres y furgonetas blancas cerca de la base. La policía declaró un incidente “mayor”, evacuó una aldea cercana y buscó explosivos, que no encontró, aunque halló gasolina en tres furgonetas.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo en octubre ante la Cámara de los Comunes que era “muy probable” que el episodio hubiera sido “coordinado en Irán, casi con toda seguridad dirigido” por la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite del régimen iraní. Londres impuso sanciones a dos iraníes y convocó al embajador de Irán en Londres, que negó cualquier participación y pidió pruebas. Los cancilleres de 29 países firmaron una declaración contra las acciones atribuidas a Irán.

El 27 de octubre, la fiscalía británica acusó a dos hombres de 24 años: Mohmed Abdulkarim, británico e iraní, por conducta que probablemente ayudaría a un servicio de inteligencia extranjero, y Nouman Essghir, británico, por entrar a un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido. La policía antiterrorista dijo creer que el país al que ayudaba Abdulkarim era Irán. Seis hombres más siguen en libertad bajo fianza.

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La Guardia Revolucionaria dijo en julio que la base de Fairford y cualquier otra usada para atacar a Irán eran objetivos legítimos.