Crimen y Justicia

Indagarán hoy al detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa: la Justicia ordenó un informe sobre su salud mental

Tomás Natenzon será trasladado a Comodoro Py, acusado de los delitos de falsificación de documento e intimidación pública por la jueza María Romilda Servini. Buscan nuevas amenazas en redes sociales en torno a la vigilia de esta noche

Video: el allanamiento al departamento de Tomás Natenzon en la avenida Santa Fe
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Tomás Natenzon, el joven de 25 años experto en comunicaciones y supuesto bombero voluntario que se infiltró en el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV el domingo pasado, será indagado este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, según confirmaron altas fuentes del expediente a Infobae.

El Juzgado Federal N°1, a cargo de la magistrada María Romilda Servini, lo acusa de los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública, en una causa en donde interviene el fiscal Carlos Rívolo.

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Natenzon, según las mismas fuentes, fue trasladado a Comodoro Py esta mañana desde su celda en la dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en la calle Madariaga, zona de Villa Lugano.

La credencial vaticana falsa de Natenzon
La credencial vaticana falsa de Natenzon

La misma Superintendencia allanó su departamento en la avenida Santa Fe con el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Federal. Allí, además de una pistola Bersa calibre 9 milímetros y 65 balas, los detectives encontraron un certificado por una condición de salud mental, ya vencido. De cara a las dudas en ese sentido, la jueza Servini ordenó un informe completo a peritos oficiales.

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Buscan nuevas amenazas al Papa en redes

En paralelo, otros funcionarios judiciales de dos unidades de la Procuración realizan un análisis profundo de redes sociales en busca de potenciales amenazas, particularmente en torno la vigilia y el encuentro con la juventud que liderará el Sumo Pontífice esta noche en el Monumento a los Españoles.

Al menos otras dos posibles amenazas fueron detectadas por la Justicia federal en territorio porteño, casos meramente online, basados en redes sociales que motivaron el inicio de expedientes en Comodoro Py, pero que no tuvieron la entidad ni la gravedad de la situación de Natenzon, confirman investigadores.

Una fuente crucial en el entramado asevera: “Hay que advertirle a la gente que se llega a ellos. No se dan cuenta, pero formulan una amenaza en redes y se los encuentra. Todos pueden ser condenados”.

allanamiento tomás natenzon
Natenzon tras ser trasladado por la Federal

El sospechoso fue detenido el domingo a las 10.30 por la Policía de la Ciudad, en medio del operativo de seguridad frente al Monumento a los Españoles, en torno a la masiva misa que brindaría un día después el papa León XIV. A bordo de una moto Kawasaki con una patente diplomática apócrifa, llevaba en el cuello una credencial vaticana trucha de un falso enlace papal, que le daba un supuesto acceso total. Natenzon también llevaba cuatro equipos de comunicación distintos.

En el allanamiento a su departamento se encontraron, además, una placa policial aparentemente falsa y una copia de la credencial vaticana trucha que llevaba en el cuello, la cual lo anunciaba como “director de infraestructura y trunking”.

La pistola Bersa 9 milímetros incautada a Natenzon
La pistola Bersa 9 milímetros incautada a Natenzon

También se incautaron 43 equipos de trunking, siete computadoras que podrán ser peritadas, entre ellas dos Panasonic Toughbook, con carcasas extra resistentes, sistemas empleados en operativos policiales y militares ante condiciones climáticas y de terreno adversas, y un equipo de análisis de radiofrecuencia.

Finalmente, se encontró otra patente de automóvil diplomática, a simple vista falsa, con un número inválido para circular, así como un parche policial que coincide con el rango de oficial ayudante.

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