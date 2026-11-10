Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Jairo cantó el Ave María en la vigilia papal en Córdoba

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La mañana todavía no terminaba de abrirse sobre Córdoba cuando la música comenzó a ocupar el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Miles de peregrinos esperaban la llegada del papa León XIV y, entre la ansiedad, el cansancio y la fe, encontraron en la voz de Jairo una manera de atravesar la espera. El artista nacido en Cruz del Eje ofreció un repertorio atravesado por canciones religiosas, melodías folklóricas y una emoción que creció con cada acorde.

La presentación ocurrió en la previa de la misa que el Sumo Pontífice celebraría en FAdeA. Jairo subió al escenario cerca de las 8:15, acompañado por su hijo Yaco González en la percusión y Matías Martino en piano, y se encontró con un público que había pasado la noche en el predio para participar de uno de los momentos centrales de la visita papal a la provincia. Frente a él, las familias, los jóvenes y los grupos parroquiales aguardaban el comienzo de la ceremonia mientras la música tendía un puente entre la madrugada y el nuevo día.

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El cantante abrió su actuación con “El Credo”, compuesta por el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy que formó parte de la emblemática obra Misa Campesina Nicaragüense, estrenada en 1977, y encontró en ese escenario un nuevo contexto para volver a sonar. La voz de Jairo se elevó frente a la multitud y acompañó el silencio atento de quienes seguían la presentación desde distintos sectores del predio.

Después de esa primera interpretación, el artista cordobés recorrió distintas zonas de la música popular argentina. Cantó “Los peregrinos”, una composición propia, y continuó con “Carpintería José”, “Milonga del trovador” (de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer), “Piedra y Camino”, de Atahualpa Yupanqui. También incluyó “Oración del remanso”, la canción original de Jorge Fandermole, en un repertorio que combinó canciones de raíz religiosa con otras vinculadas con el folklore y la identidad popular.

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El reconocido artista de Cruz del Eje cantó "El Credo" en el inicio de su performance antes del arribo del Sumo Pontíficie a la provincia de Córdoba

Cada tema parecía acompañar una escena diferente de la espera. Algunos peregrinos levantaron sus teléfonos para registrar el momento, mientras otros siguieron las canciones con palmas y carteles. Sobre el escenario, Jairo reflejaba una postal en la que la familia, la música y la fe quedaron reunidas frente a una multitud.

Pasadas las 8:40, Jairo interrumpió el repertorio para hablar con el público. El cantante observó a las personas que lo rodeaban y les pidió que se sumaran a una canción que conocían. “Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos”, expresó antes de comenzar “Zamba de mi esperanza”, otro clásico del cancionero popular.

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La respuesta llegó desde todos los rincones de FAdeA. Las voces de los peregrinos se mezclaron con la del artista y transformaron la canción en un canto colectivo. En esa escena, la espera dejó de ser únicamente una cuenta regresiva para convertirse en un momento compartido, con miles de personas cantando una melodía conocida mientras aguardaban la llegada del Sumo Pontífice.

El cantante brindó un show para los fieles presentes en FADEA.

Con el avión del papa León XIV sobrevolando el predio, Jairo eligió cerrar su presentación con una interpretación especialmente conmovedora. Cuando faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana, entonó el “Ave María” acompañado por el piano. La melodía se extendió sobre la multitud y encontró a los peregrinos atentos, reunidos alrededor del escenario y del altar donde poco después se desarrollaría la misa. La interpretación ocurrió en el preciso momento en que la espera alcanzaba su punto máximo, cuando todos aguardaban la llegada del Papa y el inicio de la ceremonia.

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La presentación formó parte de la vigilia multitudinaria que se desarrolló en la Fábrica Argentina de Aviones. La convocatoria reunió a jóvenes, familias, grupos parroquiales y delegaciones que llegaron desde diferentes provincias. Muchos eligieron permanecer en el lugar durante toda la madrugada para asegurarse la posibilidad de participar de la ceremonia central de la visita papal a Córdoba. La vigilia combinó momentos de oración, propuestas pastorales y una programación musical que acompañó el paso de las horas.

La noche también tuvo un espectáculo de drones que iluminó el cielo con un mensaje central: “Nadie sobra”. Las palabras aparecieron sobre el predio mientras los asistentes observaban las luces desde el suelo. La imagen acompañó una vigilia en la que distintas generaciones compartieron el mismo espacio, unidas por la expectativa de recibir al Papa y formar parte de la misa.

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En medio de esa grilla, Jairo ocupó un lugar especial. Con su voz, la percusión de su hijo y un repertorio que pasó del “Credo” a la “Zamba de mi esperanza” y luego al “Ave María”, el cantante acompañó el amanecer de Córdoba. Mientras el público esperaba la llegada de León XIV, la música convirtió la vigilia en una experiencia compartida y dejó flotando, entre las voces de los peregrinos, una sensación de esperanza que se prolongó hasta el comienzo de la misa.